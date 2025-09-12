Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 12 de septiembre de 2025 | Polonia desmiente a Trump y señala que la incursión de drones rusos "no fue un error"
- Zelenski habla de sanciones contra Rusia y de producción conjunta de armas con el enviado estadounidense Kellogg
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.295 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- España convoca al encargado de negocios de la Embajada rusa tras el ataque a Polonia
- Zelenski insta a sus aliados a replantearse la defensa aérea tras la intrusión de drones rusos en Polonia
- La primera capital regional del sur de Rusia, Krasnodar reabre su aeropuerto, cerrado desde el inicio de la guerra
- El Kremlin niega que las maniobras Zapad-2025 con Bielorrusia vayan dirigidas contra terceros países
- Rusia afirma que drones ucranianos atacaron un centro de entrenamiento cerca de la central nuclear de Zaporiyia
Guerra Ucrania - Rusia, resumen del día 1.295 del conflicto:
-
0:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.295 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este jueves.
-
0:01
Francia destina 3 cazas para proteger el espacio aéreo polaco y de Europa del Este
El presidente Emmanuel Macron ha anunciado este jueves el despliegue de tres cazas Rafale para proteger el espacio aéreo polaco y del flanco oriental de Europa junto a la OTAN, tras la incursión de drones rusos en Polonia esta semana.
Macron ha destacado que la medida fue acordada con el primer ministro polaco, Donald Tusk, y discutida con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y el primer ministro británico, Keir Starmer.
"La seguridad de Europa es nuestra prioridad. No cederemos ante la intimidación rusa", ha afirmado. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el viernes en sesión de emergencia por la violación del espacio aéreo polaco, considerada el incidente más grave entre Rusia y la OTAN en más de tres años de guerra en Ucrania.
-
0:02
Zelenski afirma que habló de sanciones contra Rusia y de producción conjunta de armas con el enviado estadounidense Kellogg
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado este jueves que discutió con Washington el desarrollo de una producción conjunta de armas y la imposición de nuevas sanciones contra Rusia durante su reunión en Kiev con el enviado estadounidense Keith Kellogg.
"Hablamos de distintos vectores de cooperación: cómo lograr una paz real y garantizar la seguridad de Ucrania", ha escrito Zelenski en Telegram sobre el encuentro. Las conversaciones incluyeron "sólidos acuerdos bilaterales sobre la producción conjunta de drones y armamento, que hemos propuesto a Estados Unidos. Confiamos en una reacción positiva de Washington".
También abordaron "la presión sobre Rusia y lo que podemos hacer junto con nuestros socios en política arancelaria y de sanciones, para que podamos reunirnos a nivel de liderazgo lo antes posible y poner fin a esta guerra".
-
0:35
Polonia presenta una muestra de su poderío militar para responder a las amenazas rusas contra su territorio
Polonia ha elegido un escenario castrense para dar contundencia a su mensaje contra Rusia tras la incursión del miércoles. "La provocación rusa es un intento de probar nuestra capacidad de reacción", ha señalado el presidente polaco, Karol Nawrocki desde la base aérea de Poznan.
También rodeado de cazas, el primer ministro, Donald Tusk, ha felicitado a sus tropas. Varsovia lleva tiempo preparándose para escenarios de incursiones de drones enemigos desde hace tiempo. El pasado julio realizaron ejercicios militares con este mismo propósito.
-
1:31
Siete drones ucranianos dirigidos a Moscú fueron derribados o destruidos, dice el alcalde
Siete drones ucranianos que se dirigían a Moscú han sido derribados o destruidos por unidades antiaéreas rusas este viernes, según ha informado el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin.
Sobyanin ha indicado en una serie de mensajes en Telegram que equipos especializados estaban examinando los fragmentos de los drones en los lugares donde cayeron.
-
3:33
El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado este jueves una nueva actualización con el número de pérdidas de personal y equipamiento militares rusos en el frente.
A pesar de las cifras, estas solo deben tomarse de forma orientativa dado que no existen fuentes independientes por ninguno de los dos bandos capaces de arrojar datos fiables con respecto al número de bajas producidas en el conflicto.
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to September 11, 2025.
Elizabeth I
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to September 11, 2025. pic.twitter.com/C8M3C0cv3z“
-
4:15
En esta fotografía se pueden observar varios edificios de una escuela vocacional en Sumi, Ucrania, dañados tras un ataque con drones rusos este jueves. (FRANCISCO RICHART BARBEIRA / GETTY)
-
5:06
Sube la gasolina por ataques ucranianos y la mayor demanda en Rusia
En Rusia, el precio de la gasolina subió un 6,7% desde finales de 2024, en un contexto de inflación anual del 8,14% en agosto. En Moscú, el litro de sin plomo 95 supera los 66 rublos (0,67 €), mientras en varias regiones se reportan colas y escasez.
El alza responde al aumento de impuestos (+16% en los accisas, o impuestos especiales, desde enero), la reducción de subsidios a las petroleras, una mayor demanda por vacaciones y agricultura, y los ataques ucranianos contra refinerías en Samara, Riazán, Volgogrado y Rostov, que redujeron la producción en casi 10% este año.
Para contener la crisis, Moscú extendió hasta octubre la prohibición de exportar gasolina, aunque mantiene sus exportaciones de crudo, principal fuente de ingresos que Occidente busca limitar para debilitar el financiamiento de la guerra en Ucrania.
-
6:39
Rusia asegura haber derribado 221 drones ucranianos durante la noche
Rusia ha informado este viernes que durante la noche derribó 221 drones ucranianos, en lo que constituye uno de los ataques más masivos del Ejército de Kiev en tres años y medio de ofensiva rusa.
De estos drones “interceptados y abatidos” por la defensa antiaérea rusa, nueve fueron derribados en la región de Moscú y 28 en la región donde se encuentra la segunda ciudad del país, San Petersburgo (noroeste), según ha indicado el Ministerio de Defensa en Telegram.
El anuncio se produce el mismo día en que Rusia y Bielorrusia inician importantes maniobras militares conjuntas y dos días después de la intrusión de drones rusos en Polonia.
-
8:20
Moscú y Minsk inician ejercicios militares en medio de tensiones con Polonia y la OTAN
Rusia y Bielorrusia han comenzado los ejercicios militares estratégicos Zapad-2025 en ambos países en medio de las graves tensiones con Polonia y la OTAN por la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco. "La acciones prácticas de las tropas tendrán lugar en polígonos de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents", ha precisado el Ministerio de Defensa de Rusia al anunciar el comienzo de los ejercicios. (EFE)
-
9:35
Francia convoca al embajador ruso para que dé explicaciones sobre la incursión en Polonia
El ministro francés en funciones de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha anunciado que ha convocado al embajador ruso en Francia para tratar la violación del espacio aéreo de Polonia con drones esta semana, que ha calificado de "muy grave". El jefe de la diplomacia francesa ha avanzado en una entrevista en France Inter que trasladará esta mañana al embajador ruso en Francia que "no nos dejaremos intimidar" por ese tipo de "provocaciones". "Intencionado o no, accidental o no, todo esto es muy grave. Es absolutamente inaceptable" y "se suma a las innumerables provocaciones de (el presidente ruso) Vladimir Putin", ha declarado Barrot.
-
9:40
Sikorski visita Ucrania tras la intrusión de drones rusos en el espacio aéreo polaco
El ministro de Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, ha viajado este viernes a Kiev junto a su esposa, después de que una veintena de drones rusos entraran el miércoles en el espacio aéreo polaco durante un ataque masivo contra Ucrania.
La llegada de Sikorski a Ucrania ha sido anunciada en redes sociales tanto por el Ministerio de Exteriores de Polonia como por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, que le ha recibido en la estación de trenes de Kiev. "Con la escalada de terror ruso contra Ucrania y las provocaciones contra Polonia de fondo, nos mantenemos firmes juntos. Hoy tendremos conversaciones sustanciales sobre nuestra seguridad común, sobre el acceso de Ucrania a la UE y la OTAN y sobre la presión a Moscú", ha escrito Sibiga.
“Welcome to Kyiv, Radek!— Andrii Sybiha ¿¿ (@andrii_sybiha) September 12, 2025
I was glad to meet @sikorskiradek and @anneapplebaum at the Kyiv train station this morning.
Against the backdrop of Russia’s escalation of terror against Ukraine and provocations against Poland, we stand firmly together.
We will hold substantial talks… pic.twitter.com/k5gRYqoeSN“
-
9:59
La nueva ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, va a Kiev
Más visitas a Kiev en esta jornada. La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, ha llegado a la capital ucraniana para realizar su primera visita al país desde que asumiera el cargo el 5 de septiembre, según medios ucranianos. Cooper fue recibida en la estación de tren de la capital por su homólogo Andrí Sibiga y por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak.
Según un comunicado del Gobierno británico, la ministra se reunirá con Zelenski y otros dirigentes ucranianos y ofrecerá a Kiev durante su visita un paquete de ayuda de 142 millones de libras que se destinará a cuestiones humanitarias y a reparar el sistema eléctrico ucraniano, atacado repetidamente por Rusia durante la guerra.
Foto: EFE/EPA/VALENTYN OGIRENKO / POOL
-
10:21
El príncipe Enrique hace una visita sorpresa a Ucrania
El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III, ha hecho también una visita sorpresa a Ucrania, ha indicado el diario británico 'The Guardian'. El duque de Sussex, que estuvo esta semana en el Reino Unido, ha viajado a Kiev con un equipo de su Fundación Invictus Games (juegos para militares que han quedaron con lesiones tras un conflicto armado) tras recibir una invitación del gobierno ucraniano y tiene previsto presentar nuevos planes para ayudar a rehabilitar a los heridos. El duque declaró al medio durante su viaje en tren a Kiev que "sí podemos hacer todo lo posible para ayudar en el proceso de recuperación" del personal herido.
-
10:57
Dinamarca gastará 7.769 millones en defensa aérea, la mayor compra de armas de su historia
El Gobierno danés ha anunciado que gastará 58.000 millones de coronas (7.769 millones de euros) en la compra de ocho sistemas de defensa aérea fabricados en Europa, la mayor compra de armas en su historia.
"No hay ninguna duda de que la situación de seguridad es un reto", ha dicho en rueda de prensa el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, que ha hablado de "salto exponencial" en la capacidad de Dinamarca para defenderse a sí misma.
Tras el estallido de la guerra de Ucrania, Dinamarca ha aumentado en varias ocasiones el gasto en defensa, y la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha sido una decidida partidaria del rearme a nivel nacional y europeo.
-
11:15
Muere una mujer en región fronteriza rusa por ataque de drones ucranianos
Una mujer ha muerto este viernes en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, a causa de un ataque de drones contra la región. "Una civil murió en un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bélgorod. Murió en el acto", ha informado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov a través de su canal de Telegram.
El líder de la región también ha comunicado que en las últimas 24 horas Bélgorod ha sido objetivo del ataque de casi 140 drones ucranianos, por lo que se contaron hasta ocho heridos. A causa de ello, las autoridades de la capital regional prolongaron el cierre de los centros comerciales de la ciudad, que se encontraban inactivos desde el 10 de septiembre, hasta mañana.
Mientras tanto, el alcalde, Valentín Demídov, ha pedido a los ciudadanos no dejar aparcados sus vehículos en las proximidades de edificios administrativos y otros posibles objetivos de las Fuerzas Armadas ucranianas.
"No se multará por aparcar en áreas de pago", ha señalado Demídov como medida para flexibizar los estacionamientos ante los constantes bombardeos.
El Ministerio de Defensa ruso ha comunicado que durante la pasada noche derribaron más de 220 drones ucranianos, la mayoría sobre la región de Briansk. El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó en Telegram de que en el puerto de Primorsk el ataque con drones provocó sendos incendios en un barco y un estación de bombeo, que fueron sofocados rápidamente sin que se produjeran víctimas.
Los medios locales también comunicaron que durante las últimas horas de la noche de ayer, fue alcanzada por drones un depósito de petróleo de la compañía Lukoil en la región de Smolensk. El gobernador de Smolensk, Vasili Anojin, aseguró que no hubo víctimas.(EFE)
-
11:32
Bielorrusia advierte que reaccionará ante "cualquier provocación" durante maniobras Západ
El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha advertido hoy que reaccionará ante "cualquier provocación" durante las maniobras estratégicas Západ-2025, que los ejércitos ruso y bielorruso comenzaron este viernes. "Nosotros seguimos activamente toda la actividad militar que tiene lugar cerca de nuestras fronteras y estamos dispuestos a reaccionar ante cualquier provocación que pueda surgir en el transcurso de las maniobras Západ-2025", ha dicho Pável Muraveiko, viceministro de Defensa bielorruso, en un comunicado. (EFE)
-
11:43
Orbán califica de "inaceptable" la incursión de drones rusos en Polonia
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha calificado este viernes de "inaceptable" la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia y expresó su "plena solidaridad" con Varsovia, en lo que supone una rara crítica directa a Moscú por parte del mandatario centroeuropeo. "Desde el primer momento hemos considerado que la incursión de los drones rusos en territorio de Polonia es inaceptable", ha afirmado Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth desde Abu Dabi, donde se encuentra de visita de trabajo.
Orbán en una primera reacción el miércoles, ya ha dicho que era inaceptable la entrada de drones en territorio polaco, pero sin mencionar que se trataba de aparatos rusos y sin condenar a Moscú. El primer ministro ha agregado que Hungría se solidarizaba "al cien por cien con Polonia", pero no ha mencionado de dónde habían salido los drones.
Orbán es el jefe de Gobierno comunitario más cercano a Moscú y, pese a que Hungría forma parte de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, se niega a apoyar militarmente a Ucrania, invadida por Rusia desde hace más de tres años y medio. Ahora Orbán agregó que "el incidente del miércoles es un ejemplo de en qué condiciones peligrosas vivimos día a día".
"Cuando surge un problema, por ejemplo, en forma de varios drones, levantamos la cabeza. Esto también podría haber ocurrido en Hungría. La amenaza de guerra es real", ha enfatiza. Las relaciones tradicionalmente buenas entre Hungría y Polonia, socios en la UE y en la OTAN, han empeorado mucho después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, debido a la negativa del Gobierno de Orbán de apoyar militarmente a Kiev. El jefe de Gobierno húngaro se opone categóricamente a la integración de Ucrania en la UE, así como en la OTAN. (EFE)
-
12:23
-
13:11
El Kremlin admite que hay una "pausa" en las negociaciones con Ucrania
El Kremlin admitió hoy que hay una "pausa" en las negociaciones de paz con Ucrania, pero recalcó que los canales de comunicación continúan abiertos. "Se puede hablar de una pausa", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria al contestar a una pregunta sobre si el proceso de negociaciones con Kiev se ha estancado.
Al mismo tiempo subrayó que "hay canales de comunicación abiertos" que pueden emplear los negociadores rusos.
"Por supuesto, no es posible imaginarse todo color de rosa y esperar que el proceso de negociaciones produzca resultados inmediatos", afirmó el portavoz del Kremlin.
Recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al comienzo también creía posible alcanzar rápidamente un arreglo, pero luego comprendió que se necesitaba más tiempo. Agregó que Rusia mantiene su disposición a seguir la senda del diálogo pacífico y de la búsqueda de soluciones al conflicto.
"Pero los obstáculos que ponen los europeos son un hecho. No es ningún secreto para nadie", enfatizó Peskov, al achacar a los países europeos la falta de avances en las negociaciones. Rusia y Ucrania han celebrado este año tres rondas negociaciones directas en Estambul, en mayo, junio y julio, en las que solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres, y se limitaron a presentar sus respectivas posturas acerca de cuál deber ser la fórmula de arreglo del conflicto.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha endurecido aún más sus posturas desde la cumbre de mediados de agosto con Trump en Alaska, tras la que rechazó tanto reunirse con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, declarar un alto el fuego o el despliegue de tropas occidentales en el país vecino.(EFE)
-
13:21
Ataque con dron ucraniano ha suspendido la carga en terminal petrolera rusa
Un ataque con dron ucraniano ha suspendido las operaciones de carga de petróleo en el puerto ruso de Primorsk durante la noche, según informó a Reuters un funcionario del servicio de seguridad SBU de Ucrania bajo condición de anonimato.
El funcionario ha afirmado que el ataque provocó incendios en la instalación, un centro clave para la exportación de petróleo ruso, pero no especificó si la suspensión seguía vigente. El gobernador de la región rusa donde se ubica el puerto declaró previamente que un ataque con dron en el puerto de Primorsk incendió un buque y una estación de bombeo, el primer ataque con dron reportado en una de las terminales de exportación de petróleo y combustible más grandes del país. No mencionó la guerra en Ucrania, limitándose a afirmar que el incendio había sido extinguido y que no se habían derramado productos petrolíferos. (Reuters)
-
14:43
Rusia pone en alerta al flanco oriental de la OTAN con maniobras cerca de Polonia
Los ejércitos ruso y bielorruso pusieron hoy en alerta al flanco oriental de la OTAN al comenzar las maniobras estratégicas Západ-2025, que obligaron a Polonia a desplegar decenas de miles de tropas en la frontera con Bielorrusia.
Las operaciones "tendrán lugar en polígonos militares de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents", informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.
Estos ejercicios militares conjuntos, que simularán el empleo de armas nucleares tácticas, misiles hipersónicos, son los primeros que se celebran desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Los anteriores, que tuvieron lugar en septiembre de 2021 y fueron presididos por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, allanaron el camino para la campaña militar rusa de Ucrania seis meses después. (EFE)
-
15:26
Trump advierte que su paciencia con Putin "se está agotando rápidamente"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que su paciencia con Putin "se está agotando, y rápido", aunque ha evitado anunciar nuevas sanciones inmediatas por la guerra en Ucrania. En una entrevista en Fox News, ha afirmado que siempre ha mantenido una buena relación con el líder ruso, pero se ha mostrado frustrado por su negativa a poner fin al conflicto.
Trump ha deslizado que sanciones a bancos, al petróleo ruso o incluso nuevos aranceles están sobre la mesa, pero ha recalcado que Europa debe asumir un papel principal. "Es mucho más un problema de Europa que nuestro", ha señalado.
-
16:20
Dinamarca exige que el próximo paquete de sanciones de la UE contra Rusia sea “lo más duro posible”
El ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha afirmado en Kiev que la Unión Europea debe aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia "tan duro como sea posible", incluyendo medidas contra la evasión, la llamada flota fantasma y el sector financiero rusos.
Rasmussen ha asegurado que Copenhague apoyará cualquier iniciativa sancionadora procedente de Estados Unidos y ha revelado que su Gobierno ha animado a empresas ucranianas de defensa a instalarse en Dinamarca para iniciar la producción local.
-
17:07
Polonia desmiente a Trump y señala que la incursión de drones rusos "no fue un error"
El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha rechazado la versión de Trump de que la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia pudo haber sido un accidente. "Ojalá lo hubiera sido. Pero no lo fue. Y lo sabemos", ha escrito en X.
Los drones fueron derribados el miércoles por fuerzas polacas con apoyo de aviones de la OTAN, en la que ha sido la primera vez que un miembro de la Alianza Atlántica abre fuego durante la guerra en Ucrania. Moscú ha insistdo en que su ataque se dirigía solo a objetivos ucranianos y que no pretendía impactar en Polonia.
We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn't. And we know it.
-
17:34
La OTAN lanza la operación 'Centinela oriental' en su flanco oriental tras la incursión de drones rusos en Polonia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado en Bruselas el despliegue de una nueva iniciativa militar llamada 'Centinela oriental', destinada a reforzar la defensa en el flanco este de la Alianza.
La medida ha llegado tras la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, el primer incidente de este tipo desde el inicio de la guerra en Ucrania. Rutte ha subrayado que el objetivo es "potenciar aún más la posición militar" frente a las amenazas de Moscú.
-
18:24
La OTAN lanza una operación en su flanco oriental tras la incursión de drones rusos en Polonia
La OTAN ha anunciado este viernes el inicio de una nueva misión de defensa denominada 'Eastern Sentry' (Centinela del Este), destinada a reforzar la seguridad del flanco oriental de Europa tras las incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco.
La misión comenzará la misma noche del viernes e implicará la integración de distintos recursos aéreos y bases terrestres con el objetivo de dar una respuesta rápida y coordinada a cualquier violación del espacio aéreo aliado. Hasta ahora, Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania han comprometido su participación en la operación, aunque Rutte ha adelantado que otros países de la organización se sumarán en los próximos días.
-
18:40
Alemania convoca al embajador ruso tras la incursión de drones en Polonia
El gobierno alemán ha llamado al embajador de Rusia para expresar su rechazo ante la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos el pasado miércoles. El Ministerio de Exteriores germano ha calificado la acción de "peligrosa e inaceptable" y ha reafirmado la unidad de la OTAN para proteger su territorio.
-
19:09
Austria urge a China a presionar a Rusia para lograr la paz en Ucrania
La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, ha pedido a su homólogo chino, Wang Yi, que Pekín utilice su influencia sobre Moscú para detener la invasión de Ucrania. Meinl-Reisinger ha destacado la disposición de Austria, país neutral y fuera de la OTAN, a acoger posibles negociaciones de paz entre ambos países.
Durante la reunión en Viena, ambos ministros han coincidido en la necesidad de fortalecer el multilateralismo, mantener el orden internacional basado en normas y consolidar la paz, mientras que Wang también ha abordado estos desafíos en un encuentro con el presidente austríaco, Alexander van der Bellen.
-
19:36
Polonia espera la solidaridad de EE.UU. tras la incursión de drones rusos
El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha expresado su deseo de que Washington actúe en apoyo de Varsovia tras la violación de su espacio aéreo por drones rusos, a pesar de que el presidente Trump restó importancia al incidente.
Mientras los países europeos condenaron la acción, Washington se mostró más cauteloso. Trump sugirió que “podría haber sido un error”, pero Polonia insistió en que los ataques fueron intencionados.
-
20:01
Ucrania y Polonia coordinan respuesta ante la incursión rusa en el espacio aéreo polaco
El asesor presidencial ucraniano, Andrii Sybiha, ha mantenido conversaciones en Kiev con el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, centradas en la seguridad europea, la presión sobre Rusia y la cooperación en defensa.
Ucrania ha agradecido a Polonia su apoyo en el camino hacia la UE y la OTAN, además de destacar avances en la resolución de asuntos históricos compartidos y proponer reanudar el Foro de Historiadores.
“Held substantial talks in Kyiv with @sikorskiradek about European security, pressure on Russia, and our defense cooperation.— Andrii Sybiha ¿¿ (@andrii_sybiha) September 12, 2025
We were in contact that morning—right after Russian drones violated the Polish airspace. Today, we discussed strong responses to Putin’s reckless… pic.twitter.com/mPqkaV9i36“
- 20:44
-
21:29
El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado una nueva actualización con el número de pérdidas de personal y equipamiento militares rusos en el frente.
A pesar de las cifras, estas solo deben tomarse de forma orientativa dado que no existen fuentes independientes por ninguno de los dos bandos capaces de arrojar datos fiables con respecto al número de bajas producidas en el conflicto.
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to September 12, 2025.
Marcus Tullius Cicero
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to September 12, 2025. pic.twitter.com/X7jEjG3tk1“
-
21:38
Estados Unidos y sus aliados acusan a Rusia en la ONU por la incursión de drones
Estados Unidos se ha sumado a sus socios occidentales en una declaración conjunta en la ONU para denunciar la incursión de drones rusos, la cual han calificado como una violación del derecho internacional y de la Carta fundacional de Naciones Unidas.
El texto, leído por el secretario de Estado polaco, Marcin Bosacki, ha instado a Moscú a detener su "guerra de agresión contra Ucrania" y a abstenerse de nuevas provocaciones. La declaración ha sido respaldada por 43 países.
El embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, ha recalcado que es difícil imaginar que tantos drones penetraran "tan profundamente" en territorio polaco de manera accidental, contradiciendo así la versión rusa.
-
22:17
Pedro Sánchez: "Putin no nos va a amedrentar"
"Putin no nos va a amedrentar". Así se ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la invasión por parte de drones rusos del espacio aéreo de la OTAN y al nuevo dispositivo que esta va a poner en marcha para reforzar su flanco este.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sánchez ratifica que España participará en ese nuevo dispositivo de la OTAN con medios aéreos que se sumarán a los que ya tiene desplegados en Letonia, Lituania y otros países y asegura que "estarán ahí todo el tiempo que haga falta".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de confirmar a través de redes sociales que España va a participar con medios aéreos en el despliegue militar anunciado por la OTAN

"Putin no nos va a amedrentar", ha expresado el jefe del Ejecutivo
¿¿"Putin no nos va a amedrentar", ha expresado el jefe del Ejecutivo
¿¿@julioLLeyte https://t.co/JrkyNJyjkB pic.twitter.com/Azm8eWmILE“