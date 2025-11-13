Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Rusia asegura que Estados Unidos realizará "muy probablemente" un ensayo nuclear
- Rusia vuelve a atacar infraestructuras energéticas ucranianas
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.356 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia cree que EE. UU. realizará “muy probablemente” un ensayo nuclear
- Zelenski visita a las tropas en Zaporiyia ante el avance de los rusos
- Rusia lanza 121 drones contra Ucrania, y a su vez derriba 130 drones ucranianos sobre diez de sus regiones
- El Gobierno ucraniano aparta al ministro de Justicia por sospechas de corrupción cuando estaba al frente de Energía
Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo:
-
16:24
Finlandia pide fondos a Bruselas para vigilar con drones su frontera con Rusia
El Gobierno finlandés ha anunciado este jueves que va a solicitar a la Comisión Europea (CE) una financiación adicional de 16 millones de euros para reforzar la vigilancia de su frontera con Rusia y del golfo de Finlandia mediante la adquisición de drones aéreos y marinos.
Según el Ejecutivo finlandés, estos fondos procederían del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (BMVI) de la Unión Europea (UE), que ha otorgado a Finlandia hasta la fecha 133 millones de euros para mejorar sus capacidades de vigilancia fronteriza.
La nueva financiación se destinaría a la adquisición de sistemas de vigilancia no tripulados resistentes a las interferencias rusas de la señal GPS, muy habituales en las zonas fronterizas desde el inicio de la guerra de Ucrania.
Según el Gobierno finlandés, las continuas perturbaciones en la señal del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) cerca de la frontera rusa han debilitado la eficacia de los sistemas de vigilancia existentes.
“Estos drones aéreos y marinos mejorarían considerablemente la capacidad de la Guardia de Fronteras finlandesa para controlar las fronteras y mantener una visión global de la situación tanto en la frontera oriental como en el golfo de Finlandia”, ha señalado el Gobierno del país nórdico en un comunicado.
Helsinki se ha comprometido asimismo a compartir activamente la experiencia adquirida en el marco del proyecto con los demás socios comunitarios y con la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex).
El BMVI tiene como objetivo garantizar una gestión sólida y eficaz de las fronteras exteriores de la UE que garantice un alto nivel de seguridad y salvaguarde al mismo tiempo la libre circulación de personas dentro de la Unión. (Fuente: EFE)
-
16:20
Merz pide a Zelenski que retenga a los jóvenes ucranianos
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha instado este jueves al presidente ucraniano a que retenga a los jóvenes ucranianos en su país, después de que una reciente decisión de Kiev que les permitiera viajar provocara una afluencia de refugiados a Alemania, según recoge AFP.
En una conversación telefónica, Merz pidió a Volodímir Zelenski que “garantizara, en particular, que los jóvenes ucranianos no vinieran a Alemania en grandes cantidades y de forma cada vez mayor, sino que cumplieran con su deber en su propio país”, ha declarado durante un discurso en Berlín.
-
16:17
Ucrania realizará auditoría a empresas estatales tras escándalo de corrupción, según la primera ministra
La primera ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko, ha anunciado este jueves que su gobierno llevará a cabo una auditoría de todas las empresas estatales, incluidas las energéticas, tras un importante escándalo de corrupción que ha provocado la suspensión de dos ministros.
“Estamos preparando una solución integral para todas las empresas estatales, incluidas las energéticas. Estamos realizando una auditoría y hemos dado instrucciones a los consejos de supervisión para que verifiquen el estado de las operaciones, especialmente en el área de adquisiciones”, ha declarado en un video publicado en la aplicación Telegram. (Fuente: Reuters)
-
16:15
Rusia aprovecha su capacidad de reserva mientras Kiev elogia el éxito de sus drones
Las tres fuentes de la industria informaron a Reuters que las refinerías rusas operaban muy por debajo de su capacidad total antes de los ataques y pudieron mitigar su impacto reiniciando unidades de reserva tanto en plantas dañadas como no afectadas, además de reactivar las unidades atacadas tras su reparación.
Rusia tiene una capacidad total de refinación de alrededor de 6,6 millones de barriles diarios, pero fuentes de la industria afirman que rara vez se utiliza en su totalidad.
Kiev afirma que su ofensiva con drones tiene como objetivo interrumpir el suministro de combustible a las tropas rusas en Ucrania y privar a Moscú de sus ingresos petroleros.
La Agencia Internacional de Energía declaró que los ingresos rusos por la venta de crudo y derivados del petróleo disminuyeron en agosto a uno de los niveles más bajos desde el inicio de la guerra en 2022.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó el mes pasado que los ataques de largo alcance podrían haber reducido el suministro de gasolina en Rusia hasta en una quinta parte.
Sin embargo, el Kremlin sostiene que el mercado de combustibles es estable, y el presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado que Moscú nunca cederá ante la presión extranjera.
-
16:12
Rusia utiliza capacidad de refinación excedente para compensar los daños causados ¿¿por los drones ucranianos
El procesamiento de petróleo en Rusia ha caído solo un 3% este año a pesar de los mayores ataques con drones perpetrados por Ucrania hasta la fecha, ya que las refinerías evitaron una fuerte caída en la producción de combustible al aprovechar la capacidad excedente para compensar los daños causados ¿¿por los ataques.
Ucrania ha intensificado los ataques con drones en territorio ruso, con el objetivo de inutilizar refinerías, depósitos y oleoductos y paralizar la principal fuente de financiación de Moscú para la guerra en Ucrania.
La mayoría de los ataques ocurrieron a principios de 2025 y se reanudaron a partir de agosto. Los drones ucranianos atacaron al menos 17 refinerías importantes, lo que obligó a Rusia, el segundo mayor exportador de crudo del mundo, a restringir las exportaciones de combustible y ordenar defensas antidrones adicionales.
En el punto álgido de la segunda oleada de ataques, entre agosto y octubre, los ataques y el mantenimiento programado dejaron fuera de servicio el 20% de la capacidad de refinación de Rusia, según cálculos de Reuters basados ¿¿en información de tres fuentes de la industria rusa.
Pero esto solo resultó en una caída del 6% en el volumen total de refinación rusa, hasta alrededor de 5,1 millones de barriles por día, una reducción de unos 300.000 barriles por día en comparación con el mismo período del año anterior, según indicaron las fuentes y mostraron los datos.
En términos generales, de enero a octubre, el procesamiento de petróleo cayó a alrededor de 220 millones de toneladas métricas (5,2 millones de barriles diarios), un 3% menos que el año anterior. (Fuente: Reuters)
-
14:51
Utilizar activos rusos congelados es la forma más eficaz de financiar a Ucrania, según la UE
Financiar a Ucrania con un préstamo de reparaciones basado en activos rusos inmovilizados sería la opción más “eficaz” de las tres que la Unión Europea está considerando para ayudar a Kiev, según declarado este jueves la presidenta de la Comisión Europea.
Ursula von der Leyen se ha dirigido al Parlamento Europeo mientras los ministros de finanzas de la UE se reunían para debatir cómo cumplir su compromiso de ayudar a cubrir las necesidades de financiación de Ucrania en 2026 y 2027.
Von der Leyen ha afirmado que las otras opciones contemplaban que la UE obtuviera préstamos del mercado utilizando su presupuesto a largo plazo como garantía, o que los gobiernos de la UE solicitaran préstamos para prestar o entregar fondos a Ucrania.
Sin embargo, la opción del préstamo para reparaciones, que utiliza los activos rusos congelados, es «la forma más eficaz de sostener la defensa y la economía de Ucrania», ha declarado.
«Concedemos un préstamo a Ucrania, que Ucrania devolverá si Rusia paga las reparaciones», ha explicado a los legisladores.
Los ministros de finanzas de la UE también se muestran mayoritariamente a favor de esta opción, ya que no aumentaría la deuda de sus propios países y, sin embargo, proporcionaría a Ucrania hasta 140 000 millones de euros (163 300 millones de dólares) en dos años, cubriendo las necesidades estimadas de Kiev.
La mayor parte de los activos rusos congelados en Europa se encuentran en las cuentas del depositario de valores belga Euroclear. Desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022, casi todos los valores han vencido y se han convertido en efectivo.
La opción de congelación de activos implicaría que la UE sustituyera el efectivo ruso en las cuentas de Euroclear por bonos AAA de cupón cero emitidos por la Comisión Europea.
La ministra de Finanzas finlandesa, Riikka Purra, acogió con satisfacción esta propuesta, afirmando: “Es la única opción que cuenta con la capacidad suficiente y limita la presión sobre nuestros presupuestos nacionales”.
Sin embargo, Bélgica, donde se encuentra Euroclear, cree que podría ser responsable en caso de que Rusia presente una demanda exitosa contra la empresa y exige a los gobiernos de la UE que se comprometan a aportar los fondos necesarios para reembolsar a Moscú en un plazo de tres días si un tribunal decidiera que los activos deben ser devueltos.
Por lo tanto, Bélgica también solicita a la Comisión que elabore una base jurídica sólida para toda la operación, con el fin de minimizar el riesgo de perder la demanda, y ha pedido a otros países de la UE que poseen activos rusos congelados que se unan al plan para distribuir la responsabilidad. (Fuente: Reuters)
-
14:20
Rusia asegura que Estados Unidos realizará “muy probablemente” un ensayo nuclear
Rusia ha asegurado este jueves que es “muy probable” que Estados Unidos decida realizar en un futuro un ensayo nuclear, algo que el Kremlin también baraja como medida de respuesta, según recoge EFE.
“Es muy probable que efectivamente ellos se decidan a realizar ensayos nucleares físicos, reales. En cualquier caso, en el Partido Republicano hay mucha gente influyente que aboga por esta decisión”, ha declarado Mijaíl Uliánov, embajador ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, en declaraciones a la televisión pública.
Al mismo tiempo, ha subrayado que no descarta que “se echen atrás” y que, de hecho, aún “no hay informaciones” de que Washington se esté preparando en estos momentos para llevar a cabo dicha prueba, pese al anuncio de la posible reanudación del presidente de EE. UU., Donald Trump, en octubre.
En caso de poner en marcha los preparativos, Uliánov ha indicado que, según la doctrina nuclear estadounidense, Washington necesitaría entre 12 y 36 meses.
El diplomático ha recordado que el presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió de que Moscú mantendrá en vigor la moratoria de pruebas nucleares mientras el resto de potencias hagan lo mismo.
Putin encargó la pasada semana al Gobierno que estudie la conveniencia de reanudar los ensayos — la URSS efectuó la última prueba en 1990 — en el Polígono de Nueva Zembla, el archipiélago ártico.
A su vez, Uliánov se ha mostrado decepcionado por la reacción internacional a las declaraciones de Trump, que fueron únicamente criticadas por Rusia, Irán y Venezuela.
-
14:14
La UE canaliza nuevos fondos a Ucrania para Naftogaz
Los principales bancos de desarrollo europeos y la empresa energética ucraniana Naftogaz han firmado un acuerdo este
jueves para proporcionar cientos de millones de euros y garantizar el suministro de gas natural de Ucrania ante los continuos ataques de Rusia contra su infraestructura.
Las importaciones ucranianas de gas han aumentado a medida que la guerra con Rusia azota el sistema energético del país. Noruega anunció a principios de este año que financiaría las compras ucranianas de su gas natural.
En un comunicado que recoge Reuters, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha afirmado que una subvención de la UE proporcionará 127 millones de euros (127 millones de dólares) de financiación adicional a Naftogaz, además del préstamo de 300.000 millones de euros que anunció el mes pasado.
Se proporcionará una subvención adicional de 25 millones de euros para mejorar los sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales de Ucrania, y se han ampliado otros 50 millones de euros para apoyar un préstamo para la reconstrucción de viviendas sociales aprobado por el BEI.
-
14:11
Hungría dice que el derecho desaparecerá de la UE si se ignora su veto al acceso de Ucrania
El Gobierno húngaro ha argumentado este jueves que si la Unión Europea (UE) ignora su veto a una eventual entrada de Ucrania en el grupo significará que el derecho ha desaparecido del ámbito comunitario, según recoge EFE.
“El derecho no significa nada en la UE y no se puede descartar que se eluda la institución de la decisión unánime, y que pese a la negativa de Hungría, se inicien las negociaciones de adhesión con Ucrania”, ha afirmado el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, en una rueda de prensa.
El ministro respondió así a una pregunta sobre si se va a avanzar en la adhesión de Ucrania en la reunión informal de ministro de Exteriores de la UE que tendrá lugar los días 10 y 11 en la ciudad ucraniana de Leópolis.
El ministro ha agregado que para el inicio de las negociaciones “hay reglas claras” y que para avanzar “se necesita el voto unánime” de los países miembros.
-
12:50
Las tropas rusas continúan su avance en Kúpiansk y en otros frentes, según Defensa
Las tropas rusas prosiguen su avance en la ciudad de Kúpiansk (región de Járkov), donde aún resisten las fuerzas de Kiev, y en otros frentes en el este de Ucrania, ha informado este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.
“El destacamento está limpiando la zona occidental de Kúpiansk, junto al río Oskol, de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, ha afirmado el comandante de una compañía de asalto rusa, identificado con el nombre en clave de ‘Snieg’ (’Nieve’) en un vídeo publicado en el canal de Telegram de Defensa.
Con el rostro parcialmente tapado, el militar ha indicado que la operación se desarrolla según los planes previstos. “El enemigo se repliega a lo largo del río. Cumpliremos nuestra misión”, ha asegurado.
Según Defensa, “las unidades de asalto del 6º Ejército continúan aniquilando a las formaciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas cercadas en el área de Kúpiansk”.
En la pasada jornada, ha añadido el mando ruso, las fuerzas desplegadas en esa zona repelieron tres contraataques de las tropas ucranianas con el propósito de romper el cerco.
Además, siempre según el parte castrense, unidades de asalto del 2º ejército ruso han levado a cabo acciones ofensivas en la ciudad de Pokrovsk, que, junto con Kúpiansk, ha sido escenario de los combates más intensos de los últimos meses.
El mando militar ruso ha informado, asimismo, de que sus tropas se han hecho con el control de otras dos localidades ucranianas: Sinnélnikovo, en la región de Járkov, y Danílovka, en la de Dnipropetrovsk. (Fuente: EFE)
-
12:32
Ucrania afirma haber atacado instalaciones petroleras rusas en Crimea y la región de Zaporiyia, territorio ocupado.
El ejército ucraniano afirma haber atacado una terminal petrolera rusa en Crimea, territorio ocupado, y un depósito de petróleo en la región ocupada de Zaporiyia, según recoge Reuters.
El Estado Mayor ucraniano ha informado a través de la aplicación Telegram que las instalaciones petroleras rusas y otros objetivos militares han sido atacados con armamento de fabricación nacional, incluyendo misiles de crucero terrestres Flamingo, misiles antidrones Bars y drones.
-
12:09
Países nórdicos y bálticos comprarán a EE. UU. armas para Ucrania por 500 millones de dólares
Los países nórdicos y bálticos han anunciado este jueves que financiarán la compra de un paquete de armamento estadounidense para Ucrania por valor de 500 millones de dólares a través de un nuevo programa de la OTAN, según recoge EFE.
Este paquete de ayuda militar se enmarca dentro de la iniciativa aliada denominada Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en ingles), que contempla la adquisición de armamento y munición fabricados en EE. UU. y que Kiev considera claves para su defensa frente a la agresión rusa.
“Esta promesa conjunta de contribuir a la iniciativa PURL fortalecerá aún más el compromiso de los países nórdicos y bálticos de apoyar a Ucrania. Es crucial que Ucrania reciba rápidamente material de defensa crítico”, ha señalado en un comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.
El anuncio se ha producido tras una reunión de ministros de los ocho países nórdicos y bálticos (el llamado grupo NB8) celebrada en Helsinki, en la que han firmado una declaración conjunta reiterando su compromiso con un apoyo militar a Ucrania “duradero, predecible y coordinado”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de Ucrania, que es fundamental para la seguridad europea. Estamos unidos en la búsqueda de una paz sostenible y justa que respete plenamente la soberanía de Ucrania y las legítimas aspiraciones de su pueblo”, han afirmado en la declaración.
El documento ha asegurado asimismo que la guerra de agresión de Rusia es una amenaza a largo plazo para la seguridad europea, la comunidad transatlántica y el orden internacional basado en normas.
“No permitiremos que tenga éxito. La seguridad de Ucrania está directamente relacionada con la nuestra”, han afirmado los ministros.
A la reunión ministerial del NB8 asistieron los titulares de Defensa de Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Letonia y Lituania, así como la ministra de Exteriores de Islandia, país que no tiene ejército propio.
-
12:02
Zelenski promete transparencia a Merz en medio del escándalo de corrupción
El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, han hablado este jueves por teléfono sobre
el escándalo energético que ha sacudido al gobierno de este último, según ha informado el gobierno alemán en un comunicado que recoge Reuters.
“I spoke with @bundeskanzler Merz, just after visiting the command posts of our combat brigades and corps. I briefed him on the current situation at the front, and we discussed the key steps that could strengthen our defense.— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) November 13, 2025
I am grateful to Germany for its support ¿ since the¿ pic.twitter.com/GXLkKcCfmD“
Zelenski ha prometido total transparencia, apoyo a largo plazo para las autoridades anticorrupción independientes y nuevas medidas rápidas para recuperar la confianza del pueblo ucraniano, los socios europeos y los donantes internacionales, señala el comunicado.
“El canciller enfatizó la esperanza del gobierno alemán de que Ucrania continúe enérgicamente la lucha contra la corrupción y prosiga con las reformas, especialmente en el ámbito del Estado de derecho”, ha añadido.
-
11:55
Zelenski aprueba sanciones contra su exsocio, acusado de influir sobre varios ministros
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ratificado las sanciones aprobadas previamente por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania a su antiguo socio y propietario del 50 % de la productora que el actual jefe del Estado fundó en sus tiempos de actor, el empresario Timur Mindich.
Según recoge EFE, Mindich es acusado por la Agencia Anticorrupción de Ucrania (NABU) de ser el cabecilla de una trama en la que participaron al menos dos ministros que habrían utilizado su posición en el Gobierno para forzar a empresas con contratos con la compañía pública de energía atómica a pagarles sobornos.
Según la NABU, la red blanqueó al menos 100 millones de dólares obtenidos por estos medios. Además de a Mindich, Zelenski también ha refrendado las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad Nacional contra el responsable de las finanzas del empresario, Oleksandr Tsukerman.
Mindich salió del país horas antes de que la NABU empezara a hacer redadas contra los sospechosos en la investigación, que ha recibido el nombre de Operación Midas y ha sacudido a la opinión pública ucraniana por el grado de cercanía de algunos de los implicados con Zelenski.
Tuskerman también salió de Ucrania antes de que comenzaran las redadas de la agencia anticorrupción.
Las sanciones firmadas por Zelenski suponen la congelación de los activos de las personas contra las que van dirigidas, que tampoco podrán seguir haciendo negocios en Ucrania.
Los ministros de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko, han presentado su dimisión, que debe ser ahora aprobada por el Parlamento, por su responsabilidad en el caso.
Galushchenko era ministro de Energía cuando los hechos ocurrieron y está investigado como participante en la trama. Grinchuk saldrá del Gobierno al ser su departamento responsable de la empresa Energoatom que se utilizó para montar la trama.
El jefe de la oposición, Petró Poroshenko, contra el que Zelenski también ha dictado sanciones durante esta guerra, ha pedido la dimisión en bloque del Gobierno y la entrada de la oposición en un nuevo Ejecutivo.
-
11:22
El Kremlin asegura que Ucrania tendrá que negociar con Rusia "tarde o temprano"
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado en rueda de prensa que Rusia sigue abierta a una solución política y diplomática y que quiere la paz, pero que si no se da esa oportunidad continuará luchando.
"La parte ucraniana debería saber que tarde o temprano tendrá que negociar, pero desde una oposición mucho peor. La posición del régimen de Kiev se deteriora día tras día", ha advertido Peskov. (Reuters)
-
11:01
Zelenski visita a las tropas ucranianas en el frente de Zaporiyia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visita hoy a las tropas en el frente de Zaporiyia (sureste), uno de los frentes en los que Rusia asegura que está haciendo avances.
Zelenski ha difundido un vídeo en redes sociales en el que se le ve en un bunker con los militares. El presidente ha asegurado que han discutido de la necesidad de reforzar las defensas, incluyendo personal y equipo.
Las Fuerzas Armadas ucranianas han reconocido esta semana que la situación en Zaporiyia se ha deteriorado y que los rusos habían acelerado su avance. (Fuente: Reuters)
-
10:13
Rusia ataca infraestructura energética de tres regiones de Ucrania
Rusia ha vuelto a atacar en las últimas horas infraestructuras energéticas de tres regiones ucranianas, según el balance de la situación del sistema eléctrico ofrecido por la principal empresa pública ucraniana del sector, Ukrenergo.
"A consecuencia de los ataques con drones rusos al sistema energético, esta mañana ha habido daños en el equipamiento y apagones para los consumidores en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia", según la nota de Ukrenergo, que añade que hubo ataques también en Odesa.
Rusia está llevando a cabo este otoño una nueva campaña de bombardeos contra el sistema eléctrico que ha obligado a las autoridades ucranianas a introducir nuevos apagones programados para racionar el consumo de energía debido al déficit de generación provocado por los bombardeos. (Efe)
-
9:58
Von der Leyen plantea emitir deuda como alternativa al uso de activos rusos para Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho este jueves que Bruselas baraja la emisión de deuda conjunta de la UE o por parte de sus Estados miembros para financiar a Ucrania como alternativa al préstamo de reparación basado en los activos rusos congelados, aunque defendió que esta última opción sería la más efectiva.
En un debate con el pleno de la Eurocámara sobre la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada a finales de octubre, Von der Leyen ha subrayado que el Ejecutivo comunitario sigue trabajando, en particular con Bélgica, para garantizar más fondos para Ucrania, cuya brecha de financiación ascenderá a más de 60.000 millones de dólares entre 2026 y 2027, según cálculos del Fondo Monetario Internacional.
La presidenta del Ejecutivo comunitario explicó que Bruselas baraja tres opciones para ello: que la UE emita deuda en los mercados utilizando el margen del presupuesto comunitario, que los Estados miembros capten la financiación ellos mismos y luego la transfieran a Kiev con un acuerdo intergubernamental, o que se utilicen los activos rusos inmovilizados por las sanciones para financiar un "préstamo de reparación".
Von der Leyen volvió a defender que el préstamo de reparación, que Ucrania solo tendría que devolver una vez que Moscú le pague reparaciones de guerra, es el "modo más efectivo de sostener la defensa y economía de Ucrania y el modo más claro de hacer que Rusia entienda que el tiempo no está de su parte". El préstamo de reparación tal como lo ha esbozado hasta ahora Bruselas permitiría que Ucrania reciba el dinero sin intereses y que la UE lo consiga sin tener que endeudarse en los mercados, puesto que la financiación procedería del efectivo que generan los aproximadamente 200.000 millones de euros en activos inmovilizados según van venciendo.
La Comisión Europea y la mayoría de países creen que esto sería beneficioso tanto para la sostenibildiad de la deuda ucraniana como para las arcas de los Estados miembros, que cuentan con escaso margen fiscal para endeudarse, pero el sistema genera dudas desde el punto de vista jurídico sobre todo en Bélgica, que alberga la mayor parte de los activos, por lo que el Ejecutivo comunitario trabaja con su gobierno para resolverlas. (EFE)
-
8:51
El G7 trata Ucrania y Gaza, pero evita hablar de los ataques a lanchas en el Caribe
Los ministros de Exteriores del G7 concluyeron este miércoles en Canadá su última reunión del año en la que renovaron su apoyo a Ucrania, respaldaron el plan de paz de EE.UU. para Gaza e impulsaron la cooperación en minerales críticos pero evitaron tratar los ataques de Washington a lanchas en el Caribe o las tensiones comerciales. En un comunicado conjunto, los siete países reiteraron su llamamiento a un "alto el fuego inmediato" en Ucrania y acordaron aumentar "el costo económico para Rusia" además de explorar "medidas contra países y entidades" que están financiando a Moscú.
Además, ofrecieron un "fuerte apoyo" al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza y expresaron su preocupación sobre las restricciones que Israel sigue imponiendo al flujo de la ayuda humanitaria. Pero el G7 no trató en ningún momento los ataques de EE.UU. contra lanchas supuestamente al servicio del narcotráfico en el Caribe a pesar de que poco antes del inicio formal de las conversaciones, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que París está "preocupado" y que las operaciones militares "ignoran las leyes internacionales". (EFE)
-
8:49
Kenia alerta de más de 200 nacionales reclutados por Rusia para luchar en la guerra
Más de doscientos kenianos se han unido al Ejército ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, quien también ha alertado de que las agencias de reclutamiento siguen trabajando activamente para atraer a más ciudadanos al conflicto.
Los informes sugieren que más de doscientos kenianos podrían haberse unido al Ejército ruso, algunos de ellos exmiembros de los servicios disciplinados de Kenia", ha dicho Mudavadi durante una rueda de prensa, según recogieron medios locales a última hora del miércoles. El ministro ha señalado que las redes de reclutamiento siguen activas tanto en Kenia como en Rusia y que la Embajada keniana en Moscú ha reportado heridos entre sus nacionales. También ha asegurado que su Ministerio sigue recibiendo consultas de familias sobre parientes supuestamente implicados en la guerra de Ucrania.
Según fuentes de inteligencia, ha apuntado Mudavadi, las víctimas estarían firmando contratos con agencias que les prometen pagos de hasta 18.000 dólares para visados, viajes y alojamiento. Una redada de seguridad realizada en las cercanías de Nairobi, la capital, a finales de septiembre rescató a 21 kenianos que, según el responsable de Asuntos Exteriores, estaban siendo preparados para ser desplegados en la guerra.
En esa operación, un agente fue detenido por coordinar la tramitación de reclutas kenianos bajo el pretexto de ofrecer empleos en el extranjero. "Lamentablemente, quienes han sido rescatados aseguran que fueron engañados sobre la naturaleza del trabajo que iban a realizar, que incluía ensamblaje de drones, manipulación de productos químicos y labores de pintura sin la formación adecuada ni equipo de protección", ha afirmado Mudavadi. "Para mitigar esto, el Gobierno sigue alentando a todos los kenianos que buscan oportunidades laborales en el extranjero a hacerlo a través de agencias verificadas por el Ministerio de Trabajo, así como mediante la Agencia Nacional de Empleo", ha dicho. (EFE)
-
8:41
Rusia derriba 130 drones ucranianos sobre diez de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche y esta mañana 130 drones de ala fija ucranianos sobre diez regiones del país y la anexionada Crimea, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. "Desde las 23:00 hora de Moscú del 12 de noviembre hasta las 08:00 horas del 13 de noviembre, los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 130 vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija", se afirma en el parte castrense.
Según el mando militar ruso, 84 de los drones derribados en ese lapso fueron abatidos en las regiones de Kursk (32), Bélgorod (32) y Vorónezh (20), todas ellas fronterizas con Ucrania. Además, siete aparatos no tripulados fueron destruidos sobre Crimea y 17 sobre las aguas del mar Negro, que baña la península anexionada por Moscú en 2014.
Debido a los ataques con drones y para garantizar la seguridad de los vuelos, los aeropuertos de las ciudades de Tambov, Guelenzhik, Krasnodar y Kaluga, suspendieron temporalmente sus operaciones. El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas. Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia. (EFE)
-
6:15
Rusia destruye 130 drones ucranianos
Las unidades de defensa aérea rusas han destruido e interceptado 130 drones ucranianos durante la noche en regiones rusas, según la agencia de noticias TASS, citando datos diarios del Ministerio de Defensa ruso.
-
1:32
Lavrov: "Esperamos que Washington no tome medidas para agravar el conflicto en Ucrania"
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha declarado en una entrevista publicada esta noche que esperaba que Washington no tomara medidas que pudieran agravar el conflicto en Ucrania.
Lavrov ha afirmado que el presidente estadounidense, Donald Trump, había abogado durante mucho tiempo por el diálogo con Rusia, había intentado comprender plenamente la postura rusa sobre Ucrania y había demostrado su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica y sostenible.
"Confiamos en el sentido común y en que el mantenimiento de esa postura prevalezca en Washington y que se abstengan de tomar medidas que puedan agravar el conflicto", ha declarado Lavrov, según la agencia estatal de noticias rusa TASS.
Los comentarios de Lavrov forman parte originalmente de una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera. TASS ha señalado que el diario italiano se había negado a publicar la entrevista.
Lavrov afirmó que Trump había reconocido que una de las razones detrás de las acciones de Rusia era la ampliación de la alianza de la OTAN y el despliegue de su infraestructura cerca de su frontera. "En esencia, eso es lo que el presidente ruso Vladimir Putin y Rusia han estado advirtiendo durante los últimos 20 años", ha dicho Lavrov.
-
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.356 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este miércoles.