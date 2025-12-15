Prisión provisional para el padre del bebé muerto en Ciudad Real, acusado de homicidio por imprudencia
- La madre queda en libertad, aunque imputada por presunto abandono de familia
- Los servicios sociales atendían desde hace años a la familia
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real ha decretado prisión provisional sin fianza para el padre del bebé fallecido el pasado viernes en Ciudad Real, al considerarlo sospechoso de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en el interior de una vivienda de la calle Toledo de Ciudad Real. Los vecinos alertaron a la Policía de una fuerte pelea y, cuando llegaron las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios, sólo pudieron confirmar el fallecimiento del bebé.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 ha tomado declaración en funciones de guardia a los dos progenitores, pero finalmente sólo la madre ha quedado en libertad provisional. Se le imputa un presunto delito de abandono de familia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha consultadas por RTVE Noticias.
El padre, en cambio, aguardará en prisión a que avancen las pesquisas, señalado como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave u homicidio por dolo eventual. Ambas imputaciones son provisionales y podrán modificarse o concretarse a medida que avance la instrucción.
Intervención de los servicios sociales
La consejera manchega de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha reconocido desde Socuéllamos el impacto que ha tenido este caso y ha confirmado que los servicios sociales llevaban ya varios años de intervención sobre esta familia.
García Torijano ha confirmado ante los medios que otras dos menores se encuentran protegidas y cuidadas por su propia familia, con el apoyo de profesionales de los servicios sociales.
La abuela había reclamado la custodia de sus otras dos nietas, según la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, que ha confirmado que dicha reclamación fue "rechazada".