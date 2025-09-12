Dimite el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, que dejará el cargo en enero

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel Campa, ha dimitido este viernes, aunque dejará el cargo más adelante, el 31 de enero de 2026, según ha avanzado Bloomberg y ha confirmado RTVE.

El economista español preside la institución reguladora comunitaria desde mayo de 2019, seis años en los que ha representado y dirigido la estrategia de la EBA, y ha presidido las reuniones de su Consejo de Supervisores y su Consejo de Administración.