Raúl Incertis, anestesista voluntario en Gaza: "Nuestro trabajo era forense y asistencial"
- El sanitario describe en TVE la situación de desamparo en la que viven los gazatíes
- "Había más de 15 hospitales públicos, pero ahora solo quedan tres", señala
La ministra de Sanidad entregó este miércoles un informe sobre Gaza a los líderes de la oposición en el Congreso. Su autor es Raúl Incertis, médico de urgencias y anestesista voluntario de la ONG Glía, organización afiliada a los equipos médicos de emergencias de la ONU en Gaza.
En el texto hay 179 fotografías acompañadas de un breve texto en el que se describe el horror que viven los pacientes que llegan al hospital. "Nuestro trabajo era forense, además de asistencial. Todos los días teníamos que rellenar partes de lesiones que emite la OMS", ha explicado Incertis, quien se encargaba de hacer fotografías junto a la información clínica del paciente.
El voluntario ha añadido que aquellos que sobreviven a los bombardeos "tienen un porvenir fatídico". "Me acuerdo particularmente del estrés postraumático de los niños bombardeados", ha confesado.
En el informe, se relata un día de junio en el que llegaron de repente 200 heridos en bombardeos al hospital. "En Gaza había más de 15 hospitales públicos, pero ahora solo quedan tres", ha explicado. Si bien "no se sabe la cantidad de pacientes que están muriendo", se calcula que es probable que más de 100.000 personas porque no se puede alcanzar la asistencia sanitaria que antes disfrutaban, según ha indicado el médico voluntario.
Una situación de desamparo total
Incertis describe una situación de desamparo total, donde la mayoría de pacientes, muchos con patologías crónicas, diálisis, enfermos de cáncer o de corazón, están falleciendo en sus tiendas de campaña. "Ya no tienen casas y no se sabe la cantidad exacta de muertos, aparte de los 70.000, como mínimo, por los bombardeos", apostilla.
Las heridas de los pacientes atendidos también reflejan el tipo de ataques llevados a cabo por el Ejército de Israel. "Son heridas producidas por metralla y por balas israelíes, es algo que se puede documentar y esas bombas proceden de Occidente, de Estados Unidos y son lanzadas por aviones que llevan componentes fabricados en la Unión Europea", denuncia el sanitario.