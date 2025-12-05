Detectan indicios de agresión sexual en el niño de cuatro años hallado muerto en Almería
- La madre y su actual pareja permanecen detenidos a la espera de comparecer ante el juez
- El hombre arrestado tenía desde octubre una orden de alejamiento sobre la madre y el niño
Los investigadores han detectado signos de agresión sexual en el cuerpo del niño de cuatro años que fue hallado sin vida en el municipio almeriense de Garrucha, a la espera de que los exámenes forenses terminen de confirmar este extremo, según fuentes de la investigación.
La madre del menor, de 21 años, y su actual pareja sentimental permanecen detenidos por el momento en calabozos de la Guardia Civil y pasarán a disposición judicial en principio este sábado, como ha adelantado este viernes el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que ha apelado a la "prudencia" hasta conocer más detalles del caso.
Entre los aspectos que aún deben aclararse figura la autoría material de la posible agresión sexual y el grado de participación de los dos detenidos, bien por acción directa o por omisión del deber de cuidado y protección del menor.
Había una orden de alejamiento
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sí ha confirmado que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Vera dictó el 20 de octubre una orden de alejamiento del hombre que está ahora arrestado, para impedir que se acercase tanto al niño como a su madre.
Fue el padre del niño quien denunció en un principio la desaparición del menor, lo que activó un dispositivo de búsqueda que concluyó en la madrugada del jueves con el hallazgo del cadáver en una zona próxima a la costa, entre los municipios almerienses de Garrucha y Mojácar.
El Ayuntamiento de Garrucha ha declarado tres días de luto como pésame por estos hechos y ha aplazado varios actos oficiales previstos.