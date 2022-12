La revista Time ha elegido al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y al "espíritu de Ucrania" como Persona del Año 2022.

La revista otorga este reconocimiento a quien considera que ha tenido mayor influencia global durante los últimos 12 meses.

Time destaca que Zelenski ha rehusado abandonar Ucrania y ha dirigido a su país desde el comienzo de la invasión rusa y la guerra, el 24 de febrero. "La elección de este año ha sido la más clara de la que hay memoria (...) Zelenski ha galvanizado al mundo de una manera que no hemos visto en décadas", justifica la revista, que añade que el presidente ucraniano ha representado en 2022 "la esencia" de lo que el galardón intenta representar.

