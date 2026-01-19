El Supremo cita a Alvise el 26 de enero para declarar de forma voluntaria por el presunto acoso a sus dos eurodiputados

El Tribunal Supremo ha citado al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, el próximo 26 de enero para que declare de forma voluntaria por la querella que presentaron contra él por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 con su partido.

El magistrado Manuel Marchena, instructor de la causa en el Alto Tribunal, ha dictado una providencia en la que acuerda su citación, una vez el propio Alvise le trasladó su disposición a declarar voluntariamente.

Precisamente, este lunes declaran como testigos Diego Adrián y Nora Junco, que se querellaron contra el que fuera su jefe por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. En un auto de diciembre, el juez acordó abrir diligencias para investigar los hechos y citó a los dos eurodiputados para esta mañana.

Denunciaron una "continua campaña de hostigamiento" Según advirtió el Tribunal Supremo el pasado octubre, cuando abrió esta cuarta causa contra Alvise, los eurodiputados denunciaron una "continua campaña de hostigamiento" a través de redes sociales como consecuencia de los mensajes que el propio Alvise publicó sobre ellos en su canal de Telegram y a través de un pódcast. Asimismo, los que fueran miembros de Se Acabó La Fiesta llegaron a "temer por su integridad física" al revelar también los lugares en los que estaban o a los que se dirigían. En este contexto, acreditaron que, tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes, hasta el punto de que les generaron "una continua sensación de inseguridad", llegando a modificar "sus hábitos o rutinas". El Supremo detalló que Junco y Adrián llegaron a cerrar algunos sus perfiles de redes sociales y limitaron a terceros la posibilidad de responder a sus publicaciones. También dejaron de atender llamadas telefónicas de números desconocidos, que podían ser de acoso, y empezaron a recibir "miles" de correos electrónicos con insultos y amenazas en su contra. El Supremo ofrece a Alvise declarar voluntariamente y cita a los dos eurodiputados que le denunciaron por acoso