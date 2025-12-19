El primer ministro australiano anuncia un programa de recompra de armas tras el atentado de Bondi

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha anunciado este viernes un programa nacional de recompra de armas para frenar la proliferación de armas de fuego, tras el tiroteo en Bondi Beach que dejó 15 muertos en Sídney.

"Los horribles sucesos de Bondi demuestran que necesitamos retirar más armas de nuestras calles", ha declarado Albanese en una rueda de prensa.

El mandatario ha aprovechado para anunciar también que el país tendrá un día de conmemoración y reflexión el próximo domingo, una semana después del ataque, "una oportunidad para apoyar a la comunidad judía, abrazarla y compartir el dolor de todos los australianos", según ha detallado.

01.19 min Australia rinde homenaje a las víctimas del atentado con aplausos al héroe Ahmed

No es la primera vez que se implementa un programa así El próximo año también se celebrará un día nacional de luto, ha añadido el primer ministro. No es la primera vez que el país endurece su legislación, ya que Australia ya implementó un programa de recompra de armas tras un tiroteo masivo ocurrido en 1996 en la isla de Tasmania (sur de Australia). Un hombre de 28 años abrió fuego contra una multitud en Port Arthur, un destino turístico, matando a 35 personas. "La última vez que se reformaron sustancialmente las leyes de armas de Australia fue tras la tragedia de Port Arthur. Los terribles sucesos de Bondi demuestran que necesitamos sacar más armas de nuestras calles", ha señalado Albanese en declaraciones a los periodistas. En un año, las autoridades australianas recuperaron 640.000 armas de fuego entregadas por sus propietarios a través del programa de los 90. El gobierno se centraría en las armas de fuego excedentes, recientemente prohibidas e ilegales, y los costos se compartirían entre los gobiernos federal y estatal, ha detallado Albanese. También la vecina Nueva Zelanda anunció recientemente reformas radicales en materia de armas, incluyendo programas de recompra, tras el atentado terrorista de Christchurch en 2019.

Estado Islámico habla de "orgullo" tras el atentado de Bondi pero no reivindica la autoría El grupo yihadista Estado Islámico ha dicho este jueves que el ataque perpetrado el fin de semana contra una fiesta judía en la playa de Bondi supone "un orgullo", aunque no ha reivindicado la autoría del atentado. Estado Islámico ha publicado un editorial en uno de sus medios de propaganda en el que habla de "orgullo de Sídney" y ha afirmado que este tipo de "operaciones" dejan "impactados y con dudas" a los "enemigos", al margen de que el grupo yihadista "reivindique la autoría, la aplauda o permanezca en silencio". Australia vincula el atentado de Bondi a la ideología del Estado Islámico "Si bien Estado Islámico no ha tenido aún oportunidad de mantener un enfrentamiento (directo) con los judíos, sus soldados, ramas y seguidores no han cejado en sus intentos de golpear a los judíos en todas partes", ha afirmado el grupo. El comunicado ha terminado con un llamamiento a llevar a cabo ataques contra judíos y cristianos en Bélgica.

Detienen a siete hombres por presunto extremismo islamista y posible plan violento Este viernes también se ha conocido la detención de siete hombres en el barrio de Liverpool, al suroeste de Sídney, por una presunta vinculación con una ideología islamista extremista y ante la sospecha de que podrían estar planificando un acto violento. Según ha explicado el subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, David Hudson, los arrestados habían viajado desde el estado de Victoria (sur) y fueron interceptados el jueves tras una operación en la que participaron unidades tácticas fuertemente armadas. El detenido por el atentado de Sídney que dejó 16 muertos enfrenta 59 cargos, entre ellos 15 por asesinato Durante el operativo, la Policía ha embestido dos vehículos en los que se desplazaban los sospechosos. Hudson ha señalado que existe "alguna indicación" de que Bondi podría haber sido uno de los lugares que el grupo tenía previsto visitar. No obstante, ha precisado que, por el momento, no hay pruebas de una intención concreta. "Creemos en esta fase que los hombres mantienen vínculos con una ideología islamista extremista", ha afirmado en declaraciones a la emisora pública australiana ABC.