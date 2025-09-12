Dimite el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, José Manuel Campa, que dejará el cargo en enero
- Presidía y dirigía la estrategia del regulador comunitario desde hace más de seis años
- Deja el cargo por "motivos personales", según confirman desde la institución
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), José Manuel Campa, ha dimitido este viernes, aunque dejará el cargo más adelante, el 31 de enero de 2026, según ha avanzado Bloomberg y ha confirmado RTVE.
El economista español preside la institución reguladora comunitaria desde mayo de 2019, seis años en los que ha representado y dirigido la estrategia de la EBA, y ha presidido las reuniones de su Consejo de Supervisores y su Consejo de Administración.
Por "motivos personales"
El anuncio se ha realizado durante la última reunión del Consejo de Supervisores y se debe a "motivos personales". Desde la EBA han asegurado que seguirán tomando las medidas oportunas para garantizar una transición fluida hasta que se nombre a un nuevo presidente.
Nacido en 1964 en Oviedo, Campa sustituyó en la presidencia de la EBA al italiano Andrea Enria. Antes, fue secretario de Estado de economía entre 2009 y 2011, con Elena Salgado como ministra de Economía y Hacienda del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre su etapa en el Gobierno y el momento en el que aceptó el cargo, fue responsable global de asuntos regulatorios del Grupo Santender. Además, ha impartido clases en el IESE Business School y la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.