El Gobierno propone 12 medidas contra la pobreza energética para garantizar el suministro a los más vulnerables

El Gobierno ha lanzado el nuevo plan contra la pobreza energética este jueves para garantizar el suministro a las familias más vulnerables, denominado como Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2025-2030. El Ejecutivo pretende aumentar el número de beneficiarios, que ya suman 1.600.000 tras aumentar en 400.000 entre 2019 y 2024 con la primera estrategia.

El documento publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) propone 12 medidas. Entre ellas, la creación de un observatorio, la protección del consumidor frente a importes imprevistos por refacturación y un impulso para captar a vulnerables.

Además, contempla la prohibición de las llamadas que no se solicitan por comercializadoras y garantizar el suministro a los más necesitados. Sin embargo, no se menciona la prohibición de cortar el suministro a todos los grupos vulnerables, ni tampoco la concesión del bono social de manera automática. Tampoco aclara si se mantendrán las ayudas a familias numerosas.

Las 12 medidas propuestas por el Ejecutivo pueden ser aprobadas por el Consejo de Ministros, sin necesidad de pasar por el Congreso. Según explica el Miteco en una nota de prensa, esta estrategia aspira a "consolidar los avances alcanzados y afianzar una nueva generación de políticas públicas basadas en la equidad energética" para "garantizar el acceso universal".

Resultados del primer plan El primer plan (2019-2024) se desarrolló durante situaciones de crisis como la pandemia de la Covid-19 o la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Estos eventos necesitaron la implementación de actuaciones urgentes como el Mecanismo Ibérico, una reducción fiscal, bonos sociales eléctricos o la implementación del Suministro Mínimo Vital. Según el Ministerio, con este plan, el precio de la electricidad en España "ha pasado de estar por encima de la media europea a estar por debajo". Además, señalan que la carga energética de los hogares españoles ha pasado de 1.111 euros en 2018 a 1.072 en 2024. Supone una bajada del 3,5%, pero sin tener en cuenta la inflación (19,7%) ni el aumento de la renta (28,5%). Sin embargo, el descenso de la carga energética entre las rentas más bajas ha llegado hasta el 24,7%. "Estos buenos resultados no hubieran sido posibles sin la aplicación de la ENPE 2019-2024 y el conjunto de medidas de protección a los consumidores", ha asegurado el ministerio. Los datos de la pobreza energética mejoran aunque diez millones de personas no pueden calentar sus casas SANTI RIESCO