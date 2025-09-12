Raúl Incertis, anestesista voluntario en Gaza: "Nuestro trabajo era forense y asistencial"

La ministra de Sanidad entregó este miércoles un informe sobre Gaza a los líderes de la oposición en el Congreso. Su autor es Raúl Incertis, médico de urgencias y anestesista voluntario de la ONG Glía, organización afiliada a los equipos médicos de emergencias de la ONU en Gaza.

En el texto hay 179 fotografías acompañadas de un breve texto en el que se describe el horror que viven los pacientes que llegan al hospital. "Nuestro trabajo era forense, además de asistencial. Todos los días teníamos que rellenar partes de lesiones que emite la OMS", ha explicado Incertis, quien se encargaba de hacer fotografías junto a la información clínica del paciente.

El voluntario ha añadido que aquellos que sobreviven a los bombardeos "tienen un porvenir fatídico". "Me acuerdo particularmente del estrés postraumático de los niños bombardeados", ha confesado.

En el informe, se relata un día de junio en el que llegaron de repente 200 heridos en bombardeos al hospital. "En Gaza había más de 15 hospitales públicos, pero ahora solo quedan tres", ha explicado. Si bien "no se sabe la cantidad de pacientes que están muriendo", se calcula que es probable que más de 100.000 personas porque no se puede alcanzar la asistencia sanitaria que antes disfrutaban, según ha indicado el médico voluntario.