Vox, sobre el mensaje del rey: "No nos apropiamos de sus discursos ni de sus palabras"
- El partido evita valorar las palabras que pronunció el monarca en su tradicional discurso de Nochebuena
- El rey alertó del peligro de "los extremismos, radicalismos y populismos"
Vox sigue sin valorar el discurso que dio el rey Felipe VI por Nochebuena por segundo año consecutivo. Casi dos días después, el partido de Santiago Abascal ha justificado su silencio argumentando que no se "apropian" de sus palabras. "Nosotros no nos apropiamos de los discursos del rey ni nos apropiamos de sus palabras", ha dicho el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, en Santander.
Allí, los periodistas le han preguntado si el partido se ha sentido "interpelado" por las palabras de Felipe VI, que alertó del peligro de los "extremismos, radicalismos y populismos" en su discurso de Navidad. "Creo que la Corona es el símbolo de la unidad y la permanencia en España, es el símbolo de la unidad, sobre todo del futuro de la patria", ha comentado.
El silencio de Abascal choca con el respaldo que el líder de Vox mostró al rey en años anteriores, cuando defendían con "orgullo" que el rey estuviera presente "en momentos críticos para España". En cambio, bajo el argumento de no acudir a actos donde puedan coincidir con el Gobierno, Vox se ha ausentado de recientes actos señalados como la recepción del 12 del octubre o el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.
El rey advirtió: "La convivencia es una construcción frágil"
A lo largo de los nueve minutos de su discurso, el rey Felipe VI hizo un llamamiento a la convivencia, una cuestión, dijo, de "construcción frágil" por elementos que la alteran, como los "extremismos", el "radicalismo" y la "desinformación".
"Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esa falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro. No basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas. Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática", señaló.
El rey también llamó a reforzar la convivencia mediante el "diálogo, la empatía y la especial ejemplaridad de los poderes públicos". Además, pidió recordar que "en democracia, las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas".
El PP y el PSOE respaldaron el jueves las palabras de Felipe VI sobre la convivencia. Sumar mostró su "decepción" y Podemos y los partidos independentistas se sumaron a las críticas.