Al menos 22 muertos en una oleada de bombardeos israelíes en toda Gaza pese al alto el fuego

Al menos 22 personas, entre ellas por lo menos dos mujeres y tres niños, han muerto y varias decenas han resultado heridas en distintos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza durante la tarde de este sábado, han informado fuentes sanitarias, después de que el Ejército de Israel lanzara una oleada de bombardeos a lo largo del enclave.

"Hoy, Hamás volvió a violar el alto el fuego al enviar a un terrorista a territorio israelí para atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En respuesta, Israel eliminó a cinco terroristas de alto rango de Hamás" afirma en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

El Gabinete va más allá y asegura que "Israel ha respetado plenamente el alto el fuego, Hamás no". "Durante el alto el fuego, decenas de terroristas de Hamás han cruzado las líneas israelíes para atacar a nuestras tropas, mientras ejecutan civiles palestinos en Gaza", han añadido. "Instamos nuevamente a los mediadores a que insistan en que Hamás cumpla su parte del alto el fuego y el plan de 20 puntos del presidente Trump: Hamás debe devolver inmediatamente a los tres rehenes fallecidos que aún mantiene retenidos, completar su desarme y permitir la desmilitarización total de Gaza", reclama el Estado hebreo.

Según las fuentes médicas gazatíes, algunos de los ataques israelíes se han producido al oeste de la línea amarilla, es decir, la zona de la Franja en la que no hay presencia del Ejército israelí. La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes (aún dentro de Gaza) al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y las fronteras de Gaza con Israel y con Egipto, todo el perímetro, más del 50% del enclave, está bajo control militar del Ejército.

Desde entonces, casi cada día se han producido muertos por fuego israelí en la zona circundante a dicha línea, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos, pero que en varias ocasiones han costado la vida a mujeres y niños que intentaban ir a ver lo que queda de sus casas. El Ministerio de Sanidad de Gaza eleva a 318 los gazatíes muertos hasta ayer en acciones de Israel desde que comenzó el alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado este sábado.