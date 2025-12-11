El PP pide la dimisión de Sánchez y de Montero: “Su Gobierno se está cayendo a pedazos”

Los últimos presuntos casos de agresiones sexuales en el PSOE y los supuestos casos de corrupción han llevado al PP a exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. “Su gobierno se está cayendo a pedazos”, ha asegurado este viernes desde el Congreso el secretario general de los populares y diputado, Miguel Tellado.

“Todo el gobierno de Sánchez está bajo sospecha”, ha remarcado Tellado, exigiendo de nuevo al jefe del Ejecutivo que accione el botón electoral y avance las elecciones generales. “Hacen falta elecciones generales ya. No hay más salidas ni más escapatorias”, ha puntualizado ante la prensa.

Para el PP, “no hay un día sin un escándalo”, haciendo referencia a las últimas noticias que afectan al PSOE como la detención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Tellado también ha recordado la detención este miércoles de la exmilitante socialista Leire Diez.

En el caso de la vicepresidenta Montero, ha urgido a que se vaya porque su situación "comienza a ser ya completamente insostenible", relacionándola con la detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Tellado ha destacado que Fernández, persona de la "máxima confianza" de Montero, "está ya con las esposas puestas" y "detenido". Según ha añadido, fue "su gran protegido durante tantos años, al que colocó en la SEPI" y "cae por corrupción".