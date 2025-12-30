La Junta de Castilla y León convierte 837 puestos del operativo de incendios de fijos-discontinuos en fijos

La Junta de Castilla y León convertirá en fijos 837 puestos de personal fijo-discontinuo del operativo de incendios forestales. Esto supondrá que el dispositivo se encuentre plenamente operativo durante los doce meses del año. Además, creará 28 nuevos puestos de oficial de centro de mando, con una inversión total de 14,1 millones de euros.

La medida se ha aprobado en el último Consejo de Gobierno del año 2025 a través de la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Este fue uno de los compromisos del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras los graves incendios forestales el pasado verano. El objetivo principal es adaptar los efectivos del operativo de prevención y extinción de incendios forestales a las necesidades del territorio.

Esta modificación ampliará el periodo de prestación de servicios a todo el año. También mejorará la estabilidad del empleo público, la planificación de las campañas y la profesionalización del sistema de lucha, según ha indicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en rueda de prensa.

01.31 min Los sindicatos se oponen al decreto del operativo forestal de Castilla y León

Puestos afectados Las categorías que se ven afectadas con esta medida son las de oficial de montes-conductor maquinista de autobomba (217 puestos), peón de montes y extinción (217 puestos) y vigilante de incendios (403 puestos). Estos se distribuyen en 132 puestos en Soria, 114 en León, 113 en Burgos, 110 en Zamora, 86 en Salamanca, 82 en Ávila, 80 en Segovia, 66 en Palencia, y 54 en Valladolid. Los puestos de oficial de centro de mando ya fueron de carácter fijo durante todo el año, por lo que no se ven afectados por el acuerdo. A pesar de esto, el acuerdo también recoge la creación de 28 nuevos puestos de este tipo, tres por cada provincia y uno autonómico con el objetivo reforzar la coordinación y la respuesta del operativo. La medida afecta a todos los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Comunidad y supone un coste económico total de 14,1 millones de euros. En el gasto se computan las retribuciones vigentes y se aplica la subida salarial recogida en el Decreto-Ley 3/2025, de 18 de diciembre. Fernández ha indicado que, con este acuerdo, los trabajadores forestales estarán operativos durante los 365 días del año y que el llamamiento se hará el 1 de enero de 2026 y será permanente para toda su trayectoria profesional. Un millar de personas se manifiesta en León contra la gestión de la Junta de los incendios forestales del pasado verano