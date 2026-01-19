Combate el 'cuñadismo financiero': trucos sencillos para ahorrar de verdad

En ocasiones salta esa sensación de que todo el mundo se está haciendo rico, menos nosotros. Un sentimiento que puede hacernos caer en decisiones precipitadas y poco meditadas, especialmente cuando escuchamos una clase magistral del ‘cuñado financiero’ de turno: esa persona que dice que ha ganado mucho dinero en muy poco tiempo, sin arriesgar prácticamente nada y a la que le va fenomenal. Una fórmula que el periodista especializado en economía José María Camarero ya anticipa que es imposible: “esa fórmula no existe”.

Toda inversión siempre tiene sus riesgos. No es lo mismo comprar Letras del Tesoro o contratar un depósito bancario que hacer caso a los ‘criptobros’ y meterse de lleno en el mercado del Bitcoin. Una decisión “muy arriesgada” y donde la clave está en dar ese dinero por perdido desde el momento en que decidimos llevar a cabo la operación. Según el autor de Gana invirtiendo desde un euro (HarperCollins), hay que tener “mucha prudencia, mucha paciencia” ya que “no nos hace falta ganar mucho dinero en poco tiempo”.

‘Tips’ para comenzar a ahorrar En Economía de bolsillo, Camarero comparte las claves para iniciarnos en el ahorro doméstico, siendo la primera de ellas la creación del propio hábito del ahorro. Se trata de cambiar el chip en nuestra cabeza y no dejarnos arrastrar por esos mantras de ahorrar el 20 % o el 30 % del sueldo mensual, “decir: ‘¿por qué no voy a ahorrar este mes cinco euros?’ —destaca—; lo importante es hacerlo, más allá de esas grandes cifras”. El primer truco es ahorrar la cifra que decidamos a primeros de mes. Es decir, una vez realizados los pagos fijos de hipoteca, alquiler, suministros, etc. reservar la cantidad predestinada al ahorro antes de empezar a disfrutar del sueldo. “Hay que gastar en ocio y cada uno en lo que pueda” —recuerda Camarero—, “pero cambiando ese hábito, eso va a ser mucho más efectivo que plantearse ahorrar un 30% de lo que gano todos los meses” o ahorrar las sobras que queden en la cuenta corriente a final de mes. Getty Images

El reto de los 30 días En un nivel un poco más avanzado, el experto recomienda hacer lo que llama el reto de los 30 días (o semanas). De este modo, “puedes empezar el primer día ahorrando un euro, el segundo día ahorrando el doble y así, de forma exponencial y proporcional, vas incrementando”. Si hacemos esto, de acuerdo con los cálculos de Camarero, “en un año vas a haber ahorrado unos 1.300 o 1.400 euros”. Pero métodos y formas alternativas para ahorrar hay numerosas, como el conocido método japonés 'kakebo'. Kakebo, el método japonés de 1904 que sigue ayudando al ahorro de hoy Marta Cercadillo

Ahorrar también es no gastar innecesariamente Pero no todo es poner a buen recaudo parte de los ingresos mensuales. Ahorrar también es revisar concienzudamente las facturas de los recibos habituales. Por ejemplo, el recibo de la luz. El experto financiero recuerda una herramienta que todos tenemos en nuestra mano cada vez que recibimos la factura de la electricidad, pero que muy pocos conocen: el QR del comparador de la CNMC, que “te dice cuál es la mejor tarifa para tu consumo, para tu hogar y para las características de potencia que tengas contratadas, de entre todas las que hay en el mercado en ese momento”. 01.53 min Trucos para ahorrar en la factura de la luz

Los 40: hora de pensar en la jubilación Por qué esta edad y no otra se debe al actual sistema de previsión de la Seguridad Social y a los años a partir de los cuales comienza a tenerse en cuenta la cantidad cotizada para el cálculo de la pensión futura, independientemente de los años cotizados para el acceso a la misma, que es una cuestión distinta. Camarero vuelve a recordar que la clave es “generar un ahorro”. Este colchón no tiene por qué ir específicamente para la jubilación, “pero sí ir generando un ahorro en lo que sea: en un depósito, en un fondo de inversión, incluso en un plan de pensiones, aunque ahora no estén muy boyantes”. Cambia el método de cálculo de las pensiones en 2026