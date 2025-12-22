El Gobierno estadounidense suspende cinco proyectos eólicos marinos, entre ellos el Vineyard Wind 1 de Iberdrola

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una orden para detener las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos. Entre estos se encuentra el proyecto Vineyard Wind 1, que ya funciona parcialmente, de la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid, y de la firma danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Supone un golpe devastador para el desarrollo de la energía eólica en EE.UU.

El Departamento del Interior, a través de un comunicado, ha anunciado la suspensión, con efecto inmediato, de los contratos de arrendamiento de todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en EE.UU. La medida se ha tomado debido a los riesgos identificados para la seguridad nacional por el Departamento de Guerra en informes clasificados. El texto no expone más detalles sobre cuáles son esos "riesgos para la seguridad nacional".

Según el secretario del Interior, Doug Burgum, "el principal deber del gobierno de EE.UU. es proteger al pueblo estadounidense". Además, ha añadido que la medida "aborda los riesgos emergentes para la seguridad nacional, incluyendo la rápida evolución de las tecnologías adversarias relevantes y las vulnerabilidades creadas por los proyectos eólicos marinos a gran escala cercanos a los centros de población de la costa Este". Ha señalado que "la Administración Trump siempre priorizará la seguridad del pueblo estadounidense".

Evaluar los riesgos y las posibilidades La Administración estadounidense ha subrayado que este parón dará "tiempo para trabajar con los arrendatarios y los socios estatales para evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos de seguridad nacional que plantean estos proyectos". En concreto, junto a Vineyard Wind 1, los parques en construcción afectados por la decisión incluyen Revolution Wind, de 704 megavatios (MW) de Orsted; Sunrise Wind, de 924 MW; Coastal Virginia Offshore Wind, de 2.600 MW; y Empire Wind 1, de 810 MW de Equinor. El Vineyard Wind 1 es la primera gran instalación eólica marina de Iberdrola en EE.UU. El proyecto está ubicado frente a las costas del estado de Massachusetts y cuenta con una capacidad instalada de 806 MW. Esta es energía suficiente para cubrir la demanda de más de 400.000 hogares y empresas de toda la región. El proyecto está participado en un 50% por Iberdrola a través de Avangrid Power, filial de Avangrid, y CIP. La inversión asciende a más de 2.700 millones de euros, garantizada mediante contratos con las tres principales empresas eléctricas del Estado. En septiembre, la Administración Trump, ya puso el foco en dos proyectos eólicos marinos de Iberdrola, el New England Wind 1 y 2, al retirar la autorización para su construcción. Las órdenes de suspensión de obras y las retiradas de permisos, o la amenaza de hacerlo, se han sucedido en diversos parques eólicos marinos desde el regreso de Trump. De hecho, nada más tomar posesión de la presidencia en enero, Trump emitió una orden ejecutiva que suspendía temporalmente los nuevos contratos de concesión para la energía eólica en aguas del país. Además, exigió la revisión de las prácticas de arrendamiento y concesión de autorizaciones del Gobierno federal para estos proyectos.