El detenido por el atentado de Sídney que dejó 16 muertos enfrenta 59 cargos, entre ellos 15 por asesinato

La Policía australiana ha presentado este miércoles 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el atentado contra una celebración judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, que dejó 16 víctimas mortales y decenas de heridos.

Entre las acusaciones figuran además delitos de intento de homicidio; comisión de un acto terrorista; exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido; y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio; según han señalado las autoridades en un comunicado.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) ha informado de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma, y deberá comparecer este miércoles ante el tribunal mediante videoconferencia.

El atentado se produjo cuando Akram y su padre, Sajid Akram, de 50 años y de origen indio, armados con rifles, abrieron fuego contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas del país. En el lugar se celebraba un acto por el inicio de la festividad judía de Janucá al que asistían cerca de un millar de personas.

Tras los primeros disparos, agentes policiales acudieron rápidamente al lugar y se produjo un intercambio de fuego en el que dos policías resultaron heridos. El padre murió tras ser abatido por la policía, mientras que el hijo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia policial con heridas críticas, aunque estables.

Familiares de víctimas del atentado acompañan el coche fúnebre que transporta el ataúd del rabino Eli Schlanger, asesinado en el tiroteo DAVID GRAY / AFP

Ideología del Estado Islámico Según explicó el martes el primer ministro australiano, Anthony Albanese, el ataque estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico (EI) y subrayó que, según la información preliminar, los autores actuaron solos. También agregó que Akram fue investigado en 2019 por posibles vínculos con el EI, aunque entonces no se le consideró una amenaza activa. "ASIO lo investigó y no quedó sujeto a monitoreo continuo. Si hubo una radicalización posterior, eso es parte de lo que se está analizando ahora", ha agregado. El padre, Sajid, también había sido entrevistado entonces, según Albanese. Según las investigaciones preliminares, ambos habían viajado en noviembre al sur de Filipinas, donde operan células islamistas. Las autoridades de inmigración de ese país han detallado que el padre entró con un pasaporte indio y el hijo con uno australiano. Se cree que podrían haber recibido entrenamiento militar en la nación asiática. Las autoridades informaron de que en el vehículo del joven atacante han sido halladas dos banderas del Estado Islámico de fabricación casera, así como artefactos explosivos improvisados. La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, señaló que por ahora no existen indicios de la implicación de otras personas, aunque advirtió de que la investigación sigue en curso y los datos podrían variar conforme avancen las pesquisas. "Parece que estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico. La ideología que ha existido durante más de una década y que condujo a esta ideología de odio y, en este caso, a la disposición para cometer asesinatos en masa", explicó Albanese en una entrevista con la cadena pública ABC. Y calificó el ataque como un acto "meticuloso, calculado y a sangre fría". Agentes de policía y los servicios de emergencia trabajan en la zona de la playa de Bondi en Sídney donde se produjo el atentado EFE/MICK TSIKAS

El atentado ha conmocionado al país El ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, dijo el martes que 26 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 12 permanecen en estado crítico. Y señaló que algunos de los heridos deberán someterse a "cirugías continuas por lesiones devastadoras como resultado de este horrendo ataque". La solidaridad ciudadana se ha volcado en apoyo a las víctimas y sus familias a través de una campaña en la plataforma GoFundMe, que en las últimas horas ha recaudado fondos destinados a cubrir gastos médicos, rehabilitación y apoyo a largo plazo para los afectados. El ayuntamiento de Waverley, en el este de Sídney, ha anunciado este miércoles la cancelación de todos los eventos previstos para la noche de Año Nuevo en la playa de Bondi. Albanese agregó que las investigaciones, encabezadas por la Policía de Nueva Gales del Sur junto al Equipo Conjunto Antiterrorista, apuntan a una planificación detallada del atentado y a la ausencia, por ahora, de vínculos directos con otras células. Y remarcó que la investigación sigue abierta con la participación de la Policía Federal, la agencia de inteligencia interna ASIO y socios internacionales del grupo Five Eyes, alianza internacional de inteligencia. El primer ministro concluyó que el ataque tuvo un componente antisemita y defendió las medidas adoptadas por su Gobierno para combatir el odio, entre ellas la prohibición de símbolos nazis, la creación de un enviado contra el antisemitismo, un registro nacional de delitos de odio y el refuerzo de los controles migratorios para detectar actitudes extremistas. "Queremos erradicar el antisemitismo. Ese es el objetivo", agregó. ““