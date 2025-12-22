El Supremo ofrece a Alvise declarar voluntariamente y cita a los dos eurodiputados que le denunciaron por acoso

El Supremo ha ofrecido al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, que declare de forma voluntaria por la querella que presentaron contra él por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 con ese partido y a quienes ha citado como querellantes para el próximo 12 de enero.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado Manuel Marchena ha acordado abrir diligencias previas para investigar los hechos, que la Sala de Admisión calificó indiciariamente, en auto del pasado octubre, como constitutivos de esos presuntos delitos.

Marchena, como instructor de la causa le ha requerido que en un plazo de cinco días comunique si quiere prestar declaración voluntaria antes de que pueda concederse por el Parlamento Europeo la autorización para proceder contra él, y acuerda que se inicien los trámites para solicitar ese permiso.

A la vez, el magistrado cita para el 12 de enero a los dos eurodiputados querellantes, Diego Solier y Nora Junco, que dejaron el partido y finalmente se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos.