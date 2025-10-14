Ayuso acusa a Sánchez de "dinamitar la Constitución" con su iniciativa sobre el aborto y critica sus lecciones "de machito"
- "He sufrido dos veces el drama del aborto, sé lo que es ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?"
- La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende a Miguel Ángel Rodríguez: "Tiene toda mi confianza y no ha mentido"
La confrontación política sobre el aborto entre el Gobierno y el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue su escalada. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acusándole de "dinamitar la Constitución", y de dirigirse a ella con lecciones "en tono machito". Así ha reaccionado tras saber que el Gobierno central requerirá formalmente a la Comunidad de Madrid —como a las Islas Baleares y Aragón— para que cumpla la ley del aborto y cree el registro de médicos objetores: "¿Se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa frivolidad?".
"Soy una mujer libre, lo he sido toda mi vida he sufrido la perdida de dos bebés he sufrido dos veces el drama del aborto, se lo que es ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", ha afirmado este martes Ayuso, que de nuevo ha mantenido su rechazo a poner en marcha el registro de médicos objetores de conciencia que ha calificado de "lista negra".
Ayuso además, ha incidido en que el aborto "es legal" en España, pero ha matizado que "tiene que ser seguro y poco frecuente", porque ha recordado que en España se producen 106.000 abortos en España. "Es una cifra atroz y un fracaso como sociedad", ha señalado durante su visita a la nueva Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Como hizo en anteriores declaraciones tras remitir el Gobierno una carta a la Comunidad de Madrid, Asturias, Aragón y Baleares, Ayuso ha remarcado que "no se puede obligar a nadie ni se puede señalar por abortar ni por no querer hacerlo". Tampoco, ha continuado, a un médico, por lo que ha demandado "respeto y anonimato de los profesionales", porque "nadie puede ser obligado a hablar de sus creencias".
“ Hemos pasado de las lecciones del franquismo a las del sanchismo“
Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha censurado que Sánchez hable del tema del aborto con esa "ligereza y frivolidad" y ha pedido respeto y anonimato para los profesionales objetores de conciencia sobre esta práctica. Y ha denunciado que "hemos pasado de las lecciones del franquismo a las del sanchismo".
Defiende a Miguel Ángel Rodríguez
Preguntada por la declaración de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez ante el Tribunal Supremo que se conoció la semana pasada, en la que este reconocía haber publicado un mensaje en redes sociales —en el que aseguraba que el fiscal había ofrecido un pacto al novio de Ayuso— sin tener certeza sobre esa información, Ayuso ha dicho: "Tiene absolutamente toda mi confianza y no, no ha mentido"
Ayuso cree que "se está intentado condicionar las deliberaciones del Tribunal Supremo y eso lo único que hace es reescribir el 'lawfare' para que todo vaya condicionado de la misma manera".
Así ha reaccionado al ser preguntada sobre si cree que puede haber consecuencias después de que Miguel Ángel Rodríguez reconociera haber difundido un bulo, tras asegurar su partido, el PP, al respecto que "mentir no es ilegal".
Rodríguez declaró ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos y dijo que trasladaba "una deducción" cuando afirmó que fue la Fiscalía quien ofreció un acuerdo a la pareja de Ayuso, aunque en realidad sucedió al revés.
La presidenta ha criticado sobre ello que se intenten utilizar las instituciones del Estado "contra un rival político" con "tanta gente y tantas instituciones metiendo las manos en una inspección fiscal de un paisano".