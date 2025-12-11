La revista Time elige Persona del Año 2025 a los arquitectos de la IA, entre ellos, Elon Musk o Mark Zuckerberg
- La imagen publicada por la revista muestra a directores ejecutivos de numerosas empresas tecnológicas
- La publicación comenzó a otorgar este título en 1927
Los arquitectos de la Inteligencia Artificial como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang y Sam Altman, han sido elegidos este jueves como Persona del Año 2025 por la revista Time. El motivo esgrimido es haber inaugurado "la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender los límites de lo posible".
La foto de la portada muestra a diversos directores ejecutivos de empresas tecnológicas mientras comen sentados sobre una viga de acero suspendida a gran altura sobre Nueva York. Esta es un guiño a la famosa fotografía Lunch atop a Skyscraper de 1932.
Los protagonistas de la foto son Zuckerberg, líder de Meta; Lisa Su, directora ejecutiva de AMD; Musk, director ejecutivo de Tesla, SpaceX, fundador de xAI y cofundador original de Open AI; Huang, director ejecutivo de Nvidia; Altman, a la cabeza de OpenAI, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft; Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind; Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; y Fei-Fei Li, codirectora del Instituto de IA de la Universidad de Stanford.
La revista Time ha destacado que "2025 fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás".
Elegidos en ediciones anteriores
En 2024, los editores de Time eligieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En años recientes se incluyen personalidades como la superestrella del pop Taylor Swift (2023), al presidente ucraniano Volodímir Zelensky (2022) y a Elon Musk (2021), pero en esa ocasión en solitario.
La publicación comenzó a otorgar este título en 1927 y se llamó Hombre del Año hasta 1999. Este 2025, la revista ha nombrado al actor Leonardo DiCaprio como el Artista del Año, al director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, como CEO del Año, a la jugadora de baloncesto A'ja Wilson como Atleta del Año; y a la película de animación K-Pop Demon Hunters como Revelación del Año.