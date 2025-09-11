Detenida en Madrid una pareja por introducir cristales en los potitos del bebé de sus compañeros de piso

Una madre se ha encontrado una desagradable sorpresa en la comida de su bebé. Una escena cuidadosamente grabada, donde Claudia halló unos trozos cristal de un tamaño considerable dentro del bote del potito de su pequeña. Unos hechos por los que se detuvo a los compañeros de piso de la pareja. Aparentemente, este no habría sido el único altercado en esta vivienda compartida en el barrio de San Blas. Pero los arrestados tenían otra versión de lo ocurrido. Y en el mismo día, el juzgado de guardia los deja en libertad. Ambas parejas volvían al mismo domicilio de la Avenida Arcentales. El caso que ha dado un giro de 180 grados. Tras las declaraciones de los antes detenidos, la versión de los padres se pone en tela de juicio.

La versión de los padres Tal y como ha relatado para Mañaneros 360 Joelis, el padre del bebé, todo sucedió a la hora de darle de comer a su pequeño: "Mi señora se va a la cocina filmando con el teléfono, ya que ha habido más agresiones, para sacarle la comida al niño. Entonces, introduce una cuchara para vaciar un poco la comida y vio algo gelatinoso. Cuando volvió a meter la cuchara, notó que era algo duro. Lo sacó a un plato y tenía un pedazo de vidrio grande", ha expresado. Esta no es la primera vez que pasa, el padre ha explicado que una vez sus compañeros de piso amenazaron con tirar a la criatura por la ventana, entre otras intimidaciones. 14.05 min Meten cristales en la comida de un bebe Por otro lado, la madre del retoño ha afirmado, en Mañaneros 360, que no se han inventado nada: "Tengo denuncias de antes de que pasara lo del potito. De Elena entrando a la cocina mientras yo estaba cocinando con mi bebé en brazos, a decirme que los llantos de mi bebé le daban ganas de tirármelo por la ventana. Nos entraron a robar a la habitación cuando nosotros no estábamos". Además, ha señalado que a día de hoy la convivencia es nula y que están en búsqueda de una nueva habitación.

La versión de William William, el acusado, ha expuesto en Mañaneros 360 que ellos no son los responsables de lo sucedido porque ni siquiera se encontraban en la vivienda: "Nosotros estábamos en la piscina desde las 11:00. Y cuando nos llama la policía, eran las 16:00 de la tarde. Y me presenté yo en la comisaría. Si ustedes analizan el vídeo, se van a dar cuenta muy claramente cómo ella se va grabando desde el inicio. Eso es lo que vio la policía. Por eso es que a nosotros no nos pueden culpar de nada. Y nos dejaron en libertad, sin cargos, sin fianza y sin nada. Y no les dieron la orden de escarmiento que pidieron ellos". Además, ha verbalizado que son una pareja conflictiva: "Comencé a pedirle la habitación a ellos por los enfrentamientos que tenían entre ellos. Se pelean mucho y se agreden mucho. Entonces, tengo muchas quejas de los vecinos". Ante las acusaciones de robo, William ha declarado que es mentira, que ellos tienen puesta llave en su puerta.