Detenida una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de cuatro años, en Almería
- La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo del menor con signos de violencia en una playa
- El hombre detenido tenía vigente una orden de alejamiento de la madre del pequeño
La Guardia Civil está investigando la muerte violenta de un niño de cuatro años de edad cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la noche de este miércoles en una playa del Levante almeriense. En relación con el suceso, las autoridades han procedido a la detención de la madre del pequeño y de un hombre.
Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press y EFE ambos arrestos. Se ha precisado que el varón detenido no es el padre del menor fallecido. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a RTVE que se trata de la actual pareja de la madre del niño y que tenía vigente una orden de alejamiento de la mujer.
El cuerpo del niño fue hallado por las autoridades en torno a las 23:30 horas en una playa ubicada en el límite entre los términos municipales de Garrucha y Mojácar, concretamente frente a una gasolinera. El hallazgo se produjo poco después de que se activara un aviso por su desaparición.
Dispositivo de búsqueda inmediata
La alerta por la pérdida del menor provocó la inmediata movilización de un dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.
Los investigadores han constatado que la muerte del menor fue violenta. La autopsia determinará la causa exacta del crimen. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario mientras se trata de esclarecer la supuesta participación de cada uno de los dos detenidos.
Aunque la madre fue vecina de Garrucha durante más de un año, en el momento del suceso residía en otro municipio costero de la comarca del Levante almeriense.
Un día de luto oficial
El Ayuntamiento de Garrucha ha decretado un día de luto oficial. El alcalde, Pedro Zamora, ha indicado que el pueblo, donde las banderas ondean a media asta con un crespón negro en señal de "profundo dolor", que mantendrá a las 13:00 horas un minuto de silencio en memoria del niño a las puertas del Ayuntamiento.
"Desde el Ayuntamiento trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a sus familiares y seres queridos en estos momentos tan difíciles", ha indicado la administración local en sus redes sociales.
El cuerpo sin vida del menor fue levantado sobre las cuatro de la madrugada y trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. Fue la tía de la mujer quien dio aviso de la desaparición del niño porque la madre le envío un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha.