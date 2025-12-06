Decretan prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre y su pareja por el asesinato del niño de Garrucha

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera (Almería), en funciones de guardia, ha acordado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre de Lucas, el niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha (Almería), y para su actual pareja sentimental.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ambos están siendo investigados inicialmente por la presunta comisión de un delito de asesinato y otro de maltrato habitual, calificación que se concretará conforme avance la instrucción de la causa.

Durante su comparecencia en sede judicial, los dos detenidos han mantenido estrategias diferentes. El hombre, que no es el padre biológico del menor pero convivía con él y la madre pese a tener una orden de alejamiento vigente sobre ella, sí ha prestado declaración ante el juez. Por su parte, la madre del menor se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La decisión judicial se produce tres días después del hallazgo del cadáver del pequeño en una zona de rocas próxima al antiguo cargadero de mineral, en el límite costero entre Garrucha y Mojácar (Almería), y en una jornada marcada por las duras críticas de la acusación particular hacia la gestión del caso por parte de las administraciones públicas.