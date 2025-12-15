Prisión provisional para el padre del bebé muerto en Ciudad Real, acusado de homicidio por imprudencia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real ha decretado prisión provisional sin fianza para el padre del bebé fallecido el pasado viernes en Ciudad Real, al considerarlo sospechoso de un delito de homicidio por imprudencia grave.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en el interior de una vivienda de la calle Toledo de Ciudad Real. Los vecinos alertaron a la Policía de una fuerte pelea y, cuando llegaron las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios, sólo pudieron confirmar el fallecimiento del bebé.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 ha tomado declaración en funciones de guardia a los dos progenitores, pero finalmente sólo la madre ha quedado en libertad provisional. Se le imputa un presunto delito de abandono de familia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha consultadas por RTVE Noticias.

El padre, en cambio, aguardará en prisión a que avancen las pesquisas, señalado como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave u homicidio por dolo eventual. Ambas imputaciones son provisionales y podrán modificarse o concretarse a medida que avance la instrucción.