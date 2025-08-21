Los trabajos de restauración en una iglesia de Lugo revelan una ventana del prerrománico asturiano
- Desde la Xunta destacan "la importancia de este hallazgo", único en Galicia
- También se encuentran restos de la Edad del bronce en Sevilla
La iglesia de Santa Olaia de Esperante, en Lugo, ha sido testigo de un nuevo hallazgo arqueológico: una ventana de tipología propia del prerrománico asturiano, única hasta la fecha en Galicia.
El director general de Patrimonio Cultural de la Xunta, Ángel Miramontes, ha destacado la "importancia de este hallazgo, descubierto en los estudios previos a la restauración de este bien medieval", durante su visita al templo el pasado día 20 de agosto.
Ha aprovechado también para explicar que, durante el transcurso de los trabajos arquitectónicos y arqueológicos llevados a cabo por los técnicos, encontraron en la fachada este del ábside una ventana de triple arco con columnillas de mármol, completas con bases, fustes y capiteles, que responde claramente al estilo prerrománico asturiano.
Un hallazgo único en Galicia
Se trata, según destacaba el representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, de unas características propias de otras iglesias como San Tirso de Oviedo, San Pedro de Nora, Santa María de Bendones, San Julián de Prados o San Salvador de Valdediós, situados todos ellos en el Principado de Asturias.
Miramontes ha destacado que, "por ahora, parece ser la única ventana de estas características en Galicia", aunque reconoce que es preciso hacer un análisis más detallado antes de realizar las oportunas interpretaciones.
A su vez, se han encontrado, en estas mismas excavaciones, restos de muros de edificaciones anteriores y elementos de posible origen romano. los sillares almohadillados en las bases de las pilastras que sostienen los arcos han llamado la atención de los investigadores.
También se han encontrado
Este jueves 21 de agosto, también se ha dado a conocer el descubrimiento de restos que podrían ser de la Edad del Cobre en las obras de la SE-40 en Sevilla. Los trabajos del tramo de autovía entre Valencina de la Concepción y Salteras trascurren en una zona arqueológica.
Fuentes de la delegación han confirmado el hallazgo, mientras que desde la Consejería de Cultura de la Junta se afirma que se autorizaron trabajos de cautelas arqueológica en la zona, como medidas de precaución y protección para preservar el patrimonio arqueológico durante intervenciones en el terreno.
*Adrián Masa de Vega es alumno de Doble Grado en Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Jesús Jiménez ha supervisado la elaboración completa de este texto.