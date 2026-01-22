El Supremo rechaza frenar cautelarmente doce traslados de menores no acompañados a Madrid
- La Sala hace prevalecer el superior interés del menor para "evitar" situaciones de hacinamiento como las de Canarias
- El Ministerio de Infancia pide apostar por la "solidaridad entre territorios" y garantizar los derechos de estas personas
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid de suspender cautelarmente el inicio del procedimiento para trasladar a doce menores extranjeros no acompañados a esta región desde Ceuta y Canarias, al considerar que provocaría "graves daños".
La Comunidad de Madrid recurrió ante el Supremo el inicio de doce procedimientos de traslado, cursado por las oficinas de extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en la comunidad y la ciudad autónoma, en virtud de la reforma de la Ley de Extranjería, que estableció la derivación de estos niños que migran solos desde las comunidades en contingencia migratoria a otras autonomías.
En un auto dictado el pasado 8 de enero, el Supremo, que no entra en el fondo del recurso, sostiene que paralizar los traslados de menores provocaría "graves daños" y rechaza además los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid para frenar esta medida de forma cautelar. Recuerdan los magistrados de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, que en un procedimiento distinto, el de los menores solicitantes de asilo llegados a Canarias que debe acoger el Gobierno central, ya sostuvieron que estos niños y adolescentes estaban en el archipiélago en un "notorio estado de hacinamiento" incompatible con superior interés del menor.
Y por ello, señalan que si ahora acordasen suspender las disposiciones tomadas por la Administración del Estado para "evitar" esta situación, no solo caerían "en contradicción" con su anterior resolución, sino que además facilitarían el mantenimiento de unas circunstancias que ya consideran "gravemente perjudiciales para los menores".
El Ministerio reclama "solidaridad entre territorios"
El Ministerio de Juventud e Infancia, del que está a cargo Sira Rego (Izquierda Unida), celebra este "nuevo varapalo judicial a la estrategia de bloqueo que distintos gobiernos autonómicos, gobernados por el PP", contra el real decreto que hace prevalecer el interés superior de los menores.
“Enésimo fallo judicial que tumba un recurso de una Comunidad Autónoma gobernada por el Partido Popular. Otro varapalo a la estrategia racista del PP, cada día más mimetizado con Vox. El respeto a los derechos de niños y niñas no es negociable.— Sira Rego (@sirarego.bsky.social) 21 de enero de 2026, 19:43
[image or embed]“
"Han de evitarse los daños que sufren dada la situación en que se encuentran en territorios de acogida, como Canarias", han trasladado fuentes del Ministerio. Para el departamento del que es titular Rego la migración y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a España "es una cuestión de país y debe ser abordada, por todas las administraciones", lo que significa apostar por la "solidaridad entre territorios" y garantizar así "tanto los derechos de estas personas como la igualdad y la cohesión".
Estas mismas fuentes consideran que el fallo "vuelve a parar los pies a un PP mimetizado con Vox, integrando el discurso racista y deshumanizando a niños y niñas migrantes que llegan a nuestro país en una situación de vulnerabilidad".
El Ministerio ha destacado que el real decreto se está cumpliendo con normalidad y han agregado que el Estado ya ha transferido a las comunidades autónomas los créditos comprometidos en el fondo de 100 millones estipulado en la propia norma.
Cuando entra la niebla sobre la zona fronteriza
que separa las aguas de Marruecos y la ciudad de Ceuta,
aquí todo el mundo sabe que será un día agitado.
Hay movimiento constante en el espigón del Tarajal,
Pese a la falta de visibilidad, en esas condiciones peligrosos,
numerosos nadadores intentan llegar hasta el arenal ceutí.
Son marroquíes y argelinos.
Desde la costa, la niebla apenas permite observar
las embarcaciones de la Guardia Civil
que intentan interceptar a los nadadores.
A veces aparecen,
otras vuelven a ocultarse bajo la bruma.
Las patrullas navegan despacio recogiendo salvavidas solitarios;
esperando sobre todo que no aparezca ningún cadáver.
Es un flujo que no cesa en días con condiciones climatológicas
que reducen de alguna manera esa visibilidad
y les posibilita acceder sin ser detectados.
Pero eso no quita que estos accesos en muchas ocasiones
son muy arriesgados, son muy peligrosos
y en muchas ocasiones son trayectos de muchas horas en el agua
y que en ocasiones acaba con la vida de personas
que tratan de llegar hasta la ciudad
La frontera entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla
se ha convertido en el epicentro
de una crisis migratoria y humanitaria.
Las llegadas se han multiplicado por seis respecto a 2023,
Ceuta acoge a cinco menores por cada mil habitantes,
una proporción que contrasta con la media nacional,
que no alcanza el 0,001%, en estos momentos,
aseguran las autoridades.
La ciudad ha agotado el presupuesto de todo el año
para la atención de menores ante el incremento de llegadas
en el último mes.
Sí, el número de menores sigue entrando.
Las capacidades son las que son.
No podemos ampliarla más de lo que ya se ha ampliado.
Por tanto, la única solución es la derivación,
el traslado hacia la Península.
Por tanto, de ahí es lo que solicitamos
al Gobierno de la Nación:
los mecanismos adecuados para que esa salida sea más ágil, más rápida
y en mayor número de la que estaba establecida.
Como ministerio, hacer todo lo que esté en nuestras manos,
no solo para conseguir más financiación
y que efectivamente podamos tener pues un reparto equitativo.
Sabemos de la dificultad de la creación de plazas,
sabemos la dificultad que tiene hoy en día
para los sistemas de protección abrir un centro de menores.
Sabemos lo que existe de alarmismo social
y de discurso de odio,
pero vamos a explicarle a la ciudadanía
que estamos trabajando por el futuro de este país
a la vez, o cuando también trabajamos
en el futuro de la infancia y de la juventud migrante.
"Estaba habiendo una entrada masiva en la playa ahí de nadadores.
Pero lo habéis visto, ¿no?
Nosotras estábamos en otro lado, salían por el otro lado
es por eso que nos han desalojado, que me parece bien,
que están haciendo su trabajo.
Pero se han puesto agresivos y eso no lo entiendo yo"
Las imágenes son del último domingo de agosto.
la playa del Tarajal estaba repleta:
familias enteras disfrutando del fin de semana.
Cuando la niebla se hizo aún más densa,
numerosos migrantes se mezclaron con los bañistas.
Algunos consiguieron llegar al arenal
y salieron corriendo aprovechando la confusión.
Las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron la playa
y en medio del caos
un agente de la Policía Nacional ha recibido el impacto de una piedra.
Ese día mas de 1500 migrantes
intentaron llegar a nado a la costa ceutí
Para esta situación no, uno no está preparado.
Estamos, estamos viendo cómo aparecen en nuestras costas
cadáveres un día sí y otro también, ¿eh?
Viendo con esa niebla tan densa,
esas criaturas que se lanzan al mar a dos millas de la costa,
muchos de ellos no consiguen, desgraciadamente, su objetivo.
Y son los guardias civiles los que se enfrentan a esas situaciones.
Nosotros, como bien decía antes, llevamos reivindicando y denunciando
que en la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta
son necesarios unos 200 efectivos,
principalmente para que presten servicios
en la zona de costa y frontera y en el perímetro fronterizo.
Con cerca de 550 menores migrantes no acompañados acogidos
en los centros ,
una sobreocupación de más del 480 por ciento
y más de 300 ingresos en Agosto, Ceuta no puede más.
EL Gobierno local de la Ciudad Autónoma
ha lanzado un mensaje de socorro.
Pide al Gobierno nacional y a las comunidades autónomas
respuesta inmediata ante lo que califican
de situación insostenible y de emergencia humanitaria.
Nosotros lo que no queremos es que esto sea una cárcel de menores.
Lo que queremos es que por parte del Estado se habilite los medios
para que la salida de menores sea lo más rápido posible
y que Ceuta tenga un número de menores adecuado
con sus capacidades.
Piden sobre todo financiación.
Ante la falta de un plan B, según ellos,
para redistribuir menores de forma más ágil,
después de que el Partido Popular Junts y Vox tumbaran en julio
el intento de reforma de la Ley de extranjería
que pretende establecer un reparto obligatorio,
el gobierno de Ceuta estudia nuevas vías.
Hemos abierto también la posibilidad con Comunidad Autónoma,
la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura,
en contacto también
con el Ministerio de Juventud y de Infancia,
de la posibilidad de trasladar menores,
manteniendo la ciudad de Ceuta la tutela de esos menores
y dando la guarda a entidades del Tercer sector.
Nosotros propusimos en el mes de abril
y fue rechazado por las comunidades autónomas.
Eso es una evidencia.
Están las hemerotecas y lo que nos gustaría también
es que sea repensada esa posición
y que volvamos a recuperar el diálogo a través del mecanismo
que en este caso está habilitado de diálogo,
que es la Conferencia sectorial y volveremos a llevar la propuesta.
Volveremos a llevar financiación.
A pesar de que se han acondicionado varios recursos
como una nave en el polígono del Tarajal
y otros centros adicionales,
además del centro de realojo La Esperanza,
la masificación en estos recursos
no permite en ocasiones relaciones de cuidado.
Nos encontramos con centros de menores
cada dos por tres desbordados,
con chicos que no pueden acceder ni siquiera a educación
u oportunidades educativas en la ciudad;
chicos que no ven su interés superior cubierto de alguna manera.
Nadie quiere quedarse en la ciudad de Ceuta
y nadie pretende estar aquí por el resto de su vida.
¿A dónde quieres ir?
¿A Bilbao?
Y tú, ¿dónde quieres ir?
A Barcelona
¿Y qué queréis?
¿Trabajar?
¿Estudiar?
¿Qué queréis?
Quieres estudiar tecnología eléctrica.
¿Mecánico?
Y tú, ¿qué quieres hacer?
Cocinero.
¿Y cómo vinisteis a nado aquí?
¿A nado?
Mucho miedo.
¿Y frío?
¿Por qué te atreviste a salir nadando y venir aquí?
Venir a estudiar y a trabajar.
Trabajo bueno y papeles.
En los alrededores de los supermercados de la zona del puerto,
la playa o en cualquier calle,
es habitual encontrar a estos menores
antes de la hora límite para entrar en sus centros de acogida.
Nos acercamos a hablar con otros chavales.
Uno llegó hace 20 días.
El otro esta a punto de dejar el centro.
No, yo me faltan 20 dias para marchar España.
¿Qué te gustaría conseguir aquí en España?
Quiero papeles, quiero trabajar.
Trabajar.
Nada problemas.
Quiero papeles, quiero trabajar.
Quiero marchar a España.
En la semana que se recuerda
la llegada del primer cayuco a las islas Canarias hace 30 años,
duele más ver imágenes como las de las últimas embarcaciones
que han arribado a las Islas Canarias
desde Senegal o Mauritania,
la ruta migratoria más mortífera hacia Europa.
En lo que va de año lo han conseguido más de 22 000 personas,
el doble que en 2023 y las previsiones hablan
de que la cifra podría dispararse hasta los 50,000.
Muchos son menores no acompañados.
Actualmente el gobierno canario acoge casi 6000 menores
en sus centros.
Están absolutamente desbordados, Canarias tiene capacidad para 2000
Llevamos 30 años con este fenómeno lamentando fallecimientos,
situaciones absolutamente dramáticas
con adultos, con menores, con mujeres con niños con niñas
y 30 años después, ni España ni Europa dan una respuesta.
30 años después, Canarias esta igual de sola.
Y lo que es peor, 30 años después siguen miles de personas
intentando llegar a un futuro mejor
y desde luego arriesgando de ellos y de sus hijos
y con dramas y testimonios como de niños
que ven cómo son sus padres tirados por la borda
porque fallecen en la travesía.
Los 50 millones prometidos por Sanchez en su visita a las islas
no son suficientes para el ejecutivo canario
que presiona al Gobierno para que logre los apoyos necesarios
para la modificación legislativa
del artículo 35 de la ley de extranjería.
Algo que implicaría el reparto obligatorio de menores migrantes
entre comunidades:
una medida que también para el Gobierno de la nación
es la única solución posible.
Era absolutamente necesario arbitrar un mecanismo
para que no fueran solo Canarias, Ceuta y Melilla,
las comunidades donde estos flujos migratorios se producen,
las que acogieran en su sistema de protección
a estos menores,
que hubiera un reparto solidario, vinculante
y que era necesario abordarlo a través de una reforma
de la Ley de Extranjería.
Pero el partido de Núñez Feijóo
sigue resistiéndose a apoyar la reforma de la ley de extranjería.
Los populares ya la rechazaron en el Congreso junto a Junts y Vox
el pasado 23 de julio
porque, según ellos, el Gobierno ignoraba sus propuestas.
Unas propuestas definidas en una proposición no de ley
registrada recientemente en la que reclaman financiación,
más controles, una conferencia de presidentes
y que se declare la emergencia migratoria.
Si eso es lo único que quiere hacer el Gobierno de España,
el hecho de reparto sin ocuparse absolutamente de nada más,
sin asumir ninguna otra responsabilidad,
sin asumir que tiene que comprometer
financiación suficiente no solo para el primer año de acogida,
sino hasta que son emancipados,
nos da igual que el reparto sea obligatorio;
o sea, si no va acompañado con todo lo demás,
seguirá siendo un fracaso.
Y lo único que conseguiremos es abocar a estos menores,
de la misma forma que puede ocurrir con los adultos,
a la vulnerabilidad y a vivir en España en exclusión.
La financiación figuraba formaba parte del debate.
Y además había un compromiso por parte del Gobierno
expresado por el presidente del Gobierno
de habilitar una Conferencia de Presidentes
y un debate sobre financiación autonómica.
Siempre ha sido así.
Los incrementos en materia de financiación
a las comunidades autónomas para ejercer sus competencias
y dentro de ellas,
las competencias en materia de protección de menores
ya se están dando.
Desde que existe esta transferencia de competencias,
desde que las competencias forman parte de los Estatutos de Autonomía.
El Estado siempre ha estado financiando y ayudando
a que las comunidades puedan ejercer su trabajo.
Y en medio de todo este pulso político
de enfrentamiento entre oposición y gobierno,
la gira africana de Pedro Sánchez
por Mauritania, Gambia y Senegal, países de los que proceden
la mayoría de cayucos que llegan a Canarias
ha avivado aún mas el enfrentamiento a raíz de estas palabras.
La migración no es un problema
es una necesidad que implica ciertos problemas.
Unas palabras que han encendido a la oposición
que acusa a Sánchez de alentar el efecto llamada
y promocionar España como destino para la migración irregular
España se ha convertido en la puerta de entrada
a la inmigración irregular hacia Europa.
¿Por qué?
Porque otros países están haciendo otras cosas distintas
y están frenando precisamente esos flujos migratorios irregulares.
Y por eso pedíamos ese plan migratorio
que tenía que llevar aparejado también
que España pidiera ayuda a Europa.
Somos frontera europea y como tal
no puede Europa mirar hacia otro lado.
Al final esto lo quieren convertir en una batalla política.
Esto es un drama humanitario.
Esto ni es un problema político ni es un problema territorial.
Y mientras no seamos conscientes
de que la respuesta que tenemos que dar al continente africano
es una respuesta de país, es una repuesta de Europa;
seguiremos con este tipo de declaraciones que no ayuda,
ni las de uno ni las de otro.
Las entradas irregulares en nuestro país
han aumentado un 66 por ciento.
Las causas:
el recrudecimiento de la crisis de refugiados procedentes de Mali,
un país en guerra desde 2012,
y el desplazamiento de los flujos migratorios a Europa
surgido tras el acuerdo alcanzado por la UE con Túnez,
que blindó el paso a Italia por esta vía.
Lo paradójico es que pese a la crispación y el enfrentamiento,
el Partido Popular y el Gobierno
no discrepan tanto en las medidas que propugnan.
Una de las cuestiones claves
es que nosotros hemos planteado que hay que buscar
y hay que fortalecer los mecanismos de la inmigración regular,
que es la que en España necesitamos.
Miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir.
Pedro Sanchez en su gira africana ha insistido
en que deben desarrollarse rutas migratorias seguras,
ordenadas y reguladas
como las que aporta la fórmula de migración circular.
Algo que no es incompatible
con la necesidad de que los países de origen acepten la repatriación
de quienes llegan irregularmente a España.
Para combatir estas amenazas es imprescindible el retorno
de quienes han llegado a España irregularmente,
principalmente porque este retorno
traslada un mensaje desincentivador, nítido,
claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
El constante estado de emergencia en el que viven
las Islas Canarias, Ceuta y el resto de ciudades fronterizas
frente al fenómeno migratorio esta casi cronificado.
En esa aparente normalidad la vida y la muerte
pasa ante los ojos de sus ciudadanos.
Desde su puesto de trabajo en el primer bar del espigón del Tarajal
Meryem es testigo de excepción.
Es penoso ver tanto niño vulnerable.
Tristeza, sobre todo porque vienen buscando una vida mejor
y algunos ni llegan.
A los cuatro o cinco días amanecen cadáveres en el mar, ¿sabe?
Y es muy penoso.
Es muy penoso.
A mí me parte el alma.
Yo no puedo verlo.
Es muy triste.
En las dos orillas, en medio de la calma del vivir de cada dia,
vigilada de cerca por patrullas costeras y terrestres
siempre habrá quienes se atrevan a cruzar la frontera
sin importar el peligro.
Madrid rechaza un reparto "forzoso e impuesto"
La Comunidad de Madrid ha asegurado este miércoles que ya cumple con el reparto "forzoso e impuesto" por el Gobierno, y ha apuntado que ha atendido a 120 menores procedentes de Canarias y de Ceuta, algunos de ellos trasladados como "paquetes y en contra de su voluntad".
Así se lo ha trasladado en una carta el Gobierno regional a la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, tras conocer la decisión del Supremo. "Lo que ha rechazado el TS son medidas cautelares sobre la iniciación de los expedientes de traslado, pero los reales decretos para imponer el reparto forzoso continúan recurridos y en estudio por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional", según el Ejecutivo madrileño, que critica que el Gobierno no se haya hecho cargo de "ni un solo" menor solicitante de asilo.
La Comunidad de Madrid insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que "acelere los trámites para que inicie la acogida de menores solicitantes de asilo". Así lo piden porque recuerdan que la Administración regional madrileña ha tenido que atender en el último año a 117 menores que han pedido protección internacional, cuando es una competencia "exclusiva" estatal.