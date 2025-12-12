Detenidos los padres de un bebé hallado muerto en Ciudad Real
- Una llamada al 091 de los vecinos alertó sobre una fuerte discusión en el domicilio
- La policía mantiene todas las líneas abiertas hasta esclarecer las causas de la muerte del menor
La Policía Nacional ha detenido a los padres de un bebé como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, de seis meses de edad, hallado sin vida en una vivienda de la calle Toledo de Ciudad Real.
Han sido los vecinos del inmueble quienes han alertado sobre una fuerte discusión en el domicilio. Tras la llamada al 091 a las 10.30 de la mañana a los servicios sanitarios de una UVI móvil han intentado reanimar al bebé, aunque sólo han podido confirmar su fallecimiento.
La Policía Nacional ha procedido a la detención de ambos progenitores mientras la investigación para esclarecer el grado de implicación de cada uno sigue su curso. Los agentes mantienen todas las líneas de trabajo abiertas para determinar las causas de la muerte, a la espera de los resultados de la autopsia al cuerpo del menor.
Violencia hacia menores
Este hecho ocurre tras la muerte violenta de un menor de cuatro años a manos de la pareja de su madre en Almería, cuyo cuerpo ha sido encontrado en una playa de Garrucha. La tía de la mujer dio aviso de la desaparición del niño porque la madre le envío un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha.
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario mientras se intenta esclarecer la implicación de cada uno de los detenidos.