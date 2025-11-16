Reino Unido endurece las condiciones para tener la residencia fija: los refugiados deberán pasar al menos 20 años en el país

Las personas que soliciten el estatus de refugiado en el Reino Unido deberán pasar un mínimo de 20 años antes de poder pedir la residencia permanente, bajo la nueva reforma de la política de asilo planteada por el Gobierno laborista de Keir Starmer.

Antes de anunciar este lunes ante el Parlamento británico "el conjunto de reformas más radical de la era moderna" en materia migratoria, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha adelantado en una entrevista con Sky News que las medidas pretenden combatir la inmigración ilegal y cambiar la idea de que tener un estatus de refugiado implica la permanencia en el país.

Mahmood ha explicado que el sistema actual de asilo en el Reino Unido es "especialmente generoso" en comparación a otros vecinos europeos, pues permite estar asentado en el país a los cinco años, por lo que el estatus de refugiado pasará a convertirse en temporal y revisable y el mínimo de residencia se cuadriplicará.

"Vamos a cambiar esto para que el estatus que consigas cuando se te concede la solicitud y eres aceptado como refugiado sea de dos años y medio, renovable cada dos años y medio, y con un camino mucho más largo a la residencia permanente en este país, de 20 años", ha explicado la ministra.