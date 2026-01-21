Condenan al ex primer ministro surcoreano, Han Duck-soo, a 23 años de cárcel por su papel en la ley marcial
- El tribunal considera que tuvo un papel clave y ocultó documentación para protegerse
- El ex presidente Yoon Suk-yeol espera un juicio en el que podría ser condenado a muerte
El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck-soo ha sido condenado a 23 años de prisión por su participación en la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024. La pena es ocho años superior a los 15 que pedía la fiscalía.
El tribunal considera que Han desempeñó un papel clave y más allá de la mera complicidad, en la imposición del estado de excepción, que eludió esclarecer lo ocurrido e ignoró su responsabilidad. Según el fallo es un "acto de insurreción". Además le condena por haber ocultado documentación vinculada a la ley marcial para protegerse personalmente, elaborar documentos oficiales falsos y destruir otros para simular que la declaración del estado de excepción se ajustó a los procedimientos legales.
El juez justifica su severidad por el cargo y responsabilidad del ex primer ministro como "segundo al mando en el Ejecutivo". Según el tribunal, "quienes estaban en el poder, elegidos por el pueblo, ignoraron la Constitución y la ley y cometieron actos de insurrección, socavando gravemente la confianza del pueblo en la democracia y el Estado de derecho".
Han, detenido frente al Tribunal
Han, de 76 años, de perfil tecnocráta, ha tenido varios cargos con cinco presidentes. Ha escuchado su sentencia y ha dicho en voz baja que aceptaba "humildemente" la decisión. Después, ha sido detenido frente al tribunal para evitar la destrucción de pruebas. Es la primera vez que esto ocurre en la historia constitucional del país.
En los días previos del juicio, dijo que nunca estuvo de acuerdo con la ley ni tuvo intención de apoyarla, que no participó en la movilización de tropas y que intentó convencer al presidente de tomar otra decisión, sin éxito.
La lectura del fallo, en el Tribunal del Distrito Central de Seúl ha sido retransmitida en directo por televisión.
Yoon Suk-yeol, condenado a cinco años
El pasado viernes el ex presidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue condenado a cinco años de cárcel en el primer veredicto de los ocho procesos judiciales a los que se enfrenta por la ley marcial. El próximo 19 de febrero se espera un nuevo veredicto, en el que podrían condenarle a pena de muerte por insurrección. En el país existe una moratoria de las ejecuciones desde hace casi 40 años, y es por lo tanto muy poco probable que se ejecute.
Yoon impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 alegando la necesidad de proteger al país de "fuerzas antiestatales" vinculadas a Corea del Norte. La medida fue revocada horas después por el Parlamento, con el apoyo de los 190 parlamentarios presentes, entre protestas masivas en las calles. Esa misma madrugada el ahora ex presidente decidió revocarla y retirar a los militares desplegados.