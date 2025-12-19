Al menos siete soldados mueren en un atentado del ELN contra una base militar en el noreste de Colombia

El atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) este jueves contra una base militar en la localidad colombiana de Aguachica, en el noreste de Colombia, ha dejado siete soldados muertos y 30 heridos, ha informado el Ejército.

Según ha señalado el Ejército en un comunicado, el balance de "la acción terrorista perpetrada por el grupo armado organizado ELN en la Base Militar del 27, en Aguachica", es de "siete militares asesinados, cuatro heridos que requieren atención médica especializada y 26 heridos que no revisten gravedad".

El ataque contra la base militar, perteneciente al Batallón de Infantería No. 14 Antonio Ricaurte, fue perpetrado por el Frente Camilo Torres de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha añadido el Ejército, que ha explicado que "los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales".

Los militares estaban descansando en hamacas después de una jornada de entrenamiento cuando fueron atacados con granadas lanzadas desde drones y otros explosivos.