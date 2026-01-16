El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol, condenado a cinco aÃ±os de cÃ¡rcel en el primer fallo por la ley marcial

El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol ha sido condenado este viernes a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia, en el primero de los juicios que tiene pendientes por su intento fallido de imponer la ley marcial en el país en diciembre de 2024. Yoon afronta varios cargos por su intentona para mantenerse en el poder, incluido el de insurrección, en el que podría ser sentenciado a pena de muerte.

La sentencia en este juicio ha sido inferior a la pedida por la Fiscalía, que había solicitado diez años de prisión, informa Efe.

Yoon impuso la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 alegando la necesidad de proteger al país de "fuerzas antiestatales". La medida fue revocada horas después por el Parlamento entre protestas masivas en las calles.

Yoon fue destituido en abril de 2025, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio.