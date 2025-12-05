Detectan indicios de agresión sexual en el niño de cuatro años hallado muerto en Almería

Los investigadores han detectado signos de agresión sexual en el cuerpo del niño de cuatro años que fue hallado sin vida en el municipio almeriense de Garrucha, a la espera de que los exámenes forenses terminen de confirmar este extremo, según fuentes de la investigación.

La madre del menor, de 21 años, y su actual pareja sentimental permanecen detenidos por el momento en calabozos de la Guardia Civil y pasarán a disposición judicial en principio este sábado, como ha adelantado este viernes el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que ha apelado a la "prudencia" hasta conocer más detalles del caso.

Entre los aspectos que aún deben aclararse figura la autoría material de la posible agresión sexual y el grado de participación de los dos detenidos, bien por acción directa o por omisión del deber de cuidado y protección del menor.