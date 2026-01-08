Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Noticias

Moeve y Galp negocian integrar parte de su negocio para crear dos plataformas conjuntas de industria y movilidad

  • Buscan ampliar la red de estaciones en España y Portugal y atraer inversión industrial a largo plazo
  • Esperan cerrar el acuerdo a mediados de este año y, hasta encones, seguirán operando como empresas independientes
Moeve y Galp negocian integrar parte de su negocio para crear dos plataformas conjuntas de industria y movilidad
Una estación de servicio de Moeve en getafe, Madrid. Eduardo Parra / Europa Press
RTVE.es

Moeve y Galp han anunciado este jueves que han llegado a un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones para integrar sus negocios y con el fin de crear dos plataformas energéticas europeas. Una de ellas sería de carácter industrial y la otra, de movilidad.

Como ha informado Moeve en un comunicado, la primera plataforma —a la que bautizan como IndustrialCo— se centra en el refino, trading, química, moléculas verdes, combustibles bajos en carbono y está orientada al servicio de otras empresas u organizaciones. Por otro lado, la plataforma de movilidad —a la que denominan RetailCo— está enfocada en vender combustibles, incluida la recarga de vehículos eléctricos, y en servicios destinados a clientes minoristas y de movilidad.

En dicho comunicado, se especifica que los actuales accionistas de Moeve —Mubadala y Carlyle— tendrán el control de la plataforma industrial y Galp mantendrá una participación de más del 20%. Por otra parte, los accionistas de Moeve y de Galp tendrán el control compartido de RetailCo. La combinación, no obstante, excluye otros negocios de Galp, como Upstream, Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía.

"La combinación de negocios propuesta reúne activos, capacidades y equipos complementarios en España y Portugal, con el objetivo de aumentar la escala y la capacidad de inversión, al tiempo que apoya la transición energética y refuerza la resiliencia, fiabilidad y competitividad del sistema energético ibérico", señala Moeve en el comunicado.

Moeve desarrollará 30 plantas de biometano en España con una inversión de 600 millones
Moeve desarrollará 30 plantas de biometano en España con una inversión de 600 millones

Ampliar la red de estaciones en España y Portugal

Como explica Moeve —anteriormente Cepsa—, con la creación de RetailCo se pretende combinar las redes de estaciones que tienen tanto Moeve como Galp y alcanzar una red "verdaderamente panibérica", con alrededor de 3.500 puntos en España y Portugal.

Por otra parte, la plataforma IndustrialCo busca tener un papel central para atraer inversión industrial a largo plazo en la región y acelerar la transformación de los activos de refino e industriales en hubs multienergía integrados, enfocados en desplegar energías verdes y limpias. Con todo, se busca la "reindustrialización" de la península ibérica.

Hasta que no se cierre la operación y se consigan las aprobaciones pertinentes, Moeve y Galp seguirán operando como empresas independientes. Ambas compañías se comprometen a mantener al mercado informado, a sus empleados y a otros agentes de interés. Con todo, esperan cerrar este acuerdo formalmente a mediados de este año.

Es noticia: