Bulos y desinformación sobre el atentado contra una celebración judía en Sídney

Al menos 16 personas han muerto este domingo en un ataque terrorista en una playa de Sídney (Australia) durante la celebración de una festividad judía. Las autoridades han identificado como responsables a dos hombres, padre e hijo, de los cuales uno ha fallecido y el otro se encuentra en estado crítico. En las horas posteriores al suceso, se ha difundido en redes sociales desinformación relacionada con este atentado, incluyendo falsedades sobre la identidad de los asaltantes o sobre el héroe que redujo a uno de ellos.

El héroe que arrebató el arma al atacante no se llama Edward Crabtree, es falso Circula en redes sociales que "el nombre del valiente héroe" que desarmó a uno de los tiradores de Bondi Beach es "Edward Crabtree". Así lo afirman mensajes de X en inglés difundidos el 14 de diciembre. Es falso. Publicaciones que atribuyen una identidad falsa al "héroe” del tiroteo VERIFICARTVE El hombre que desarmó a uno de los terroristas se llama Ahmed al Ahmad, tal y como hemos explicado en RTVE Noticias. Se trata de un hombre de 43 años, de origen sirio, musulmán, que vive en Australia desde 2006 y que es el dueño de una frutería. También han informado sobre esta historia medios australianos como la cadena de televisión ABC o el periódico The Daily Telegraph. El primer ministro del Estado australiano de Nueva Gales del Sur, donde han ocurrido los hechos, publicó una imagen junto a Ahmed en el hospital en el que se recupera de los disparos que recibió. En este vídeo difundido en redes sociales se aprecia cómo Ahmed, vestido de blanco, se acerca a uno de los atacantes y le arrebata el arma. ““ El origen de esta falsedad la detectamos en un portal web australiano que se creó el 14 de diciembre, el mismo día del atentado. Lo hemos comprobado mediante las herramientas WhoIs y urlscan.io. El artículo difunde una falsa entrevista a Crabtree e incluye declaraciones del primer ministro australiano, Anthony Albanese, sobre las que no encontramos ningún registro mediante una búsqueda del texto. Únicamente obtenemos resultados de quienes difunden el bulo. Esta página utiliza el mismo nombre que otro medio de comunicación australiano llamado The Daily Aus.

Esta fotografía no es del autor del atentado "Este pakistaní es uno de los 2 terroristas que han ametrallado a más de 15 australianos", dice un mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 14 de diciembre. La publicación incluye una fotografía donde se ve a un hombre en un estadio con una camiseta de críquet de Pakistán y otra imagen de un carné de conducir. Es falso. Mensaje que identifica falsamente a este hombre como uno de los terroristas de Sídney VERIFICARTVE El hombre que aparece en esta fotografía con la camiseta de Pakistán no es el autor del atentado. Se trata de un estudiante paquistaní que vive en Sídney y tiene el mismo nombre que el de uno de los dos terroristas identificados por la policía australiana: Naveed Akram. En su perfil de Facebook se identifica como ‘Sheikh Naveed. En una publicación del 14 diciembre aclara: "Esta foto que está circulando no muestra a la persona involucrada en el incidente de Bondi. Ese soy yo, y soy completamente inocente y no tengo ninguna conexión con lo que pasó. Alguien está usando falsamente mi foto, lo que está poniendo en riesgo mi seguridad, reputación y bienestar". En un vídeo compartido por el Consulado de Pakistán en Sídney, este mismo hombre condena el ataque de Bondi Beach y explica en inglés: "Han cogido las fotos de mi perfil de Facebook y las están relacionando con el tirador. Quiero decir claramente que no soy yo".