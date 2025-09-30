Starmer advierte del auge de la extrema derecha en Reino Unido y apela a la clase trabajadora para mantener su apoyo

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido a los votantes de la clase trabajadora que rechacen las "mentiras" del Partido Reformista de Reino Unido, liderado por el ultranacionalista Nigel Farage, y que respalden su visión de "una Gran Bretaña para todos".

Durante su discurso ante el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool, al noroeste de Inglaterra, Starmer ha atacado a su rival Farage, fiel defensor del Brexit, y a su partido de extrema derecha, afirmando que solo les interesa fomentar la división.

"Aunque muchos me digan que no se puede, creo que Reino Unido puede unirse (...) Todos vemos que nuestro país se enfrenta a una decisión crucial. Reino Unido se encuentra en una encrucijada. Podemos elegir la decencia o la división. Renovación o decadencia", ha declarado Starmer. El primer ministro ha añadido que el país se enfrenta a "una prueba, una lucha por el alma de nuestro país, tan grande como reconstruirlo después de la guerra" y ha advertido de que "el camino de la renovación será largo y difícil".

Ataque directo a la extrema derecha Esta segunda conferencia, a la que Starmer asiste como primer ministro, se ha convertido en una gran defensa de su cargo desde la aplastante victoria del líder británico en las elecciones del año pasado. Starmer no ha dudado en lanzar críticas a la formación de extrema derecha y ha pedido a los ciudadanos que no se dejen llevar por el declive que, en su opinión, representa el Partido Reformista de Farage, líder en las encuestas de intención de voto. "¿Cuándo fue la última vez que oyeron a Nigel Farage decir algo positivo sobre el futuro del Reino Unido? No le gusta el Reino Unido, no cree en él", ha asegurado Starmer, en una de sus acusaciones más directas a su rival político. El líder laborista ha señalado que el Partido Reformista es anti-Europa y antiinmigración, y que Farage "recurre al agravio" para convertir a "este país orgulloso y autosuficiente en una competición de víctimas". 01.14 min La ultraderecha de Farage se abre paso en el tradicional bipartidismo británico