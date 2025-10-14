El Supremo pide a la Eurocámara que suspenda la inmunidad a Alvise para poder investigarle por financiación ilegal

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha solicitado al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, para que pueda investigarle por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', para las elecciones europeas de 2024.

Los hechos investigados se refieren a una reunión entre ambas personas antes de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en la cual Alvise Pérez habría solicitado a Romillo dinero para financiar su partido político, "pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad". A cambio, Romillo le pidió "influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo", expone el juez en un suplicatorio.

Ambos habrían acordado que la entrega se haría a través de una tercera persona, que entregaría a Pérez una mochila con la cantidad de 100.000 euros. El líder de SALF dijo llevarla a su casa, sin ingresar el dinero, que iba dividido en billetes de diversas clases y que fue gastando en necesidades del partido político, como viajes o almuerzos.

El auto recuerda que Alvise Pérez, en la declaración que prestó ante el instructor de modo voluntario, expresó, al serle preguntada la razón de recibir tal dinero, que lo recibía en concepto del pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid, ante una colectividad de posibles seguidores o interesados en su posición política, “hecho a todas luces, poco verosímil”, indica el auto.

Sánchez Melgar también indica que la prueba pericial del teléfono intervenido a Romillo en esta causa acredita "indiciariamente" estos hechos y que la recepción del dinero por encima de 50.000 euros de forma "oculta" para fines electorales "supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral".