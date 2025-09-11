Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 11 de septiembre de 2025 | Exteriores convoca al encargado de negocios de la Embajada rusa tras el ataque a Polonia
- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia a petición de Polonia
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.294 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- España convoca al encargado de negocios de la Embajada rusa tras el ataque a Polonia
- Letonia cierra su espacio aéreo en las fronteras con Rusia y Bielorrusia durante una semana
- Kiev, Varsovia y Vilna piden más cooperación en defensa tras entrar drones rusos a Polonia
- El Kremlin niega que las maniobras Zapad-2025 vayan dirigidas contra terceros países
- Kaja Kallas, alta representante de la UE, cree que la guerra durará aún "un par de años más"
Guerra Ucrania - Rusia, resumen del día 1.294 del conflicto:
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.294 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este miércoles.
Polonia pide una sesión urgente al Consejo de Seguridad de la ONU tras la violación de su espacio aéreo
Polonia ha solicitado una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, activando el Artículo 4 de la OTAN tras la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia. Según el primer ministro Donald Tusk, "esta es la primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania que drones entran desde Bielorrusia".
Las autoridades informaron de 19 incursiones durante la madrugada y del hallazgo de restos de un misil y siete drones en distintas regiones del país. La portavoz del Interior, Kinga Ga¿ecka, precisó que no hubo víctimas, aunque una vivienda y un vehículo sufrieron daños.
Reino Unido y Ucrania acuerdan desarrollar drones militares
El Reino Unido ha anunciado este miércoles un acuerdo con Ucrania para diseñar y producir conjuntamente equipos militares, incluidos drones interceptores de defensa aérea. El ministro británico de Defensa, John Healey, presentará en Londres el ‘Proyecto OCTOPUS’, cuyo objetivo es reforzar la defensa ucraniana con sistemas más baratos y eficaces que los misiles convencionales.
"El acuerdo une la capacidad británica y ucraniana para generar tecnología de defensa avanzada", ha señalado el primer ministro Keir Starmer. Londres también ha informado que el Fondo Internacional para Ucrania ya supera los 2.000 millones de libras en ayuda militar.
Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN tras derribar drones rusos en su territorio
Por primera vez, un país miembro de la OTAN ha tenido que derribar drones rusos sobre su propio territorio. El hecho ha ocurrido en Polonia, nación que comparte más de 500 kilómetros de frontera con Ucrania y donde actualmente están desplegados 12.000 efectivos de la Alianza Atlántica.
El incidente ha encendido todas las alarmas en Bruselas y Varsovia, ha decidido activar el artículo 4 de la OTAN, que obliga a los socios a reunirse y evaluar conjuntamente la respuesta.
-
0:32
Zelenski denuncia la incursión rusa en Polonia y pide una defensa aérea conjunta
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado en su mensaje diario en X que "desde la 1 de la madrugada nuestro ejército siguió el movimiento de drones rusos hacia la frontera polaca. No fue un accidente, fue deliberado". Según ha afirmado, casi dos docenas de drones entraron en territorio polaco, procedentes tanto de Ucrania como de Bielorrusia.
Zelenski ha informado que Ucrania ofreció asistencia inmediata a Varsovia, subrayando que "solo unas fuerzas europeas unidas pueden dar una protección real". También ha advertido que Rusia "está probando los límites de lo posible, observando cómo actúan las fuerzas de la OTAN".
El mandatario ha reiterado la propuesta ucraniana de defender el espacio aéreo de manera "coordinada, reflexiva y conjunta", solicitando los líderes internacionales pasar de las declaraciones a las acciones para frenar la escalada rusa.
“Since 1 am, our military tracked the movement of Russian drones toward the Polish border. This was not an accident or a mistake, it was deliberate. Russia used both Ukrainian and Belarusian territory to enter Polish airspace. pic.twitter.com/po2sGaY4Rn“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) September 10, 2025
"Los drones rusos en territorio de la OTAN no son incidentes aislados, son una forma de poner a prueba a Occidente"
El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comilla, Alberto Priego, ha advertido en una entrevista para el Canal 24 horas que los drones rusos sobrevolando territorio de la OTAN no son "incidentes aislados", sino parte de una estrategia que Moscú lleva años desplegando para "poner a prueba los límites de Occidente".
Según ha explicado, Rusia va dando pasos calculados —desde Georgia en 2008, Crimea en 2014 o la invasión total de Ucraniaen 2022— para comprobar hasta dónde llega el compromiso aliado.
Merz asegura que Merz la defensa aérea funcionó en Polonia, pero no lo suficientemente a tiempo
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado este miércoles que la defensa aérea europea y de la OTAN funcionó durante la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, pero "no lo suficientemente a tiempo" para evitar la incursión.
Merz ha calificado la acción como "completamente inaceptable", asegurando que los países europeos están preparados para defenderse y fortalecer la presencia de la OTAN en Europa. El Ejército polaco detectó 19 drones, de los cuales al menos tres fueron derribados.
Nicaragua firmará acuerdo con Zaporiyia, reconociendo el territorio como parte de Rusia
El Gobierno de Nicaragua suscribirá un acuerdo de cooperación económica y comercial con la región ucraniana de Zaporiyia, actualmente ocupada por Rusia, según ha informado este miércoles el Diario Oficial La Gaceta.
Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizaron a su hijo, Laureano Facundo Ortega Murillo, a firmar el acuerdo, siguiendo pasos similares con las regiones de Donetsk, Jersón y Lugansk.
Nicaragua reconoce estas cuatro regiones como parte de Rusia y ha expresado su respaldo al país de Vladímir Putin. Laureano Facundo, sancionado por EE.¿UU. y la UE, actúa como representante de los copresidentes para relaciones con Rusia y otros aliados internacionales.
Félix Arteaga, investigador del Real Instituto Elcano: "Preocupa que el incremento de ataques a Ucrania afecte a Polonia"
Entrevista en el canal 24 horas a Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, después de que Polonia haya derribado varios drones rusos que habían entrado en su espacio aéreo en una escalada de tensión de la guerra de Ucrania. Hay un "clima de preocupación y sensibilidad en la población polaca y en su gobierno por la proximidad al escenario de Ucrania", asegura. Preocupa especialmente que "el incremento de ataques a Ucrania acabe afectando a países como Rumanía, Moldavia o Polonia", añade.
En la fotografía, bomberos observan los daños tras un ataque ruso a una escuela después con drones este miércoles en Kramatorsk, Ucrania. Durante el día, más de una docena de drones de ataque militares rusos atacaron la ciudad. En la primera mitad del día, la plaza central de la ciudad fue golpeada dos veces. Por la tarde, durante la valoración de los daños del ataque a la escuela, el Ejército ruso atacó con más drones a los rescatistas, según las autoridades. (ROMAN CHOP / GETTY)
Kallas cree que la guerra en Ucrania durará todavía "un par de años más"
Kaja Kallas, alta representante de la UE para política exterior, cree que la guerra en Ucrania continuará "un par de años más" y advierte que la UE "no está preparada" para actuar como actor global frente a China.
Kallas ha presentado dos escenarios: uno realista, con la guerra prolongándose; y otro pesimista, en el que Ucrania ceda territorios a Rusia. Asimismo, ha señalado que la forma en que se desarrollen dependerá de cómo responda la comunidad internacional.
Sobre China, ha afirmado que los principales problemas son su apoyo a Rusia y sus prácticas económicas coercitivas contra empresas europeas. En este sentido, Kallas propone usar el poder económico del bloque y actuar por mayoría cualificada para recuperar influencia y credibilidad internacional.
Japón traslada su preocupación por la incursión en el espacio aéreo polaco de drones rusos
El Gobierno japonés ha mostrado su "profunda preocupación" por la violación del espacio aéreo polaco por parte de varios drones rusos durante una ofensiva a gran escala con aviones no tripulados y misiles rusos contra Ucrania.
El portavoz gubernamental nipón, Yoshimasa Hayashi, ha declarado durante una rueda de prensa hoy que su Gobierno sigue con gran interés la evolución de la situación tras lo sucedido, y ha advertido de que el incidente podría agravar aún más la situación regional a medida que el conflicto se alarga en el tiempo.
"Japón seguirá cooperando estrechamente con las naciones europeas y otras partes interesadas en este asunto", ha dicho Hayashi. (Efe)
Rusia alerta de un ataque masivo contra su territorio
El gobernador de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, Viacheslav Gladkov, ha ordenado a los niños que permanezcan en casa y no acudan al colegio, y el cierre de todos los centros comerciales debido a un ataque "masivo" con drones (Fuente: Reuters)
Ucrania dice haber atacado con un dron un buque de guerra en un puerto ruso del mar Negro
Las fuerzas de la inteligencia militar ucraniana (GUR) alcanzaron con un dron de ataque este miércoles un buque de guerra ruso MPSV07 de la Flota del mar Negro valorado en unos 60 millones de dólares mientras realizaba labores de reconocimiento junto al puerto de Novorosisk de la Federación Rusa, según informa el GUR en un comunicado (Efe).
Diputados bálticos piden al Congreso de EE.UU. que mantenga el apoyo militar frente a Rusia
Diputados de Estonia, Letonia y Lituania han pedido al Congreso de Estados Unidos que mantenga el apoyo militar bajo el programa Iniciativa de Seguridad Báltica, que la Casa Blanca se propone recortar. Así lo ha asegurado el partido opositor lituano Unión de la Patria - Demócrata-Cristianos, que pertenece al Partido Popular Europeo. (Reuters)
A petición de Polonia, se convocará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU
A petición de Polonia, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia para abordar la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia, según ha informado este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. La medida responde a una operación nocturna sin precedentes en la que Polonia, con el apoyo de sus aliados de la OTAN, ha derribado varios drones rusos que violaron su espacio aéreo el miércoles.
Esta es la primera vez que un miembro de la OTAN se enfrenta directamente y destruye activos militares rusos en su propio territorio desde el inicio de la guerra en Ucrania.(Reuters)
Albares: "Tenemos que actuar con unidad y firmeza"
En una entrevista para TVE, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que ha hablado con sus homólogos europeos y con el titular de exteriores de Polonia y coinciden que el "ataque ha sido deliberado". "Estamos hablando de un ataque flagrante al espacio aéreo polaco", ha vuelto a afirmar Albares. Además, reitera que solo el presidente ruso, Vladímir Putin, sabe cuál es su objetivo y en la UE "tenemos que actuar con unidad y firmeza". Polonia ha pedido la activación, del artículo 4 del Tratado de la OTAN, que contempla que los aliados "se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada". Al respecto, el titular de exteriores español insiste en que desde España "tenemos que defender la paz, buscar una desescalada y buscar también la seguridad de los europeos y europeas", concluye.
Rusia derriba 17 drones ucranianos sobre seis de sus regiones
La defensas antiaéreas rusas derribaron anoche un total de 17 drones sobre seis regiones del país, ha informado este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, 15 de los drones destruidos la pasada noche fueron interceptados en las regiones de Vorónezh (seis), Bélgorod (cinco), Briansk (dos) y Kursk (dos), todas ellas fronterizas con Ucrania.
Los otros dos aparatos no tripulados han sido abatidos sobre las regiones de Lípetsk y Tambov. El ataque aéreo ha sido de mucha menor intensidad del que lanzó Ucrania la noche anterior, cuando el mando militar ruso ha informado del derribo de 122 drones ucranianos. Rusia se abstuvo ayer de negar la incursión de varios de sus drones en el espacio aéreo de Polonia y se mostró dispuesta a abrir consultas con Varsovia, que recurrió a la OTAN ante lo que calificó de "acto de agresión" ruso.
"No se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia", se ha limitado a declarar el Ministerio de Defensa ruso. (EFE)
Supuestos drones rusos en Polonia iban a centro de suministro de armas a Kiev, según Spiegel
La OTAN parte de la base de que varios de los drones supuestamente rusos que violaron en la madrugada del miércoles el espacio aéreo polaco tenían como objetivo un centro logístico para el suministro de armas a Ucrania, informa este jueves Spiegel.
Desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, gran parte de los suministros de armas occidentales para apoyar al país invadido se gestionan a través del aeropuerto de Rzeszów, en el sureste de Polonia. Dada la trayectoria de cinco de los drones, era de esperar un ataque contra el centro logístico, según fuerzas de la OTAN.
El presidente finlandés llega a Kiev para reunirse con Zelenski
El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha llegado a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, según ha informado el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak. Stubb debatirá con Zelenski acerca de proyectos de seguridad, la integración europea, inversiones en infraestructuras y garantías de seguridad.
Tajani menciona la necesidad de imponer "nuevas sanciones" a Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia Antonio Tajani, ha afirmado ante la cámara alta del Parlamento que son necesarias nuevas sanciones para obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a negociar el fin del conflicto en Ucrania.
"Es esencial intensificar la presión sobre Putin para llevarlo a la mesa de negociaciones. Debemos hacerlo utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para obstaculizar la financiación de su maquinaria bélica. Esto incluye nuevas sanciones", ha dicho Tajani.
Rusia afirma que controla Sosnivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk
El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus fuerzas han tomado el control del asentamiento de Sosnivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.
Ryanair afirma que podría no volver a Israel
Ryanair podría no volver a Israel cuando remita la violencia relacionada con la guerra de Gaza, según ha informado el director ejecutivo del grupo, Michael O'Leary, que asegura que la aerolínea estaba siendo "maltratada" por las autoridades aeroportuarias de ese país.
"Creo que existe una posibilidad real de que no nos molestemos en volver a Israel... cuando la violencia actual" remita, ha asegurado O'Leary a los periodistas en Dublín. A principios de este verano, la aerolínea afirmó que no volvería a Israel hasta el 25 de octubre como muy pronto.
Polonia, Ucrania y Lituania condenan a Rusia por la intrusión de drones en Polonia
Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Ucrania y Lituania han condenado en una declaración conjunta a Rusia por la intrusión de drones en el espacio aéreo polaco el miércoles, calificándola de provocación deliberada y sin precedentes.
El Kremlin niega que las maniobras Zapad-2025 vayan dirigidas contra terceros países
El Kremlin ha negado que las maniobras militares ruso-bielorrusas Zapad-2025, que comienzan el viernes en territorio de Bielorrusia, vayan dirigidas contra terceros países.
"No están dirigidas contra nadie. Se trata de la continuación de la cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos", ha afirmado el portavoz presidencial Dmitri Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.
12:18
Rusia afirma que no hará más comentarios sobre el incidente con drones sobre Polonia
El Kremlin ha asegurado que no haría más comentarios sobre el derribo por parte de Polonia de lo que Varsovia calificó como drones rusos en su espacio aéreo. Moscú negó que los drones se dirigieran a territorio ucraniano e incuso llegó a decir que provenían de Ucrania.
El Ministerio de Exteriores español convoca al encargado de negocios ruso en Madrid
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado esta mañana al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Madrid para trasladarle "la condena" por la "inaceptable" violación del espacio aéreo polaco comtida la madrugada del miércoles, según fuentes del Ministerio a RTVE.
Polonia derribó el miércoles varios drones rusos que penetraron en su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania. Era la primera vez en que un miembro de la OTAN derribaba aparatos rusos sobre su territorio, y la Alianza Atlántica, que ha intervenido en la interceptación, aseguró que no fue un "incidente aislado".
La UE desembolsa a Ucrania otros 1.000 millones financiados con activos congelados rusos
La UE transfirió este jueves un nuevo préstamo de 1.000 millones de euros a Ucrania en el marco del acuerdo del G7 con los ingresos extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones, según informó la Comisión Europea en un comunicado.
Con esta octava entrega, Bruselas ha desembolsado ya 10.000 millones de euros de los 18.100 millones que aportará la UE al paquete de asistencia macrofinanciera a Ucrania acordado por el G7, del que forman parte Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia y que trasferirá a Kiev unos 45.000 millones de euros en total.
Durante el Debate sobre el estado de la Unión celebrado ayer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que adelantará el pago de 6.000 millones de la contribución europea a esta iniciativa internacional.
El objetivo de este desembolso acelerado es "permitir que la UE apoye incrementos esenciales de gasto militar este otoño, ayudando a Ucrania a satisfacer sus urgentes necesidades militares".
La asistencia financiera entregada a Ucrania dentro del marco del G7 se utiliza para cubrir sus necesidades militares, presupuestarias y de reconstrucción, por ejemplo para restaurar infraestructuras destruidas por los ataques rusos, y no tiene que ser reembolsada directamente por Kiev.
La devolución de los préstamos se costeará con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones, que están en su mayoría en instituciones de depósito de valores en la UE y van proporcionando ingresos puesto que esas entidades están obligadas a reinvertir los intereses que generan.
La UE se reivindica como el mayor donante del mundo a Ucrania con más de 170.000 millones transferidos al país desde el inicio de la guerra entre ayuda macrofinanciera, asistencia humanitaria, ayudas militar, apoyo a la reconstrucción y ayudas bilaterales de los Estados miembros.
Letonia cierra su espacio aéreo en fronteras con Rusia y Bielorrusia durante una semana
Letonia cerrará su espacio aéreo a lo largo de sus fronteras orientales con Rusia y Bielorrusia, a partir de las 15:00 GMT de este jueves y durante al menos una semana, informa el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país báltico, el general de división Kaspars Pud¿ns.
El cierre, que afecta a una zona de 50 kilómetros y hasta una altura de 6.000 metros, será anunciado oficialmente por las autoridades de aviación civil y control del tráfico aéreo de Letonia a todas las aeronaves que entren o tengan previsto entrar en el espacio aéreo letón.
Los vuelos comerciales internacionales, que operan por encima de los 6.000 metros, no se verán afectados por dicho cierre.
El ministro de Defensa letón, Andris Spr¿ds, dice que la decisión de cerrar parte del espacio aéreo del país hasta al menos el 18 de septiembre se había tomado tras consultar con las fuerzas armadas del país después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco en la noche del martes al miércoles.
Esa noche, varios drones fueron derribados por aviones de combate polacos y aliados de la OTAN desplegados en el flanco este de la Alianza Atlántica.
Un ministro eslovaco propone reimplantar el servicio militar obligatorio por la amenaza de Rusia y Hungría
El ministro de Turismo y Deporte de Eslovaquia, el nacionalista Rudolf Huliak, propone reimplantar el servicio militar obligatorio "al estilo suizo", con tres meses de instrucción cerca del lugar de residencia para hombres mayores de 18 años y de forma voluntaria para mujeres, alegando la amenaza de Rusia y el irredentismo de Hungría.
"La guerra se libra más allá de las fronteras de nuestro estado, drones rusos sobrevuelan Polonia y el primer ministro de un estado vecino alaba la Gran Hungría", ha dicho en sede parlamentaria el político, que preside el Partido Rural, y que entró en el Parlamento en 2023 en coalición con el ultranacionalista SNS.
Huliak ha hecho esas declaraciones a pesar de las simpatías del primer ministro, el populista Robert Fico, por el presidente ruso, Vladímir Putin, y de que Eslovaquia haya intentado varias veces bloquear los paquetes de sanciones económicas contra Rusia.
El ministro eslovaco cita también como amenaza el irredentismo de Hungría y la nostalgia al periodo anterior al Tratado de Trianon (1920), que tras la Primera Guerra Mundial redujo en más del 70 % el territorio húngaro, que fue entonces repartido entre Serbia, Ucrania, Rumanía y Eslovaquia, países donde aún viven importantes minorías magiares.
Más de 400.000 ciudadanos eslovacos se definen como húngaros en el censo, alrededor del 8 % de la población, y algunas políticas de Budapest respecto a esa minoría han generado episodios de tensión entre ambos países.
Sin embargo, desde la llegada del populista Fico al poder en el otoño de 2023, las relaciones con Hungría atraviesan momentos dorados, ya que él y el ultranacionalista líder húngaro, Viktor Orbán, sintonizan en muchos puntos de la agenda política internacional, incluido su rechazo a las políticas de Bruselas sobre migración, energía y Pacto Verde.
Huliak ha propuesto que ese servicio militar sea obligatorio para los hombres mayores de 18 años y voluntario para las mujeres, porque "un Estado que no puede proteger sus fronteras no tiene derecho a existir".
El Ministerio de Exteriores ha convocado este jueves al encargado de negocios de la Embajada de Rusia en Madrid, Anton Cherepov, para trasladarle la condena del Gobierno tras considerar "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco. En Mediodía RNE, con Carlos Núñez, ponen el foco en ello y, además, abordan el contexto internacional con el teniente general en la reserva retirado y especialista en operaciones aéreas, Juan Antonio del Castillo. Aquí puedes escuchar la entrevista completa:
Starmer habla con Macron y Merz sobre seguridad europea tras la incursión rusa en Polonia
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mantenido una conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, para debatir medidas de seguridad europea tras la incursión rusa en el espacio aéreo de Polonia.
En ambas llamadas, los líderes han condenado la violación del espacio aéreo polaco registrada el miércoles, que consideran una amenaza a la OTAN, y han coincidido en la necesidad de reforzar la defensa colectiva frente a la agresión de Rusia.
Según un portavoz, Starmer ha indicado que el Reino Unido "está preparado para apoyar cualquier despliegue aliado adicional en la región" y ha discutido con Macron cómo fortalecer la defensa de Polonia.
Sanchez recibirá al canciller alemán el próximo jueves 18 de septiembre en una visita a España
El próximo jueves 18 de septiembre, el canciller Merz realizará su primera visita oficial a España. El encuentro entre el mandatario alemán y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, permitirá fortalecer una ya excelente relación entre ambos países, así como aunar fuerzas para afianzar una unidad europea más necesaria que nunca, según han señalado fuentes de Moncloa.
Polonia presenta una muestra de su poderío militar para responder a las amenazas rusas contra su territorio
Polonia ha elegido un escenario castrense para dar contundencia a su mensaje contra Rusia tras la incursión del miércoles. "La provocación rusa es un intento de probar nuestra capacidad de reacción", ha señalado el presidente polaco, Karol Nawrocki desde la base aérea de Poznan.
También rodeado de cazas, el primer ministro, Donald Tusk, ha felicitado a sus tropas. Varsovia lleva tiempo preparándose para escenarios de incursiones de drones enemigos desde hace tiempo. El pasado julio realizaron ejercicios militares con este mismo propósito.
Fico vetará las nuevas sanciones a Rusia si la UE no cambia su política climática y energética
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha advertido que su país bloqueará cualquier nuevo paquete de sanciones contra Rusia mientras la Comisión Europea no presente objetivos climáticos "realistas" y propuestas para abaratar la energía.
"No voy a apoyar la adopción de un nuevo paquete de sanciones [contra Rusia] hasta que la Comisión no ponga sobre la mesa propuestas realistas para compatibilizar los ambiciosos objetivos climáticos con las necesidades de los fabricantes de coches, no sólo en Eslovaquia, sino en toda Europa, y con las necesidades de la industria pesada", ha declarado Fico tras reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
La primera capital regional del sur de Rusia reabre su aeropuerto, cerrado desde el inicio de la guerra
El aeropuerto de Krasnodar, el primero de una capital regional del sur de Rusia, ha abierto este jueves por primera vez desde el inicio de la guerra, a pesar de los constantes ataques con drones que alcanzan el territorio ruso.
El aeropuerto cerró a los pocos días del inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 por razones de seguridad.
Según las autoridades rusas, aprovecharon el tiempo de cierre para mejorar las instalaciones y, ahora, "tanto las terminales como el aeródromo y el equipo especial están en pleno funcionamiento".
Zelenski insta a sus aliados a replantearse la defensa aérea tras la intrusión de drones rusos en Polonia
El presidente ucraniano ha instado a los aliados de Kiev a replantearse sus propias capacidades de defensa aérea tras las incursiones en el espacio aéreo polaco por parte de drones rusos.
En declaraciones en Kiev junto al presidente finlandés, Alexander Stubb, de visita, Zelenski ha afirmado que Ucrania estaba "abierta y lista" para apoyar los esfuerzos de sus aliados en este sector.
El ministro de Asuntos Exteriores checo convoca al embajador ruso por el uso de drones en Polonia
El ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavsky, ha anunciado su decisión de convocar al embajador ruso tras la incursión de drones en el espacio aéreo polaco.
"Los drones rusos en Polonia son una pura provocación del Kremlin. Chequia se mantiene firme junto a Polonia. Defenderemos el territorio de la Alianza",ha declarado Lipavsky en la red social X.
“Rozhodl jsem o p¿edvolání ruského velvyslance. Ruské drony v Polsku jsou ¿istou provokací Kremlu. ¿esko stojí pevn¿ za Polskem. Území Aliance budeme bránit.“— Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 11, 2025
Zelenski afirma que se reunirá con el enviado especial de EE.UU., Keith Kellogg
El presidente ucraniano ha anunciado que se reunirá con el enviado especial de EE. UU., Keith Kellogg, en Kiev esta noche noche. Kellogg había llegado a la capital ucraniana de visita, según una fuente familiarizada con el asunto.
El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado una nueva actualización con el número de pérdidas de personal y equipamiento militares rusos en el frente.
A pesar de las cifras, estas solo deben tomarse de forma orientativa dado que no existen fuentes independientes por ninguno de los dos bandos capaces de arrojar datos fiables con respecto al número de bajas producidas en el conflicto.
“"A clear and innocent conscience fears nothing."— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 11, 2025
Elizabeth I
The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to September 11, 2025. pic.twitter.com/C8M3C0cv3z“
Muere un civil ruso tras un ataque con un dron ucraniano en la región fronteriza de Bélgorod
Al menos un civil ruso ha muerto en la región fronteriza de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano, según ha informado el gobernador local, Viacheslav Gladkov.
"Un civil murió a consecuencia de la detonación de un dron en la localidad de Bessónovka de la región de Bélgorod. El hombre murió en el lugar de los hechos por las heridas recibidas", ha indicado en Telegram.
Además, según Gladkov, en la localidad Vesiolaya Lopan han resultado heridos un niño de 13 años y un hombre tras el ataque de un dron.
Rusia afirma que drones ucranianos atacaron un centro de entrenamiento cerca de la central nuclear de Zaporiyia
Rusia ha afirmado que varios drones ucranianos han atacado un centro de entrenamiento cerca de la central nuclear de Zaporiyia, según ha informado la administración de la central, controlada por Rusia.
El ataque no ha dejado víctimas y se está aclarando la información sobre posibles daños, según el organismo
Portugal convoca al embajador ruso para que dé explicaciones sobre la incursión en Polonia
Portugal ha convocado al embajador ruso en Lisboa para que dé explicaciones sobre "la violación del espacio aéreo y las fronteras polacas por parte de drones rusos", según ha señalado a EFE una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores luso
Dado que el embajador Mijaíl Kamynin "no está disponible", será el encargado de negocios de la legación diplomática, Alexander Bryantsev, quien acuda mañana al ministerio, ha apuntado la fuente.
España y Países bajos han convocado también a los representantes de Rusia para condenar y solicitar explicaciones sobre la incursión de los drones rusos en Polonia.
Francia moviliza tres aviones Rafale para contribuir a la protección del espacio aéreo polaco
La incursión de un dron fue un preludio a los ejercicios militares, según ha señalado el asesor del presidente polaco
La incursión de un dron ruso el miércoles en el espacio aéreo polaco ha sido considerado una "especie de preludio" a los próximos ejercicios militares conjuntos entre Rusia y Bielorrusia que comenzarán este viernes, según ha declarado el jueves el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia.