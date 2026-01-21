Condenan al ex primer ministro surcoreano, Han Duck-soo, a 23 años de cárcel por su papel en la ley marcial

El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck-soo ha sido condenado a 23 años de prisión por su participación en la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024. La pena es ocho años superior a los 15 que pedía la fiscalía.

El tribunal considera que Han desempeñó un papel clave y más allá de la mera complicidad, en la imposición del estado de excepción, que eludió esclarecer lo ocurrido e ignoró su responsabilidad. Según el fallo es un "acto de insurreción". Además le condena por haber ocultado documentación vinculada a la ley marcial para protegerse personalmente, elaborar documentos oficiales falsos y destruir otros para simular que la declaración del estado de excepción se ajustó a los procedimientos legales.

El juez justifica su severidad por el cargo y responsabilidad del ex primer ministro como "segundo al mando en el Ejecutivo". Según el tribunal, "quienes estaban en el poder, elegidos por el pueblo, ignoraron la Constitución y la ley y cometieron actos de insurrección, socavando gravemente la confianza del pueblo en la democracia y el Estado de derecho".

Han, detenido frente al Tribunal Han, de 76 años, de perfil tecnocráta, ha tenido varios cargos con cinco presidentes. Ha escuchado su sentencia y ha dicho en voz baja que aceptaba "humildemente" la decisión. Después, ha sido detenido frente al tribunal para evitar la destrucción de pruebas. Es la primera vez que esto ocurre en la historia constitucional del país. En los días previos del juicio, dijo que nunca estuvo de acuerdo con la ley ni tuvo intención de apoyarla, que no participó en la movilización de tropas y que intentó convencer al presidente de tomar otra decisión, sin éxito. La lectura del fallo, en el Tribunal del Distrito Central de Seúl ha sido retransmitida en directo por televisión.