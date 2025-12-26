La Agencia Tributaria desmantela una "macrotrama" de fraude del IVA en hidrocarburos
- Hay cinco detenidos, entre ellos uno de los supuestos líderes de la trama
- Ha habido 18 registros en 7 provincias: los efectos incautados superan los 21 millones de euros
Más de 300 millones de euros. Es el importe del fraude que se atribuye, solo durante 2024, a una red dedicada a defraudar el IVA en el sector de hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional, que la Agencia Tributaria ha conseguido desmantelar.
El Ministerio de Hacienda lo ha comunicado en una nota, en la que explica que la "macrotrama" de hidrocarburos, una de las mayores desarticuladas hasta ahora, tenía una estructura formada por 38 sociedades.
En el marco de esa operación, denominada "Pamplinas Stars", que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, se ha detenido a cinco personas. Se les acusa de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Entre los detenidos se incluye a uno de los líderes de la trama, que ya se encuentra en prisión.
En los registros se intervienen efectos por valor de 21 millones de euros
Se han producido, además, 18 registros en doce localidades de siete provincias: Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga) y Vigo (Pontevedra).
Tras concluir los registros se ha embargado de forma preventiva 82 vehículos de gama media, alta y muy alta gama con un valor de mercado estimado en tres millones de euros, así como de dos embarcaciones recreativas valoradas en más de 63.000 euros y un total de 48 inmuebles con un valor de mercado de 10,8 millones de euros.
Además se han bloqueado cientos de cuentas bancarias por un importe global de más de seis millones de euros y criptoactivos custodiados por ‘exchanges’.
Entre los efectos intervenidos hay también 42 relojes de gama alta y 12 bolsos y otros artículos de lujo con un valor estimado de más de 440.000 euros.
A su vez, en esta operación se logró intervenir a la organización un importante volumen de dinero en efectivo, incluyendo más de 314.000 euros y billetes de hasta ocho países de África, América y Asia, al igual que dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio con una estimación de más de 350.000 euros para todos estos metales de altovalor económico.
Todos los efectos intervenidos, apunta la Agencia Tributaria, superan los 21 millones de euros de valor.
La red comenzó a operar a finales de 2023
La investigación de la "macrotrama" arranca a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria comienza a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. En esa fecha comenzó a operar esta red, que basaba su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales.
En la investigación de la Agencia se puso de manifiesto que la trama habría estado operando a través de empresas instrumentales que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales. Conforme avanzaba la operación, la Agencia Tributaria fue inhabilitando a las tres operadoras como mayoristas de hidrocarburos.
Después continuaron las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. Se destapa así "una vasta y compleja" estructura formada por hasta 38 sociedades y diseñada para una doble finalidad.
Por un lado, servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas. Y por otro, trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad.
En la operación, que continúa ahora en una segunda fase con el análisis de la abundante documentación obtenida, han participado la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con el apoyo de las áreas regionales del SVA y las UAI de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.