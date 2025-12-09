La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte, según la Guardia Civil
- El hombre aprovechaba los momentos en los que se quedaba al cuidado de Lucas para maltratarle, según la Guardia Civil
- El detenido, en prisión provisional, tenía vigente una orden de alejamiento sobre la madre y el pequeño
La pareja de la madre de Lucas, el pequeño de cuatro años asesinado en Garrucha (Almería) la pasada semana, habría violado y golpeado hasta matar al niño, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil.
Así se recoge en el auto de ingreso en prisión dictado por la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería), al que ha tenido acceso RTVE. En él se deja constancia de cómo ya antes de la agresión mortal, Juan David R.C. “maltrataba y golpeaba” de forma habitual al menor.
Según los investigadores, el hombre aprovechaba los momentos en los que se quedaba al cuidado de Lucas en el domicilio que compartía con su madre y en una ocasión habría llegado a fracturar un hueso del brazo del niño.
Agresiones "con conocimiento" de la madre
El auto añade que esas agresiones se producían posiblemente "con conocimiento” de la madre del menor, Bárbara Ysmar B.O.
De acuerdo al auto, sobre las 11.00 horas del pasado 3 de diciembre la madre del menor se fue a preparar comidas al quiosco en el que trabajaba, dejando solos en la vivienda a su pareja y al niño. Juan David habría aprovechado para violar al menor y golpearlo “de forma reiterada” en el abdomen y otras partes del cuerpo.
Antes del fallecimiento, sobre las 12.00 horas, el presunto asesino advirtió a la madre del menor que este se encontraba mal. Ella acudió directamente al domicilio y se investiga si "incluso podría haber estado presente en parte de esa agresión física del menor". Finalmente, el pequeño falleció aproximadamente a las 15.30 horas. A continuación, la madre y su pareja cogieron a dicho menor para llevarlo andando a la playa hasta un antiguo búnker, lugar en el que dejaron el cuerpo sin vida del mismo.
El cadáver del niño fue encontrado en la noche del pasado miércoles en una playa entre los términos municipales de Garrucha y Mojácar. El hombre detenido tenía vigente una orden de alejamiento sobre la madre y el pequeño.