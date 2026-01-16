El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol, condenado a cinco aÃ±os de cÃ¡rcel en el primer fallo por la ley marcial
- Yoon intentó imponer la ley marcial para mantenerse en el poder
- El expresidente se enfrenta a varios juicios, entre ellos uno por insurrección que podría condenarle a muerte
El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol ha sido condenado este viernes a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia, en el primero de los juicios que tiene pendientes por su intento fallido de imponer la ley marcial en el país en diciembre de 2024. Yoon afronta varios cargos por su intentona para mantenerse en el poder, incluido el de insurrección, en el que podría ser sentenciado a pena de muerte.
La sentencia en este juicio ha sido inferior a la pedida por la Fiscalía, que había solicitado diez años de prisión, informa Efe.
Yoon impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 alegando la necesidad de proteger al país de "fuerzas antiestatales". La medida fue revocada horas después por el Parlamento entre protestas masivas en las calles.
Yoon fue destituido en abril de 2025, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio.
Culpable de obstaculizar a la Justicia y destruir pruebas
El Tribunal del Distrito Central de Seúl ha fallado que Yoon es culpable de delito grave por obstaculizar los intentos de arresto y destruir pruebas, además de no mostrar arrepentimiento.
El tribunal considera probado que el expresidente surcoreano vulneró el derecho de deliberación de varios ministros, al no notificarles la convocatoria a una reunión previa a la declaración de la ley marcial. El exmandatario únicamente convocó a los ministros a los que consideraba leales en un encuentro que duró menos de cinco minutos.
La sentencia señala que la proclamación del estado de emergencia firmado por Yoon constituye una falsificación de un documento público, y condena igualmente al expresidente por "militarizar" al Servicio de Seguridad Presidencial para evitar su arresto el 3 de enero de 2025, cuando se encerró en su residencia.
En cambio, la sentencia absuelve a Yoon del cargo de difundir información falsa a la prensa extranjera.
El expresidente surcoreano se enfrenta a otros siete juicios separados, incluido uno por insurrección en el que podría ser condenado a pena de muerte, tal y como ha pedido la Fiscalía. Esa sentencia se dará a conocer el 19 de febrero. Sin embargo, incluso si es condenado a la pena capital, es poco probable que Yoon sea ejecutado, porque en Corea del Sur existe una moratoria de las ejecuciones desde hace casi 40 años, informa Efe.