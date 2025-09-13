Guerra Ucrania - Rusia en directo | Estados Unidos advierte a Rusia de que "defenderá cada pulgada del territorio de la OTAN"
- La OTAN lanza una operación en su flanco oriental tras la incursión de drones rusos en Polonia
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.296 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Polonia desmiente a Trump y señala que el ataque de drones rusos "no fue un error"
- Trump advierte que su paciencia con Putin "se está agotando rápidamente"
- El Kremlin niega que las maniobras Zapad-2025 con Bielorrusia vayan dirigidas contra terceros países
Guerra Ucrania - Rusia en directo:
-
12:26
Los Ejércitos ruso y bielorruso participan en la fase activa de las maniobras Západ-2025
Los Ejércitos ruso y bielorruso participan esta sábado en la fase activa de las maniobras estratégicas Západ-2025, que comenzaron el viernes y, sumado a la incursión aérea rusa en Polonia, han obligado a la OTAN a reforzar la defensa de su flanco oriental.
Según el Ministerio de Defensa ruso, los mandos de ambos países procedieron a coordinar la planificación de sus acciones a la hora de "bloquear y eliminar" potenciales grupos subversivos enemigos.
Dichas actividades tienen lugar en el polígono militar Borísovski, cerca de la capital bielorrusa, Minsk, y a menos de 500 kilómetros de la frontera de Polonia. La Flota rusa del Báltico también participa en esas actividades, en las que los grupos de sabotaje se dirigirían a las costas rusas en sumergibles.
Este sábado se han sumado también a las maniobras los bombarderos Tu-22M3 y los sistemas de misiles de defensa costera, que hicieron prácticas de tiro en el archipiélago ártico de Francisco José.
Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik. (Fuente: Efe).
-
11:56
Rusia asegura que sus tropas han conquistado otra localidad en la región de Dnipropetrovsk
El Ministerio de Exteriores ruso asegura que sus tropas han conquistado la localidad de Novomikolaivka, en la región de Dnipropetrovsk (sureste).
También asegura que ha golpeado con una infraestructura de drones de largo alcance y que ha erribado 340 drones ucranianos en el último día.
Ucrania no ha reconocido estas pérdidas, y no podemos confirmarlas de manera independiente.
-
10:59
El almirante (retirado) Juan Rodríguez Garat explica en el Canal 24 Horas de TVE en qué consiste la operación Centinela Oriental de la OTAN
"La OTAN tiene desplegadas desde los comienzos de la guerra en Ucrania fuerzas para repeler posibles incursiones terrestres y aéreas de Rusia, y España participa de ambos despliegues. Pero la guerra ha ido trayendo otras amenazas, como la submarina, para la que se ha creado la operación Centinela Báltico, y ahora la de los drones, para la que se ha creado la Centinela del Este".
"Rusia no tiene tantos misiles sofisticados y para otros blancos usa ataques masivos de drones, y las consecuencias, ya sea la muerte de una veintenta de pensionistas en una aldea del Donbás o la caída de drones en Polonia, no le importan porque se siente protegido bajo un muro de impunidad. Y esa idea de impunidad es lo que la OTAN trata de minar o agrietar con esta operación de Centinela Oriental".
Rodríguez Garat cree que principalmente se necesitarán medios de "guerra electrónica" para esta operación.
-
10:31
Rusia derriba 42 drones ucranianos, incluida la península de Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 42 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y sobre la península de Crimea, unilateralmente anexionada por Moscú.
Según el Ministerio de Defensa ruso, las regiones afectadas fueron Rostov, Kursk y Bélgorod, que limitan con Ucrania, y Smolensk, Kaluka y Volgogrado.
Una joven de 20 años resultó herida en Bélgorod debido a la explosión de un aparato no tripulado, que le causó numerosas heridas de metralla y una conmoción cerebral. (Efe)
-
10:12
Rusia lanza un misil y 164 drones durante la noche
Rusia ha lanzado durante la noche del viernes y la madrugada del sábado un misil balístico y 164 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 137, informa en un comunicado la Fuerza Aérea ucraniana.
Ha habido impactos de proyectiles en nueve localizaciones y la caída de fragmentos de drones derribados en otras tres.
El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 20.00 horas del viernes y durante la noche un misil balístico Iskander-M/KN-23 y 164 aparatos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera y de otro tipo desde Kursk, Oriol, Briansk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk. De los drones lanzados por Rusia, unos 90 eran Shahed, agrega.
Hasta las 09.00 horas del sábado, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 137 aparatos no tripulados enemigos Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte, sur, este y centro del país, indicó la Fuerza Aérea en su cuenta de Telegram.
Se registraron impactos de misiles y de 27 drones en nueve localizaciones, además de la caída de fragmentos de aparatos derribados en tres. (Efe)
-
9:47
Ataque ruso en Sumi
El Servicio de Emergencias de Ucrania informa de que en la región de Sumi (noreste) un ataque ruso ha provocado un incendio.
"Viviendas particulares se incendiaron. Los bomberos trabajaron hasta la mañana y lograron eliminar todos los focos de incendio. La onda expansiva dañó las ventanas de edificios residenciales", explican.
-
8:43
Más bombardeos en Járkov
El gobernador regional, Oleg Sinegulov, informa en Telegram de que durante la madrugada de este sábado ha habido varios ataques con bombas aéreas y drones. Hay heridos, pero no víctimas mortales.
-
7:58
El G7 discute imponer sanciones a países que comercian con Rusia
Los ministros de finanzas de los siete países discutieron ayer la imposición de más sanciones a Rusia y la posibilidad de imponer tarifas a aquellos países que "hacen posible" su guerra contra Ucrania. EE.UU. ha instado a sus aliados a imponer aranceles a los países que compran petróleo ruso.
El único acuerdo al que se ha llegado es el de acelerar las discusiones para usar para la defensa de Ucrania los fondos rusos congelados por las sanciones.
-
7:50
Bombardeos rusos en Járkov
"Durante el último día, 12 asentamientos en la región de Járkov fueron alcanzados por ataques enemigos", informa el gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegulov, en Telegram. "Como resultado del bombardeo, 6 personas resultaron heridas".
-
2:50
La OTAN lanza una operación en su flanco oriental tras la incursión de drones rusos en Polonia
La OTAN ha anunciado el inicio de una nueva misión de defensa, denominada Centinela del Este, destinada a reforzar la seguridad del flanco oriental de Europa. El anuncio se ha producido tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.
"Es un comportamiento imprudente e inaceptable. No podemos permitir que drones rusos entren en el espacio aéreo aliado", ha declarado el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, al presentar la operación.
-
00:05
Estados Unidos advierte a Rusia que "defenderá cada pulgada del territorio de la OTAN"
"Defenderemos cada pulgada del territorio de la OTAN", ha dicho la representante de Estados Unidos en la ONU, Dorothy Shea, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad pedida por Polonia.
Estas acciones de Rusia (incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco) "muestran una inmensa falta de respeto por los esfuerzos de buena fe de Estados Unidos para poner fin a este conflicto", ha dicho Shea dirigiéndose al representante de Rusia.
Shea ha subrayado que EE.UU. ha consentido "esfuerzos extraordinarios para propiciar el fin de la guerra", pero se ha encontrado con que Rusia no hace sino intensificar los ataques desde que terminó la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.
Según el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, el rango máximo de los drones usados esa noche en su ataque contra Ucrania "no excede los 700 kilómetros, lo que hace físicamente imposible que alcancen territorio polaco".
-
00:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este sábado cumple 1.296 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este viernes.