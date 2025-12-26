Vox, sobre el mensaje del rey: "No nos apropiamos de sus discursos ni de sus palabras"

Vox sigue sin valorar el discurso que dio el rey Felipe VI por Nochebuena por segundo año consecutivo. Casi dos días después, el partido de Santiago Abascal ha justificado su silencio argumentando que no se "apropian" de sus palabras. "Nosotros no nos apropiamos de los discursos del rey ni nos apropiamos de sus palabras", ha dicho el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, en Santander.

Allí, los periodistas le han preguntado si el partido se ha sentido "interpelado" por las palabras de Felipe VI, que alertó del peligro de los "extremismos, radicalismos y populismos" en su discurso de Navidad. "Creo que la Corona es el símbolo de la unidad y la permanencia en España, es el símbolo de la unidad, sobre todo del futuro de la patria", ha comentado.

El silencio de Abascal choca con el respaldo que el líder de Vox mostró al rey en años anteriores, cuando defendían con "orgullo" que el rey estuviera presente "en momentos críticos para España". En cambio, bajo el argumento de no acudir a actos donde puedan coincidir con el Gobierno, Vox se ha ausentado de recientes actos señalados como la recepción del 12 del octubre o el 50 aniversario de la restauración de la monarquía.