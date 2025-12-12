Detenidos los padres de un bebé hallado muerto en Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido a los padres de un bebé como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, de seis meses de edad, hallado sin vida en una vivienda de la calle Toledo de Ciudad Real.

Han sido los vecinos del inmueble quienes han alertado sobre una fuerte discusión en el domicilio. Tras la llamada al 091 a las 10.30 de la mañana a los servicios sanitarios de una UVI móvil han intentado reanimar al bebé, aunque sólo han podido confirmar su fallecimiento.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de ambos progenitores mientras la investigación para esclarecer el grado de implicación de cada uno sigue su curso. Los agentes mantienen todas las líneas de trabajo abiertas para determinar las causas de la muerte, a la espera de los resultados de la autopsia al cuerpo del menor.