La Agencia Tributaria desmantela una "macrotrama" de fraude del IVA en hidrocarburos

Más de 300 millones de euros. Es el importe del fraude que se atribuye, solo durante 2024, a una red dedicada a defraudar el IVA en el sector de hidrocarburos, con implantación en todo el territorio nacional, que la Agencia Tributaria ha conseguido desmantelar.

El Ministerio de Hacienda lo ha comunicado en una nota, en la que explica que la "macrotrama" de hidrocarburos, una de las mayores desarticuladas hasta ahora, tenía una estructura formada por 38 sociedades.

En el marco de esa operación, denominada "Pamplinas Stars", que ha contado con la participación de más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria, se ha detenido a cinco personas. Se les acusa de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Entre los detenidos se incluye a uno de los líderes de la trama, que ya se encuentra en prisión.

En los registros se intervienen efectos por valor de 21 millones de euros Se han producido, además, 18 registros en doce localidades de siete provincias: Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga) y Vigo (Pontevedra). Tras concluir los registros se ha embargado de forma preventiva 82 vehículos de gama media, alta y muy alta gama con un valor de mercado estimado en tres millones de euros, así como de dos embarcaciones recreativas valoradas en más de 63.000 euros y un total de 48 inmuebles con un valor de mercado de 10,8 millones de euros. Además se han bloqueado cientos de cuentas bancarias por un importe global de más de seis millones de euros y criptoactivos custodiados por ‘exchanges’. Entre los efectos intervenidos hay también 42 relojes de gama alta y 12 bolsos y otros artículos de lujo con un valor estimado de más de 440.000 euros. A su vez, en esta operación se logró intervenir a la organización un importante volumen de dinero en efectivo, incluyendo más de 314.000 euros y billetes de hasta ocho países de África, América y Asia, al igual que dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio con una estimación de más de 350.000 euros para todos estos metales de altovalor económico. Todos los efectos intervenidos, apunta la Agencia Tributaria, superan los 21 millones de euros de valor.