El Partido de los Trabajadores del Kurdistán anuncia su completa retirada de Turquía en medio del proceso de paz

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha anunciado que retirará "todas sus fuerzas" de Turquía, una medida considerada histórica en medio del proceso de paz con Ankara, ha indicado la televisión NTV. Los medios turcos han informado de este anuncio citando fuentes del norte de Irak, donde los guerrilleros tienen sus bases.

Considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), el PKK, la guerrilla kurda en Turquía, había anunciado en diciembre de 2024 su disolución y el fin de su "lucha armada" que inició contra el Estado turco hace 40 años y que ha dejado unos 45.000 muertos, respondiendo así al llamamiento de paz de su fundador y líder encarcelado, Abdullah Öcalan.

El PKK ha subrayado que la decisión anunciada es un paso más a la adoptada en su 12º Congreso, celebrado en mayo, para poner fin al conflicto armado. Dos meses más tarde, decenas de guerrilleros quemaron sus armas en una ceremonia simbólica de desarme en la provincia de Sulaimani, en el Kurdistán iraquí.

01.20 min El grupo armado kurdo PKK anuncia su disolución y pone fin a 40 años de conflicto