Guerra Ucrania - Rusia | EE.UU. pide a los aliados de la OTAN comprar más armas estadounidenses para Ucrania
- Los países de la OTAN se reúnen en Bruselas para hablar de seguridad
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.329 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia consideraría una escalada que EE. UU. suministre misiles Tomahawk a Ucrania
- La Marina y la Fuerza Aérea de Suecia vigilan a un submarino ruso en aguas del Báltico
- Ucrania debate un nuevo programa de préstamos a cuatro años con el director del FMI
- Zelenski asegura que se reunirá con el presidente estadounidense en Washington al final de esta semana
EE. UU. espera que Japón deje de comprar energía rusa
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha asegurado que le comunicó al ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, que su Administración espera que su país deje de importar energía rusa.
"El ministro Kato y yo también discutimos temas importantes relacionados con la relación económica entre Estados Unidos y Japón y la expectativa de la Administración de que Japón deje de importar energía rusa", ha señalado Bessent en X.
Bessent y Kato se han reunido en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y de líderes financieros del G7 y el G20 celebradas esta semana en Washington.
"Japón hará todo lo posible, basándose en el principio básico de coordinarse con los países del G7 para lograr la paz en Ucrania de manera justa", ha declarado Kato a la prensa, al ser preguntado por esta cuestión.
El Grupo de los Siete (G7) —Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia— acordó a principios de mes coordinar e intensificar las sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania, apuntando a los países que compran petróleo ruso y, por lo tanto, permiten la elusión de las sanciones.
La directora del FMI planea viajar a Ucrania, según un portavoz del FMI
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tiene la intención de visitar Ucrania en una fecha aún no determinada, según un portavoz del FMI.
Georgieva visitó Ucrania en febrero de 2023 y planea volver. Funcionarios ucranianos se han reunido este miércoles con los países donantes, el FMI y el Banco Mundial, en el marco de las reuniones anuales de ambas instituciones en Washington.
Ucrania está en conversaciones con el FMI sobre un nuevo programa de préstamos de cuatro años para el país que reemplazaría el actual programa de cuatro años de 15.500 millones de dólares con el Fondo. Ucrania ya ha recibido 10.600 millones de dólares de esa cantidad.
Se necesita un nuevo programa, ya que el acordado en 2023 preveía el fin de la guerra a finales de 2025. Dado que esa perspectiva aún no se vislumbra, las suposiciones subyacentes al préstamo inicial deben revisarse.
Al igual que en 2023, los países del G7+ deberán ofrecer garantías para el préstamo del FMI, ya que el fondo normalmente no presta a países en guerra.
