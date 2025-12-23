Un nuevo informe descarta indicios de agresión sexual en el cuerpo del niño fallecido en Garrucha, Almería

El examen forense realizado al cadáver de Lucas, el niño de cuatro años hallado sin vida a principios de mes en la localidad almeriense de Garrucha, descarta en un principio que haya indicios de agresión sexual, pese a las sospechas iniciales de los investigadores.

Tanto la madre del pequeño como su actual pareja se encuentran en prisión provisional como potenciales responsables de un presunto delito de asesinato y otro de maltrato habitual.

La autopsia preliminar detectó en el cuerpo del niño un desgarro y una sustancia que serían compatibles con una agresión sexual, pero el informe remitido al juzgado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses han confirmado que los exámenes posteriores han dado negativo. No se ha localizado semen ni restos genéticos que no correspondan con los del propio menor.