La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte, según la Guardia Civil

La pareja de la madre de Lucas, el pequeño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería) la pasada semana, habría violado y golpeado hasta matar al niño, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil.

Así se recoge en el auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), al que ha tenido acceso RTVE. En él se deja constancia de cómo ya antes de la agresión mortal, Juan David R.C. “maltrataba y golpeaba” de forma habitual al menor.

Según los investigadores, el hombre aprovechaba los momentos en los que se quedaba al cuidado de Lucas en el domicilio que compartía con su madre y en una ocasión habría llegado a fracturar un hueso del brazo del niño.