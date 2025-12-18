Los carburantes siguen a la baja y el diésel se abarata más de un 1% a las puertas de las vacaciones de Navidad

A las puertas del inicio de las vacaciones de Navidad, el precio de los carburantes mantiene la tendencia a la baja que inició hace dos semanas. En concreto, el litro de diésel se ha colocado en 1,421 euros de media en España, un 1,11% menos que siete días antes, mientras que el litro de gasolina de 95 se ha situado en 1,47 euros, un 0,54% menos.

Teniendo en cuenta estos descensos, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 3% con respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel es un 0,76% más bajo que entonces.

Llenar un depósito medio de gasolina cuesta unos 80 euros Así, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta alrededor de 78,15 euros, unos 55 céntimos de euros más que en las mismas fechas del año pasado. En el caso de los vehículos de gasolina, llenar el mismo depósito medio supone un desembolso de unos 80,85 euros, 2,42 euros menos que hace un año. No obstante, cabe recordar que estos son precios medios y hay gasolineras donde pueden ser mayores o menores. En general, el precio medio del litro del diésel se mantiene por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, por su parte, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento. Además, ambos continúan lejos de los máximos que registraron en julio de 2022, cuando ambos superaron la barrera de los 2 euros por litro. Con todo, el diésel suma ya 146 semanas por debajo del precio de la gasolina. En este escenario, también es clave mirar al precio del crudo. En la apertura de este jueves, el petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,80%, hasta los 60,16 dólares el barril; y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, también escalaba un 0,93%, hasta los 56,34 dólares. Sin embargo, el precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.