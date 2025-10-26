El Partido de los Trabajadores del Kurdistán anuncia su completa retirada de Turquía en medio del proceso de paz
- El PKK inició su "lucha armada" contra el Estado turco hace 40 años y ha dejado unos 45.000 muertos
- La guerrilla kurda es considerada un grupo terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha anunciado que retirará "todas sus fuerzas" de Turquía, una medida considerada histórica en medio del proceso de paz con Ankara, ha indicado la televisión NTV. Los medios turcos han informado de este anuncio citando fuentes del norte de Irak, donde los guerrilleros tienen sus bases.
Considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), el PKK, la guerrilla kurda en Turquía, había anunciado en diciembre de 2024 su disolución y el fin de su "lucha armada" que inició contra el Estado turco hace 40 años y que ha dejado unos 45.000 muertos, respondiendo así al llamamiento de paz de su fundador y líder encarcelado, Abdullah Öcalan.
El PKK ha subrayado que la decisión anunciada es un paso más a la adoptada en su 12º Congreso, celebrado en mayo, para poner fin al conflicto armado. Dos meses más tarde, decenas de guerrilleros quemaron sus armas en una ceremonia simbólica de desarme en la provincia de Sulaimani, en el Kurdistán iraquí.
Piden la reintegración de los miembros del PKK en Turquía
El comunicado insta, además, al Gobierno turco a promulgar "sin demora" las leyes necesarias que garanticen a los miembros del PKK su reintegración en la sociedad turca y les permita participar en los procesos políticos y democráticos del país.
"Estamos implementando la retirada de todas nuestras fuerzas dentro de Turquía", con 25 combatientes, tanto hombres como mujeres, ya en el norte de Irak, han dicho los guerrilleros. "Los conflictos y las guerras que tienen lugar en Oriente Medio han llegado a amenazar seriamente el futuro de Turquía y de los kurdos”, han añadido.
Entre los pasos dados hasta ahora por Ankara en este proceso, destaca el establecimiento de una comisión parlamentaria con amplia participación de los partidos políticos turcos. Ahora se espera que esa se comisión proponga las medidas legislativas que exigen los guerrilleros.
El anuncio de este domingo se considera en gran medida simbólico, dado que el PKK ya no cuenta con fuerzas significativas en Turquía. No obstante, es un importante gesto político de cara a la reunión prevista para el próximo martes entre el presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y una delegación del partido izquierdista prokurdo DEM, que ha desempeñado un papel clave en las negociaciones entre Öcalan y el Gobierno turco.