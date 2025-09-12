CSIF propone movilizar la escuela pública para exigir la contratación de 44.442 profesores y reducir la interinidad

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha propuesto este viernes movilizaciones para el sector educativo en defensa de la escuela pública y ante el "preocupante" panorama que, según datos analizados por el sindicato, se presenta en el inicio del curso 2025-2026.

Según el presidente del sector nacional de educación de CSIF, Mario Gutiérrez, esta vuelta a las aulas se ha producido "con los mismos problemas estructurales de los últimos años" y un déficit de 44.442 docentes en la escuela pública. El sindicato ha hecho un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para preparar movilizaciones si el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes no reactiva el Estatuto Docente.

El sindicato ha analizado diversos indicadores oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, para respaldar sus denuncias. Los datos evidencian que, a pesar de las diferencias entre comunidades autónomas, existen problemas comunes que exigen un liderazgo por parte del Ministerio.

Tasa de interinidad en el 32,41% El sindicato asegura que el Estado gasta 180 euros menos por alumno desde 2009 y critica que 255.137 docentes fueran despedidos en verano, mientras la tasa media de interinidad se mantiene en el 32,41%. Calendario escolar para el curso 2025 - 2026 en España por comunidades: festivos y puentes RTVE.es El presidente del sector de educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha lamentado en una rueda de prensa que el panorama educativo en España siga "anclado en los recortes del 2010" y ha denunciado el descenso de un 16% en el gasto de personal por docente entre 2009 y 2023. Esto se traduce en un descenso de casi 6.700 euros anuales por docente y de más de 180 euros por alumno en el mismo periodo. "Esto significa que el sistema educativo público se mantiene a costa de las retribuciones de los docentes", ha afirmado el responsable del sector.

Compromiso de Estatuto Docente desde 1990 CSIF ha recordado que existe un compromiso de Estatuto Docente desde 1990 que se ha estado incumpliendo, a pesar de que la LOMLOE también recoge la aprobación de esta norma. Gutiérrez ha reclamado al Ministerio de Educación, que dirige Pilar Alegría, un "documento" o "un papel" que evidencie que la negociación está en marcha. "Cómo se puede decir que se está negociando algo cuando no hay ni un papel", ha afirmado. El sindicato ha convocado una reunión para el próximo 23 de septiembre con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, donde exigirá un pacto de Estado que "mejore la educación pública y aporte estabilidad al sistema educativo". Fin de mes Fin de mes - Faltan profesores Escuchar audio Ante la falta de respuesta a sus peticiones, el sindicato ha hecho un llamamiento a las demás organizaciones sindicales para preparar movilizaciones y defender reformas estructurales. Además, el informe de CSIF evidencia que el porcentaje de alumnos que cursan estudios superiores y de Formación Profesional en la Educación Pública ha caído del 76,8% al 65,43% desde el curso 2009-2010. Esto, según la central sindical, "demuestra que el aumento de alumnado en la Formación Profesional ha sido absorbido mayoritariamente por la educación privada". El sindicato advierte que esta situación tiene como consecuencia que la tasa de abandono escolar en España sea casi cuatro puntos superior a la media de la UE.