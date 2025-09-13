Guerra Ucrania - Rusia en directo | Estados Unidos advierte a Rusia de que "defenderá cada pulgada del territorio de la OTAN"

12:26

Los Ejércitos ruso y bielorruso participan en la fase activa de las maniobras Západ-2025



Los Ejércitos ruso y bielorruso participan esta sábado en la fase activa de las maniobras estratégicas Západ-2025, que comenzaron el viernes y, sumado a la incursión aérea rusa en Polonia, han obligado a la OTAN a reforzar la defensa de su flanco oriental.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los mandos de ambos países procedieron a coordinar la planificación de sus acciones a la hora de "bloquear y eliminar" potenciales grupos subversivos enemigos.

Dichas actividades tienen lugar en el polígono militar Borísovski, cerca de la capital bielorrusa, Minsk, y a menos de 500 kilómetros de la frontera de Polonia. La Flota rusa del Báltico también participa en esas actividades, en las que los grupos de sabotaje se dirigirían a las costas rusas en sumergibles.

Este sábado se han sumado también a las maniobras los bombarderos Tu-22M3 y los sistemas de misiles de defensa costera, que hicieron prácticas de tiro en el archipiélago ártico de Francisco José.



Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik. (Fuente: Efe).