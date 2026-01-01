Investigan la aparición de un bebé muerto en un contenedor de basura durante la Nochevieja en Majadahonda, Madrid

La Guardia Civil investiga la aparición del cuerpo de un bebé que ha aparecido esta noche en un contenedor de basura en Majadahonda, Madrid.

El cuerpo sin vida ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense donde en las próximas horas se le va a practicar la autopsia para determinar con certeza si nació vivo y fue arrojado al contenedor o si se trata de un aborto y nació muerto.

Según han confirmado fuentes de la benemérita a RNE, una llamada telefónica les alertaba del abandono de este bebé en un contenedor de basura de la localidad madrileña de Majadahonda.

Enseguida se movilizó a la Policía Local y a los Servicios de Limpieza del municipio que iniciaron la búsqueda. Horas después encontraron el cuerpo sin vida en el vertedero municipal. Por su parte, la Guardia Civil ha localizado y detenido a la madre. La investigación continúa abierta.