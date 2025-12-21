Australia rinde homenaje a las víctimas del atentado de Sídney con críticas al primer ministro
- Anthony Albanese ha sido abucheado por la multitud a su llegada
- El tiroteo se cobró 15 vidas, entre ellas las de una niña de 10 años y un superviviente del Holocausto
Miles de personas han rendido homenaje este domingo en distintos puntos de Australia a las víctimas del atentado de Sídney contra miembros de la comunidad judía, en el que murieron 15 personas (además de uno de los tiradores), en una jornada declarada como Día Nacional para la Reflexión por el primer ministro, Anthony Albanese.
A las 18:47 hora local (8:47 hora peninsular española), los presentes en la playa de Bondi, situada en el este de Sídney y escenario del ataque, se unieron para un minuto de silencio, seguido de un recital de piano y violín, en un homenaje retransmitido en directo por la cadena pública australiana ABC desde el enclave, que continúa cubierto de flores.
“🔴Sídney recuerda con un minuto de silencio a las 15 víctimas del atentado terrorista en la playa de Bondi— Radio 5 (@radio5_rne) December 21, 2025
▪️El acto se ha celebrado una semana después de los hechos, ocurridos el pasado domingo
🎙️@Bueno98Carlos pic.twitter.com/eegDSDpvol“
Albanese ha sido abucheado por la multitud a su llegada y más tarde cuando el orador mencionó su nombre durante el homenaje. Se sentó en la primera fila con una kipá, el gorro tradicional judío. El dirigente está bajo la presión de los críticos que afirman que su Gobierno de centroizquierda no ha hecho lo suficiente para frenar el auge del antisemitismo desde el inicio de la guerra en Gaza.
Por contra, la líder de la oposición, Susan Ley, y el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, han sido ovacionados, entre otras autoridades.
El mayor aplauso ha sido para Ahmed al Ahmed, representado por su padre en el acto, quien desarmó a uno de los autores del atentado y se encuentra recuperándose de heridas de bala en un hospital del sur de Sídney.
El homenaje en Bondi, celebrado bajo la lluvia y con un intenso dispositivo de seguridad, preveía por la noche un encendido de velas, símbolo de la festividad judía Janucá que celebraban las víctimas del ataque.
Revisión de la seguridad y el antisemitismo
Se han celebrado otras vigilias en ciudades como Perth (suroeste) o Melbourne (sureste). En esta última ha transcurrido una protesta paralela organizada por 'Put Australia First' (Australia Primero), en la que alrededor de 200 manifestantes han expresado su descontento con el Gobierno de Albanese, al que acusan de no haber protegido a la comunidad frente a la violencia.
El Ejecutivo australiano ha afirmado que había denunciado sistemáticamente el antisemitismo durante los últimos dos años y había aprobado leyes para tipificar como delito los discursos de odio. Entre ellas, expulsó al embajador iraní tras acusar a Teherán de dirigir dos ataques antisemitas con incendios provocados.
Albanese ha asegurado que llevará a cabo una revisión dirigida por un antiguo jefe de la agencia de espionaje australiana, que investigará si la policía federal y las agencias de inteligencia cuentan con "las competencias, estructuras, procesos y acuerdos de intercambio adecuados para garantizar la seguridad de los australianos".
El atentado puso de manifiesto las deficiencias en la evaluación de las licencias de armas y en el intercambio de información entre agencias, que los responsables políticos han afirmado querer subsanar. Albanese ha anunciado una recompra de armas a nivel nacional, mientras que los expertos en seguridad de armas afirman que las leyes sobre armas del país, que se encuentran entre las más estrictas del mundo, están plagadas de lagunas.
El pasado domingo, Sajid Akram, de 50 años y abatido por la Policía, y su hijo Naveed Akram, de 24, identificados como presuntos autores del atentado, abrieron fuego contra la multitud en la playa de Bondi, una de las más famosas de Australia, en principio actuando de manera independiente. El tiroteo se cobró 15 vidas, entre ellas las de una niña de 10 años y un superviviente del Holocausto, mientras 13 personas continúan hospitalizadas, cuatro en estado crítico pero estable, según el Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur.
La Policía ha presentado 59 cargos contra Naveed Akram, incluidos 15 por asesinato y uno por terrorismo. El dirigente australiano destacó esta semana la heroicidad de tres ciudadanos durante el atentado: Ahmed al Ahmed, de procedencia siria, y Boris y Sofia Gurman, una pareja de judíos de origen ruso.
Los Gurman trataron de detener el ataque, pero murieron en el intento, mientras que Ahmed, quien regenta una frutería y es padre de dos hijos, arrebató a uno de los atacantes el rifle con el que disparaba, hazaña por la que ha recibido 2,5 millones de dólares australianos en donaciones voluntarias.