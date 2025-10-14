Guerra Ucrania - Rusia | EE.UU. pide a los aliados de la OTAN comprar más armas estadounidenses para Ucrania

3:27

EE. UU. espera que Japón deje de comprar energía rusa

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha asegurado que le comunicó al ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, que su Administración espera que su país deje de importar energía rusa.

"El ministro Kato y yo también discutimos temas importantes relacionados con la relación económica entre Estados Unidos y Japón y la expectativa de la Administración de que Japón deje de importar energía rusa", ha señalado Bessent en X.

Bessent y Kato se han reunido en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y de líderes financieros del G7 y el G20 celebradas esta semana en Washington.

"Japón hará todo lo posible, basándose en el principio básico de coordinarse con los países del G7 para lograr la paz en Ucrania de manera justa", ha declarado Kato a la prensa, al ser preguntado por esta cuestión.

El Grupo de los Siete (G7) —Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia— acordó a principios de mes coordinar e intensificar las sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania, apuntando a los países que compran petróleo ruso y, por lo tanto, permiten la elusión de las sanciones.