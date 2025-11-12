El Parlamento Europeo abre un nuevo suplicatorio para levantar la inmunidad a Alvise

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles que la institución ha puesto en marcha un nuevo procedimiento interno para retirar la inmunidad parlamentaria del líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, después de que lo haya pedido el Tribunal Supremo. Se trata de la segunda solicitud de levantamiento de inmunidad contra él que tramita la Eurocámara después de la que ya anunció a finales de octubre.

Con el anuncio de este miércoles, Metsola pone en marcha el procedimiento formal para que la institución examine la petición de las autoridades españolas. La razón es que el Supremo quiere investigarlo en dos causas diferentes y cada una debe estudiarse de manera individual.

Concretamente, el Alto Tribunal ha pedido que se retire la inmunidad a Alvise para proseguir su investigación por un presunto delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con SALF, por un lado, y para procesarle por los mensajes que dirigió en su canal en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

Causas abiertas en el Supremo contra Alvise Actualmente, el Tribunal Supremo tiene cuatro causas abiertas contra Alvise, entre ellas una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por la que anunció el octubre la remisión de un suplicatorio a Bruselas. En esta causa, el Tribunal investiga los 100.000 euros que recibió el eurodiputado del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, de cara a las elecciones europeas de 2024. La Audiencia Nacional envía a prisión provisional a Álvaro Romillo, el empresario que financió la campaña de Alvise También cuenta con otra por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual president de la Generalitat, Salvador Illa; otra, ya citada anteriormente, por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y una más reciente por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.