El Gobierno presentará una candidatura conjunta entre Madrid y Cataluña para una gigafactoría europea de IA

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha anunciado este miércoles que el Gobierno de España presentará una candidatura para que San Fernando de Henares (Madrid) y Móra la Nova (Tarragona) acojan una de las futuras gigafactorías de inteligencia artificial (IA) de la Unión Europea. López ha explicado durante su intervención en el foro Spain Investors Day que la propuesta será una candidatura conjunta dentro de un mismo proyecto.

La candidatura incluye un proyecto con dos sedes ubicadas en las localidades de Madrid y Tarragona y con funciones complementarias. La Comisión Europea tiene previsto sacar a concurso la asignación de, al menos, cuatro instalaciones en distintos Estados miembros. López ha asegurado que, "en tiempos de división intencionada", este tándem busca convertir a España "en un campeón imparable de la IA" dentro de la UE.

La inversión público-privada para construir y poner en marcha esta gigafactoría podría superar los 4.000 millones de euros, según ha explicado el ministro. Ha afirmado que está "convencido" de que España será sede de una de las primeras gigafactorías de Europa, porque están "llenos de visión y ambición".

Doble sede Transformación Digital ha explicado a través de un comunicado que, "a la ubicación ya decidida de la localidad de Móra la Nova, en Tarragona, se suma el municipio de San Fernando de Henares para el proyecto que presentará el Ejecutivo al concurso de la Comisión Europea". En cuanto a la financiación de la gigafactoría, esta se pondrá en marcha a través de un consorcio público-privado en el que participa, entre otras, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del ministerio. El Ejecutivo presentará estas dos propuestas dentro de la misma candidatura al concurso de la CE. Las gigafactorías seleccionadas deberán estar operativas entre 2027 y 2028 y podrán acceder a financiación comunitaria. Estas instalaciones buscan dotar al continente de una infraestructura estratégica que refuerce su autonomía tecnológica y posicione a la UE al frente del desarrollo de capacidades de IA soberana, sostenible y de alto rendimiento.