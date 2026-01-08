Moeve y Galp negocian integrar parte de su negocio para crear dos plataformas conjuntas de industria y movilidad

Moeve y Galp han anunciado este jueves que han llegado a un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones para integrar sus negocios y con el fin de crear dos plataformas energéticas europeas. Una de ellas sería de carácter industrial y la otra, de movilidad.

Como ha informado Moeve en un comunicado, la primera plataforma —a la que bautizan como IndustrialCo— se centra en el refino, trading, química, moléculas verdes, combustibles bajos en carbono y está orientada al servicio de otras empresas u organizaciones. Por otro lado, la plataforma de movilidad —a la que denominan RetailCo— está enfocada en vender combustibles, incluida la recarga de vehículos eléctricos, y en servicios destinados a clientes minoristas y de movilidad.

En dicho comunicado, se especifica que los actuales accionistas de Moeve —Mubadala y Carlyle— tendrán el control de la plataforma industrial y Galp mantendrá una participación de más del 20%. Por otra parte, los accionistas de Moeve y de Galp tendrán el control compartido de RetailCo. La combinación, no obstante, excluye otros negocios de Galp, como Upstream, Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía.

"La combinación de negocios propuesta reúne activos, capacidades y equipos complementarios en España y Portugal, con el objetivo de aumentar la escala y la capacidad de inversión, al tiempo que apoya la transición energética y refuerza la resiliencia, fiabilidad y competitividad del sistema energético ibérico", señala Moeve en el comunicado.