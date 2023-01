En el último año, se ha hablado mucho sobre el precio de la luz, el del gas y también sobre la reducción en el consumo energético. Y cuando se habla de energía, no podemos obviar el problema de la pobreza energética, puesto que esta es, cada vez más, una realidad palpable en muchos hogares españoles. Ahora que el verdadero invierno ha llegado, son muchas las personas que no pueden permitirse mantener sus hogares calientes para sobrellevar estos tiempos de frío, viento e incluso nieve.

La pobreza energética oculta -el indicador que mide el infragasto de energía de los hogares con rentas bajas- es una realidad que afecta a muchas familias e impacta en su día a día: desde no poner la calefacción o reducir el uso de electrodomésticos como la lavadora, el horno o el lavavajillas a no poder hacer frente a las facturas de luz y de gas.

No pasar frío en casa se ha convertido en un lujo para muchas personas y, según José Carlos Romero, coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas (UPC), cada vez hay más hogares que renuncian a consumir la energía necesaria para una vida digna por el “miedo a la factura”.

Cecilia Foronda, directora del área Energía y Personas en ECODES, reitera otro factor clave en el incremento de personas en situación de pobreza energética oculta: el “miedo a la factura”, que hace que las familias contengan sus gastos a pesar de no mantener el hogar a la temperatura adecuada.

“Se pasa más frío en Valencia que en Soria porque las viviendas están menos preparadas” , afirma Sergio Tirado, investigador Ramón y Cajal del departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). “Esto es paradójico, pero pasa en otros países también. Tiene que ver con la mala calidad de la edificación, que no está preparada para el frío, y con el hecho de que no tienen sistemas de calefacción centralizados”, puntualiza.

El 14,2% de la población española, casi siete millones de personas, no pudo permitirse mantener una temperatura adecuada en su hogar en 2021. De acuerdo con los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), desde 2019 la cantidad de personas que se declara en esta situación se ha duplicado hasta alcanzar a finales de 2021 su dato máximo registrado desde 2004 y muy por encima de la cifra alcanzada durante la crisis inmobiliaria.

Se duplica la población que no puede mantener su hogar caliente

Según los datos que recoge Eurostat, los españoles destinamos casi una cuarta parte (24,1%) de nuestros ingresos a los gastos del hogar. De esos gastos, un 3,6% están dedicados únicamente a electricidad, gas y otros combustibles utilizados en la vivienda. Es un porcentaje que no se ha movido significativamente en los últimos años, a pesar de la subida de los precios. De acuerdo con Sergio Tirado, esto se explica porque, ante un aumento en el precio de la energía, “los hogares se defienden reduciendo el consumo de energía”.

España es el sexto país de la Unión Europea en el que más personas afirman no poder mantener una temperatura adecuada en su hogar. Barrella insiste en la necesidad de “invertir mucho y acompañar a los hogares en este proceso de rehabilitación energética del parque de viviendas, empezando con los que más sufren estas ineficiencias, es decir, los hogares de renta baja”.

Mantener nuestro hogar a una temperatura adecuada no debería ser un privilegio. En esta línea, Eurostat lo considera uno de los 13 indicadores clave para determinar si una persona está en riesgo de pobreza o situación de exclusión social -actualmente casi un 28% de los españoles se encuentra en esta situación - y es uno de los cuatro indicadores que utiliza la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética del Ministerio de Transición Ecológica.

Los hogares con solo un adulto y niños a su cargo, más en riesgo

No poder mantener la temperatura del hogar en condiciones óptimas cuando hace frío es un problema más frecuente en hogares compuestos por una persona adulta con niños a su cargo (25,1%) u hogares donde solo vive un adulto (19,5%). En el otro extremo están los hogares donde conviven dos adultos con dos niños, para los que la situación es tres veces inferior.

Esto se explica, a que este tipo de hogares -monoparentales y unipersonales- tienen “una sola renta (muchas veces baja) para hacer cargo a todos los gastos” y “un consumo energético per cápita mayor que una familia con más adultos”, explica Roberto Barrella, investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza en la UPC.

En la misma línea, Sergio Tirado hace hincapié en que, “en el 90% de los casos” son hogares monomarentales: uno de los grupos sociales más vulnerables con la pobreza energética porque “tienen peores condiciones laborales, sueldos más bajos y es más probable que tengan una jornada parcial, especialmente si tienen niños a su cargo”.

“La demanda energética es mayor cuando hay niños en casa porque los picos de precios se producen en torno a las siete u ocho de la tarde y no pueden trasladar sus demandas de electricidad fácilmente a otros momentos del día”. Y “vivir solo es más caro en general por las economías de escala en el consumo doméstico” porque, al no compartir gastos, el coste per cápita es mayor, añade el experto de la UAM.