La OTAN lanza una operación en su flanco oriental tras la incursión de drones rusos en Polonia

La OTAN ha anunciado este viernes el inicio de una nueva misión de defensa denominada Eastern Sentry (Centinela del Este) destinada a reforzar la seguridad del flanco oriental de Europa. El anuncio se ha producido tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.

"Es un comportamiento imprudente e inaceptable. No podemos permitir que drones rusos entren en el espacio aéreo aliado", ha declarado el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, al presentar la operación.

La misión comenzará la misma noche del viernes e implicará la integración de distintos recursos aéreos y bases terrestres con el objetivo de dar una respuesta rápida y coordinada a cualquier violación del espacio aéreo aliado. Hasta ahora, España, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania se han comprometido a participar, aunque Rutte ha adelantado que otros países de la organización se sumarán en los próximos días.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, también ha adelantado que Varsovia impulsará la adquisición de sistemas antidrones de fabricación nacional como parte de su estrategia de defensa.

A este respecto, y en un mensaje publicado en las redes sociales, el Ministerio de Defensa de España ha anunciado el aumento de la contribución española "en misiones de vigilancia y control" en coordinación con el planeamiento aliado. "España participará con medios aéreos en el nuevo dispositivo de seguridad que la OTAN desplegará en el flanco Este de Europa", ha explicado el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. "Estos medios se sumarán a los que ya tenemos en Letonia, Lituania y otros países y estarán ahí todo el tiempo que haga falta", ha agregado.

En una rueda de prensa junto a Rutte, el comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, Alexus Grynkewich, ha recalcado que la organización no tolerará ataques ni provocaciones en sus fronteras. "Defenderemos cada centímetro del territorio de la Alianza. Polonia y los ciudadanos de todos nuestros países deben sentirse respaldados por la rápida reacción que dimos esta semana y por el anuncio de hoy", ha afirmado.

Además de aeronaves, la OTAN ya cuenta con importantes fuerzas en Europa del Este, incluyendo miles de soldados, si bien se desconoce cuál será la cifra total de efectivos que participen en este nuevo despliegue. El anuncio de Grynkewich ha detallado un número modesto de activos militares adicionales, incluyendo dos cazas F-16 y una fragata por parte de Dinamarca, tres cazas Rafale de Francia y cuatro aviones Eurofighter de Alemania.

El refuerzo ha llegado tras un incidente con drones rusos que sobrevolaron e ingresaron en el espacio aéreo polaco el miércoles. Varsovia denunció los hechos y pidió garantías adicionales de seguridad a sus socios. Con esta operación, la OTAN busca enviar una señal clara de disuasión a Moscú y al mismo tiempo tranquilizar a sus miembros del Este, que desde el inicio de la guerra en Ucrania han reclamado mayor presencia militar en la región.

Polonia desmiente a Trump y señala que la incursión rusa "no fue un error" El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha rechazado la versión de Trump de que la incursión de drones rusos pudo haber sido un accidente. "Ojalá lo hubiera sido. Pero no lo fue. Y lo sabemos", ha escrito en X. ““ Tusk también ha desmentido las "manipulaciones y desinformaciones" que han circulado en redes sociales y algunos medios, en las que se sugería que la incursión pudo ser una "casualidad o incluso una provocación ucraniana". Mensajes que, por otro lado, han sido alentados tanto desde Rusia como su aliada Bielorrusia. "Pido a los ciudadanos que confíen únicamente en la información oficial”, ha remarcado. Por otro lado, el ministro de Exteriores polaco, Radek Sikorski, ha viajado a Kiev para coordinarse con las autoridades ucranianas en la defensa aérea fronteriza, y donde ha expresado su deseo de que Washington actúe en apoyo de Varsovia.