Al menos siete soldados mueren en un atentado del ELN contra una base militar en el noreste de Colombia
- Los militares estaban descansando cuando fueron atacados con granadas lanzadas desde drones y otros explosivos
- El ataque fue perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
El atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) este jueves contra una base militar en la localidad colombiana de Aguachica, en el noreste de Colombia, ha dejado siete soldados muertos y 30 heridos, ha informado el Ejército.
Según ha señalado el Ejército en un comunicado, el balance de "la acción terrorista perpetrada por el grupo armado organizado ELN en la Base Militar del 27, en Aguachica", es de "siete militares asesinados, cuatro heridos que requieren atención médica especializada y 26 heridos que no revisten gravedad".
El ataque contra la base militar, perteneciente al Batallón de Infantería No. 14 Antonio Ricaurte, fue perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha añadido el Ejército, que ha explicado que "los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales".
Los militares estaban descansando en hamacas después de una jornada de entrenamiento cuando fueron atacados con granadas lanzadas desde drones y otros explosivos.
El Ejército contabiliza 393 atentados con drones
El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, ha dicho a Blu Radio que desde abril de 2024, cuando los grupos guerrilleros hicieron en el departamento de Cauca (suroeste) el primer ataque con drones, el Ejército contabiliza 393 atentados con esos artefactos, que son "una amenaza multidominio que llegó para quedarse" en el conflicto armado colombiano.
La base militar atacada anoche está ubicada en el Juncal, en jurisdicción de Aguachica, segunda ciudad del departamento de Cesar, donde opera principalmente el ELN, que esta semana ha hecho cerca de cien acciones armadas como parte de un paro armado de 72 horas en los departamentos donde tiene presencia.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha dicho que aunque las Fuerza Militares "han inhibido alrededor de un 95% de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional".
El pasado martes, disidencias de las FARC tomaron durante más de siete horas la localidad de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, donde ocho policías quedaron heridos y parte de las edificaciones de ese pueblo fueron destruidas.