El Supremo cita a Alvise el 26 de enero para declarar de forma voluntaria por el presunto acoso a sus dos eurodiputados
- Precisamente este lunes comparecen los dos eurodiputados que denunciaron acoso y revelación de secretos
- El juez Marchena preguntó en diciembre al líder de Se Acabó La Fiesta si quería declarar voluntariamente
El Tribunal Supremo ha citado al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, el próximo 26 de enero para que declare de forma voluntaria por la querella que presentaron contra él por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 con su partido.
El magistrado Manuel Marchena, instructor de la causa en el Alto Tribunal, ha dictado una providencia en la que acuerda su citación, una vez el propio Alvise le trasladó su disposición a declarar voluntariamente.
Precisamente, este lunes declaran como testigos Diego Adrián y Nora Junco, que se querellaron contra el que fuera su jefe por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. En un auto de diciembre, el juez acordó abrir diligencias para investigar los hechos y citó a los dos eurodiputados para esta mañana.
Denunciaron una "continua campaña de hostigamiento"
Según advirtió el Tribunal Supremo el pasado octubre, cuando abrió esta cuarta causa contra Alvise, los eurodiputados denunciaron una "continua campaña de hostigamiento" a través de redes sociales como consecuencia de los mensajes que el propio Alvise publicó sobre ellos en su canal de Telegram y a través de un pódcast. Asimismo, los que fueran miembros de Se Acabó La Fiesta llegaron a "temer por su integridad física" al revelar también los lugares en los que estaban o a los que se dirigían.
En este contexto, acreditaron que, tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes, hasta el punto de que les generaron "una continua sensación de inseguridad", llegando a modificar "sus hábitos o rutinas".
El Supremo detalló que Junco y Adrián llegaron a cerrar algunos sus perfiles de redes sociales y limitaron a terceros la posibilidad de responder a sus publicaciones. También dejaron de atender llamadas telefónicas de números desconocidos, que podían ser de acoso, y empezaron a recibir "miles" de correos electrónicos con insultos y amenazas en su contra.
Cuatro causas contra Alvise en el Supremo
Con esta última causa que se abrió en su contra, Alvise ya suma cuatro litigios en su contra en el Alto Tribunal. En una de las causas, se le investiga por presuntos delitos de falsedad documental e injurias por la difusión en 2021 de una PCR falsa de covid del entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
El segundo caso que tiene abierto es el de posible financiación ilegal de su partido. Se le investiga por la presunta entrega de 100.000 euros por parte del empresario CryptoSpain para financiar de manera irregular la campaña electoral de su partido en las elecciones europeas.
Por último, mantiene un litigio abierto por difundir mensajes contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Pérez defendió estas publicaciones como parte de la "crítica política" y de la "libertad de expresión".