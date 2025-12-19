Un tribunal de Colombia envía a dos exministros de Petro a la cárcel por participación en un escándalo de corrupción
- Bonilla (Hacienda) y Velasco (Interior) están acusados de liderar una "organización criminal" que sobornó a congresistas
- El presidente Gustavo Petro asegura que Bonilla ha sido "extorsionado" y convertido en un "chivo expiatorio"
Los exministros colombianos Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) han sido detenidos de manera preventiva este jueves por una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá debido a su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla y Velasco se convierten así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo, tras ser acusados de liderar una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.
En su decisión, la magistrada Aura Alexandra Rosero ha señalado que el hecho de que los exministros ya no ocupen cargos públicos no elimina los "riesgos del proceso". Rosero ha explicado que las conductas investigadas no se limitaban al ejercicio de sus funciones, sino que se apoyaban en redes políticas y administrativas ya consolidadas, que operaban a través de terceros.
El Tribunal ha sostenido además que la medida carcelaria es "idónea, necesaria y proporcional" y que el peligro no depende del riesgo de fuga de los imputados, sino en la necesidad de evitar que "rearticulen o continúen prácticas criminales anteriores".
El mayor caso de corrupción del Gobierno Petro
Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció tras quedar vinculado a las irregularidades de la UNGRD. Velasco, por su parte, tiene una larga carrera política en la que incluso fue presidente del Senado, dirigió brevemente la UNGRD en abril de 2023 y ocupó la cartera de Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024.
Según la investigación, al exministro Bonilla se le relaciona con la presunta adjudicación de contratos por al menos 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) en beneficio de seis congresistas, a cambio de que apoyaran en el Legislativo la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno. La Fiscalía imputó a los exfuncionarios a comienzos de este mes pero no aceptaron los cargos y ambos rechazaron los señalamientos en su contra.
Ambos congresistas son investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en una decisión adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En mayo del año pasado, el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, condenado por este caso a más de cinco años de prisión, reveló que recursos ingentes de la entidad fueron utilizados en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.
Petro defiende a Bonilla: "Es inocente en mi conciencia"
Tras conocerse la noticia, Petro ha defendido a su exministro de Hacienda, asegurando que, según su "conciencia", es "inocente". "Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia", ha escrito el mandatario en X.
En el mismo mensaje, Petro ha afirmado que Bonilla ha sido "extorsionado" y convertido en un "chivo expiatorio", y atribuyó su situación judicial a lo que calificó como una "ingenuidad" por haberse apoyado en sectores opositores del uribismo durante su paso por el Ministerio de Hacienda.
El jefe de Estado ha defendido, además, que fue su Gobierno el que frenó cualquier intento de tráfico de influencias de congresistas, al señalar que expulsó de la UNGRD al entonces director, Olmedo López, tras detectar hechos de corrupción.
El escándalo de la UNGRD, encargado de prevenir y atender emergencias en el país, estalló en febrero del año pasado por denuncias de la prensa y ha sido considerado el mayor caso de corrupción del Gobierno de Petro.
Desde entonces, la investigación ha escalado hasta involucrar a altos funcionarios y a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, detenidos el pasado 7 de mayo.