Australia rinde homenaje a las víctimas del atentado de Sídney con críticas al primer ministro

Miles de personas han rendido homenaje este domingo en distintos puntos de Australia a las víctimas del atentado de Sídney contra miembros de la comunidad judía, en el que murieron 15 personas (además de uno de los tiradores), en una jornada declarada como Día Nacional para la Reflexión por el primer ministro, Anthony Albanese.

A las 18:47 hora local (8:47 hora peninsular española), los presentes en la playa de Bondi, situada en el este de Sídney y escenario del ataque, se unieron para un minuto de silencio, seguido de un recital de piano y violín, en un homenaje retransmitido en directo por la cadena pública australiana ABC desde el enclave, que continúa cubierto de flores.

Albanese ha sido abucheado por la multitud a su llegada y más tarde cuando el orador mencionó su nombre durante el homenaje. Se sentó en la primera fila con una kipá, el gorro tradicional judío. El dirigente está bajo la presión de los críticos que afirman que su Gobierno de centroizquierda no ha hecho lo suficiente para frenar el auge del antisemitismo desde el inicio de la guerra en Gaza.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese durante el minuto de silencio en la vigilia y conmemoración del Día Nacional de Reflexión por las víctimas del atentado de Bondi EFE/EPA/DEAN LEWINS

Por contra, la líder de la oposición, Susan Ley, y el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, han sido ovacionados, entre otras autoridades.

El mayor aplauso ha sido para Ahmed al Ahmed, representado por su padre en el acto, quien desarmó a uno de los autores del atentado y se encuentra recuperándose de heridas de bala en un hospital del sur de Sídney.

El homenaje en Bondi, celebrado bajo la lluvia y con un intenso dispositivo de seguridad, preveía por la noche un encendido de velas, símbolo de la festividad judía Janucá que celebraban las víctimas del ataque.

Miembros del servicio de búsqueda y rescate de emergencia ZAKA de Israel se reúnen en el escenario mientras se enciende una menorá durante el acto conmemorativo celebrado en Bondi Beach DAVID GRAY / AFP