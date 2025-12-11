El PP pide la dimisión de Sánchez y de Montero: “Su Gobierno se está cayendo a pedazos”
- Miguel Tellado exige de nuevo que el presidente convoque elecciones: “Todo el gobierno de Sánchez está bajo sospecha”
- El PP aleja cualquier acuerdo para renovar con el PSOE parte de los magistrados del Tribunal Constitucional
Los últimos presuntos casos de agresiones sexuales en el PSOE y los supuestos casos de corrupción han llevado al PP a exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. “Su gobierno se está cayendo a pedazos”, ha asegurado este viernes desde el Congreso el secretario general de los populares y diputado, Miguel Tellado.
“Todo el gobierno de Sánchez está bajo sospecha”, ha remarcado Tellado, exigiendo de nuevo al jefe del Ejecutivo que accione el botón electoral y avance las elecciones generales. “Hacen falta elecciones generales ya. No hay más salidas ni más escapatorias”, ha puntualizado ante la prensa.
Para el PP, “no hay un día sin un escándalo”, haciendo referencia a las últimas noticias que afectan al PSOE como la detención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar. Tellado también ha recordado la detención este miércoles de la exmilitante socialista Leire Diez.
En el caso de la vicepresidenta Montero, ha urgido a que se vaya porque su situación "comienza a ser ya completamente insostenible", relacionándola con la detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Tellado ha destacado que Fernández, persona de la "máxima confianza" de Montero, "está ya con las esposas puestas" y "detenido". Según ha añadido, fue "su gran protegido durante tantos años, al que colocó en la SEPI" y "cae por corrupción".
El PP mantiene que "es una legislatura fallida"
“El ‘sanchismo’ está siendo articulado por toda España en vivo y en directo”, ha dicho el secretario de organización de los populares, exigiendo responsabilidades políticas al jefe del Ejecutivo.
Tellado, además, ha querido hurgar en la debilidad parlamentaria del Gobierno y ha recordado que la mayoría de la investidura ha quedado erosionada. “Esta es una legislatura fallida. No hay mayoría y el Gobierno tiene mil sombras de corrupción”. También ha argumentado que Sánchez ha pedido el voto delegado en la sesión plenaria de este jueves “para no pasar el bochorno de venir aquí hoy”.
En la misma rueda de prensa, Tellado ha alejado un futuro acuerdo con el PSOE para renovar parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. “Es una cortina de humo. Con este Gobierno es difícil negociar nada”, ha concluido.