Ayuso acusa a Sánchez de "dinamitar la Constitución" con su iniciativa sobre el aborto y critica sus lecciones "de machito"

La confrontación política sobre el aborto entre el Gobierno y el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue su escalada. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acusándole de "dinamitar la Constitución", y de dirigirse a ella con lecciones "en tono machito". Así ha reaccionado tras saber que el Gobierno central requerirá formalmente a la Comunidad de Madrid —como a las Islas Baleares y Aragón— para que cumpla la ley del aborto y cree el registro de médicos objetores: "¿Se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa frivolidad?".

"Soy una mujer libre, lo he sido toda mi vida he sufrido la perdida de dos bebés he sufrido dos veces el drama del aborto, se lo que es ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", ha afirmado este martes Ayuso, que de nuevo ha mantenido su rechazo a poner en marcha el registro de médicos objetores de conciencia que ha calificado de "lista negra".

Ayuso además, ha incidido en que el aborto "es legal" en España, pero ha matizado que "tiene que ser seguro y poco frecuente", porque ha recordado que en España se producen 106.000 abortos en España. "Es una cifra atroz y un fracaso como sociedad", ha señalado durante su visita a la nueva Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Como hizo en anteriores declaraciones tras remitir el Gobierno una carta a la Comunidad de Madrid, Asturias, Aragón y Baleares, Ayuso ha remarcado que "no se puede obligar a nadie ni se puede señalar por abortar ni por no querer hacerlo". Tampoco, ha continuado, a un médico, por lo que ha demandado "respeto y anonimato de los profesionales", porque "nadie puede ser obligado a hablar de sus creencias".

“ Hemos pasado de las lecciones del franquismo a las del sanchismo“

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha censurado que Sánchez hable del tema del aborto con esa "ligereza y frivolidad" y ha pedido respeto y anonimato para los profesionales objetores de conciencia sobre esta práctica. Y ha denunciado que "hemos pasado de las lecciones del franquismo a las del sanchismo".